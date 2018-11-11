Ravenhill: Hidden Mystery ile gizem bulma ve renk eşleme bir araya geliyor

Son dönemin popüler türlerinden birisi olan gizem veya nesne bulma oyunları arasına Ravenhill: Hidden Mystery de katıldı. Ravenhill: Hidden Mystery nesne bulma ve renk eşleme türlerini bir araya getiriyor.

Ravenhill: Hidden Mystery neler sunuyor?

Rakiplerinden biraz daha farklı tasarlanan oyun sürükleyici bir hikâyeye sahip olması ve farklı türler arasında sürekli geçiş yapması sayesinde öne çıkıyor. Ayrıca klan sistemi ile oyuncular birbirlerine yardımcı olabiliyor.

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Başarılı grafiklere ve görsel tasarımlara sahip olan oyunda Ravenhill adındaki bir kasabada yaşanan gizemli olayları çözmeniz gerekiyor. Olayları çözdükçe kasabayı bekleyen büyük felaketi önlemek adına da adım atmış oluyorsunuz.

Kasabada pek çok malikane bulunuyor ve nesne bulma bölümleri de bu malikanelerde geçiyor. Ayrıca yer değiştirerek ve blokları birleştirerek oynadığınız farklı renk eşleme bölümleri de araya serpiştirilmiş.

Oyuncuyu fazla eşya alımına yönlendirmeden bölümler arasında ilerlemesine izin veren Ravenhill: Hidden Mystery oyunu başarılı bir yapım olarak gösterilebilir.



