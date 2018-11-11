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Ravenhill: Hidden Mystery ile gizem bulma ve renk eşleme bir araya geliyor

Ravenhill: Hidden Mystery adlı oyun nesne bulma ve renk eşleme türlerini sevenleri hedefliyor. Devam eden hikâye moduyla oyuncular eğlenceli saatler geçirecek.
6 ay
1,8b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin popüler türlerinden birisi olan gizem veya nesne bulma oyunları arasına Ravenhill: Hidden Mystery de katıldı. Ravenhill: Hidden Mystery nesne bulma ve renk eşleme türlerini bir araya getiriyor.

Ravenhill: Hidden Mystery neler sunuyor?

Rakiplerinden biraz daha farklı tasarlanan oyun sürükleyici bir hikâyeye sahip olması ve farklı türler arasında sürekli geçiş yapması sayesinde öne çıkıyor. Ayrıca klan sistemi ile oyuncular birbirlerine yardımcı olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Red Siren: Space Defense ile farklı bir kule savunması"

Başarılı grafiklere ve görsel tasarımlara sahip olan oyunda Ravenhill adındaki bir kasabada yaşanan gizemli olayları çözmeniz gerekiyor. Olayları çözdükçe kasabayı bekleyen büyük felaketi önlemek adına da adım atmış oluyorsunuz.

Kasabada pek çok malikane bulunuyor ve nesne bulma bölümleri de bu malikanelerde geçiyor. Ayrıca yer değiştirerek ve blokları birleştirerek oynadığınız farklı renk eşleme bölümleri de araya serpiştirilmiş.

Oyuncuyu fazla eşya alımına yönlendirmeden bölümler arasında ilerlemesine izin veren Ravenhill: Hidden Mystery oyunu başarılı bir yapım olarak gösterilebilir.

Ravenhill: Google Play II App Store


 

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OverClocK1ng 6 ay
Yok abi böyle oyunlarda beni ennnn çok etkileyen Limbo olmuştu...
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erhanercan 6 ay OverClocK1ng
Off limbo ya ne oyundu pc de oynamıştım bende
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Kulak Misafiri 6 ay OverClocK1ng
İyi de Limbo ile ne alakası var bu oyunun. Beni de Quake II etkiledi ona bakarsak. Clik point adventure tarzı bir oyun bu. Limbo biraz daha platform tarzı.
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BlueDay_86 6 ay
Oyunun senaryosu ilgi çekici ve grafik kalitesi olağanüstü seviyede oyuncular tarafından sevilecek bir oyun olacaktır
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