Farklı platformlar arasında dosya paylaşım sağlayan Flick'in Windows Phone uygulaması da geldi

Ydangle adlı geliştirici tarafından hazırlanan dosya paylaşım odaklı uygulamalardan Flick, Windows phone platformuna da giriş yaptı.

MacOS, iOS, Android Linux ve Windows platformları için indirilebilir durumda olan Flick, artık Windows Phone cihazlarda da kullanılabiliyor ve temel olarak WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden cihazlar arasında zahmetsizce fotoğraf, video ya da diğer dokümanların paylaşılmasına imkan tanıyor. Basit bir arayüzü bulunan Flick, "Flicktop" isimli masaüstüne popüler bulut depolama servisi Dropbox üzerinden de dosya ekleyebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/flick-windows-phone-can-quickly-share-files-between-windows-android-and-ios-devices