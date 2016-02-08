Fas dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliğini kuruyor

Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye ilgi yeniden artmaya başladı. Güneş enerjisi de bu alanda en çok ilgi duyulanlar arasında yer alıyor. Güneş enerjisi üretiminde iş dünyası, ülkeler veya bireyler için çok farklı seçenekler sunulabilmesi bu enerjiye ilginin yüksek olmasına neden oluyor. Yani ister ticari, isterseniz de bireysel kullanım için seçenekler var.



Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Fas güneşten bolca yararlanıyor. Fas devleti de güneş enerjisine yatırım yapmayı ihmal etmedi. Ülkenin Güney Batı'sındaki Varzazat şehrinde, Sahara çölünün kenarında "Noor I" adlı dev bir güneş enerjisi çiftliği kuruldu. Binlerce dönümlük alandaki bu çiftliğin 160 megawatt enerji üretme kapasitesi mevcut. Çiftlik şimdiden alanında dünyanın en büyükleri arasına girdi.



Buna karşın Fas'ın güneş enerjisi ile ilgili planları daha büyük. Noor I'e eklenecek "Noor II" ve "Noor III" adlı çiftliklerle 6.000 dönüm üzerinde 500.000 kavisli ayna paneli bulunacak. Böylece üretim kapasitesinin 580 megawatt'a ulaşması hedefleniyormuş.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya’daki "Çöl Günışığı Güneş Çiftliği"nin 550 Megawatt ile şu an en büyük çiftlik olduğunu belirtelim. Fas'ın projesi tamamlandığında ABD geride bırakılmış olacak.



