Fast Like a Fox şimdiye kadar ki en yenilikçi sonsuz koşu oyunu

Oyun aslında standart bir sonsuz koşu türü. Altın tilki karakteri ile dağlardan tepelerden aşarak elmasları toplamak ve en fazla puanı elde etmek temel amacınız. Oyunda ilerledikçe özel bir karakterin de kilidi açılıyor. Ayrıca final koşusunda oyuncuyu daha çok zorlayacak engeller çıkıyor.





Kontrol konusunda ise oyun yenilikçi bir tekniğe imza atmış. Tilkinizi hızlandırmak için telefonun arka kısmına parmaklarınızla sürekli vurmanız gerekiyor. Bu şekilde tilki hızlanıyor veya yavaşlıyor. Ekrana dokunarak ise zıplamasını sağlıyorsunuz. Oyun ekran üzerinde parmak kalabalığı yapmadan daha kolay bir şekilde oynayabilmenizi sağlıyor.





Vektör tabanlı grafikleri ve özgün arka plan müzikleri olan Fast Like a Fox, cihazın sensörlerini kullanarak vuruşları algılıyor. Eğer algılama sorunu varsa farklı noktalara vurmanız veya ekranı çevirmeniz tavsiye ediliyor. Oyun ücretsiz.







