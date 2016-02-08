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Fas dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliğini kuruyor

Fas'ta kurulan Noor I güneş enerjisi çiftliği şimdiden dünyanın en büyükleri arasına girdi. Bu Kuzey Afrika ülkesinin amacı ise dünyanın en büyük çiftliğine sahip olmak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
1
29
Alternatif Enerji
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Fas dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliğini kuruyor
 
Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye ilgi yeniden artmaya başladı. Güneş enerjisi de bu alanda en çok ilgi duyulanlar arasında yer alıyor. Güneş enerjisi üretiminde iş dünyası, ülkeler veya bireyler için çok farklı seçenekler sunulabilmesi bu enerjiye ilginin yüksek olmasına neden oluyor. Yani ister ticari, isterseniz de bireysel kullanım için seçenekler var.
Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Fas güneşten bolca yararlanıyor. Fas devleti de güneş enerjisine yatırım yapmayı ihmal etmedi. Ülkenin Güney Batı'sındaki Varzazat şehrinde, Sahara çölünün kenarında "Noor I" adlı dev bir güneş enerjisi çiftliği kuruldu. Binlerce dönümlük alandaki bu çiftliğin 160 megawatt enerji üretme kapasitesi mevcut. Çiftlik şimdiden alanında dünyanın en büyükleri arasına girdi.
Buna karşın Fas'ın güneş enerjisi ile ilgili planları daha büyük. Noor I'e eklenecek "Noor II" ve "Noor III" adlı çiftliklerle 6.000 dönüm üzerinde 500.000 kavisli ayna paneli bulunacak. Böylece üretim kapasitesinin 580 megawatt'a ulaşması hedefleniyormuş.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya’daki "Çöl Günışığı Güneş Çiftliği"nin 550 Megawatt ile şu an en büyük çiftlik olduğunu belirtelim. Fas'ın projesi tamamlandığında ABD geride bırakılmış olacak. 


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IceRulez 3 yıl en beğenilen wolf silver
danimarka elektrik ihtiyacının %140 'ını rüzgar tribünleriyle sağlıyor

fazla olan miktarı norveçe isveçe satıyor,

Biz türkiye olarak adam olmayız , biz 7-8 milyar TL yi diyanete harcayalım, dünyanın en gereksiz fetvalarını verdirelim ve onları dinletelim halka...

birşey kıyasladığınız zaman türkiye ile kıyaslamayın abi hata yapmış oluruz
danimarka elektrik ihtiyacının %140 'ını rüzgar tribünleriyle sağlıyorfazla olan miktarı norveçe isveçe satıyor,Biz türkiye olarak adam o...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Captain_Ivy 3 yıl
Türkiye'de tarım bu verimli topraklarda Osmanlı'dan sonra çok geriledi. Madem tarımla kimse uğraşmak istemiyor, madem bu uçsuz bucaksız topraklar boş boş duruyor biz neden yapmıyoruz böyle birşey? Bence sadece rüzgar gülü ile yetinmemeli ülkem..
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FatihAsl 3 yıl
MegaWolt38
@FatihAsl Dostum bu işin gerçekten de içinde misin bilmiyorum ama benim çalıştığım şirketin bir sürü enerji firması var şuan ve EPDKdaki zorlukları duysan şaşarsın. Sen yapılan o rüzgar güllerinin hepsinin devamlı döndüğünü mü sanıyorsun? EPDK sınır koyuyor, diyor ki örneğin günde 100kw üretebilirsin, sen bunu geçtiğin anda ceza kesiyor, aynı şekilde az ürettiğinde de. Niye ceza kesiyor çünkü dışarıdan enerji alımına garanti verdiği için içerideki üretimi kesiyor mecburen. Aynı şekilde lisans alımı o kadar zor ki, kasalar dolusu evrakla Enerji Bakanlığına raporlar veriliyor. Daha neler var neler de işte bunları bilen bilmeyen herkes birşeyler söylüyor. Bir de benim anlamadığım Eski Türkiye neresi ya da ne demek anlamadım? Yenisi nerede onu da anlamak lazım.!

Ben Bu işin içinde değilim. Madem Sen bu işte uzmansın, paylaştığım yıllara göre üretilen elektrik üretim grafiği doğrumu değil mi. değil ise doğru grafiğe nereden ulaşırım. Eski Türkiye ile kastım şu, Geçmiş Yıllardaki Türkiye anlamın da kullandım.
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FatihAsl 3 yıl
IceRulez
bende kendimi aptal görerek bu günlere geldim ama bir yerden sonra bakıyorsun iş yerindeki insanların boş olduğunu görüyorsun düşünemeyen toplumun düşünemeyen bireyleri herbiri... ne olacak yani sen ben hadi üç beş kişi daha topla napcaz anayasa mı çıkartacağız ? ne yapabiliriz ki ?

Bırak anayasayı başkaları düşünsün. önüne sandık koyduklarında düşün yeter. Dedik ya, kendi alanın ne ise onu en iyi yapacağız. Çöpçü isek en iyi çöpçü olacağız. bu kadar basit.
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MegaWolt38 3 yıl
@FatihAsl
Dostum bu işin gerçekten de içinde misin bilmiyorum ama benim çalıştığım şirketin bir sürü enerji firması var şuan ve EPDK'daki zorlukları duysan şaşarsın. Sen yapılan o rüzgar güllerinin hepsinin devamlı döndüğünü mü sanıyorsun? EPDK sınır koyuyor, diyor ki örneğin günde 100kw üretebilirsin, sen bunu geçtiğin anda ceza kesiyor, aynı şekilde az ürettiğinde de. Niye ceza kesiyor çünkü dışarıdan enerji alımına garanti verdiği için içerideki üretimi kesiyor mecburen.
Aynı şekilde lisans alımı o kadar zor ki, kasalar dolusu evrakla Enerji Bakanlığı'na raporlar veriliyor. Daha neler var neler de işte bunları bilen bilmeyen herkes birşeyler söylüyor. Bir de benim anlamadığım Eski Türkiye neresi ya da ne demek anlamadım? Yenisi nerede onu da anlamak lazım.!
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FatihAsl 3 yıl
Türkiye' de bir şey yapılmıyor diyenlere gelsin.
Evet Türkiye'de eskiden bir şey yapılmıyordu. artık yapılıyor.

Şekil-1: Türkiye kurulu rüzgâr gücünün yıllara göre gelişimi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Kaynak : nukte.org/...

Buda Daha güncel bir grafik
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak : polatenerji.com/...
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IceRulez 3 yıl FatihAsl
dünyanın en büyük güneş enerjisi üretimi şu anda 550 megawatt ile abd california'da bulunuyor,

sen görseldeki 1329,15 mw oranına inandın mı gerçekten ?

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hollowman_ 3 yıl
bir nükleer santral ortalama 5 gigawatt elektrik üretiyor. o kadar devasa alan kullanımı ve maliyete rağmen güneş enerjisi anca 580 megawatt. alternatif yardımcı konumda olabilir ama hala asıl enerji kaynağı olmaktan uzak.
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MegaWolt38 3 yıl
Avrupa'da petrol yok, adamlar güneşten, rüzgardan, dalgadan elektrik üretiyor. Biz ne yapıyoruzİ hiçbir şey. Hatta yapana da engel oluyoruz. EPDK'da o kadar çok bürokrasi var ki üretmek isteyene neredeyse engel oluyorlar.
Biz zaten güneş ve rüzgara dönsek, petrole giden para ülkede kalacak, ülke kendiliğinden kalkınacak zaten ama bunu düşünecek idareci yok ülkede.
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FatihAsl 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Avrupa'da petrol yok, adamlar güneşten, rüzgardan, dalgadan elektrik üretiyor. Biz ne yapıyoruzİ hiçbir şey. Hatta yapana da engel oluyoruz. EPDK'da o kadar çok bürokrasi var ki üretmek isteyene neredeyse engel oluyorlar.

Biz zaten güneş ve rüzgara dönsek, petrole giden para ülkede kalacak, ülke kendiliğinden kalkınacak zaten ama bunu düşünecek idareci yok ülkede.

Haklısın Eskiden Böyle idareciler yoktu. artık var. işte ispatı

Şekil-1: Türkiye kurulu rüzgâr gücünün yıllara göre gelişimi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak : nukte.org/...


Buda Daha güncel bir grafik
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak : polatenerji.com/...
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wolf silver 3 yıl
Yıllık nerden baksanız 40-50 milyar dolar para enerjiye harcıyoruz.. Heryıl şunun çeyreğini yenilenebilir enerjiye dönüştürsek ülke enerjide şaha kalkar.. Enerji bu kadar pahalı olmaz...
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IceRulez 3 yıl wolf silver
danimarka elektrik ihtiyacının %140 'ını rüzgar tribünleriyle sağlıyor

fazla olan miktarı norveçe isveçe satıyor,

Biz türkiye olarak adam olmayız , biz 7-8 milyar TL yi diyanete harcayalım, dünyanın en gereksiz fetvalarını verdirelim ve onları dinletelim halka...

birşey kıyasladığınız zaman türkiye ile kıyaslamayın abi hata yapmış oluruz
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