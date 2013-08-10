Farklı yapısıyla dikkat çeken Blipfoto isimli fotoğraf uygulaması, iOS sonrası Android için de yayınlandı

iOS platformu için uzun süredir kullanılabilen Blipfoto uygulaması Android platformu için de hazırlandı ve Google Play market üzerinde kullanıma sunuldu.

Temel olarak fotoğraf üzerine kurulu sosyal bir ağ olma özelliği taşıyan Blipfoto, kullanıcılara günde sadece bir adet fotoğraf yükleme imkanı veriyor ve bunlar üzerinden 365 gün fotoğraf projeleri oluşturulmasını sağlayabiliyor. Çekilen fotoğraflar üzerine farklı filtreler (Şimdilik sadece iOS sürümünde), harita bilgileri ve yazılı açıklamalar da ekleyebilen uygulama, Twitter, Facebook ya da E-Posta üzerinden paylaşım özellikleri yanında servisin diğer kullanıcıları ile iletişim kurma desteğini de kullanıcılarına sağlayabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamanın iOS sürümüne buradan , yeni yayınlanan Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blipfoto