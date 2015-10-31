Farklı bir hava durumu uygulaması arayanlara: MeteoLens

VYV adlı geliştiri tarafından Windows işletim sistemli akıllı telefonlar için hazırlanan uygulamalardan MeteoLens, hava durumu noktasında yeni bir alternatif oluşturuyor.

Öncelikle modern arayüzü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MeteoLens, kişilerin seçtikleri bölgeye göre ayrıntı hava durumu bilgileri veriyor. Bu verileri popüler iPhone uygulaması Dark Sky tarafından da kullanılan Forecast.io'dan alan uygulama, 7 günlük bilgi sağlayabiliyor ve istenirse önünüzdeki 24 saatlik kısım için çok daha fazla detaya inebiliyor.

Belirli bölgeler için büyük hava olayları hakkında uyarılarda bulunabilen MeteoLens, şeffaf karo desteğiyle anlık bilgileri telefonların ana ekranı üzerine getiriyor ve seçilen hava durumuna uygun fon resimleriyle göresel kalitesini üst seviyelere çıkartabiliyor. Uygulamanın kişilere sağladığı detaylar arasındaysa sıcaklık, yağmur / kar olasılığı, rüzgar hızı, rüzgar yönü ve nem yer alıyor.

Ücretsiz deneme sürümü sonrasında 1,99$ fiyat etiketi bulunan MeteoLens, buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/Meteolens-Windows-Phone-app-review