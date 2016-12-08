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Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz

SpaceX daha önce Aralık ayı olarak belirttiği patlama sonrası ilk uçuşlarını 2017 yılına erteledi. Federal Havacılık Kuruluysa SpaceX'in henüz uçuşlara geri dönmeye hazır olmadığını belirtiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Eylül ayındaki patlamadan bu yana tam 3 aydır uzaya roket fırlatamayan ve dolayısıyla bu aralıktaki tüm planlarını ertelemek zorunda kalan SpaceX, yavaş yavaş yaraların da sarılmasıyla birlikte artık bir an önce uçuşlara geri dönmek istiyor. Bu doğrultuda daha önce patlama sonrası ilk görev için Aralık ayı işaret edilmiş olsa da işler pek de beklendiği gibi gitmemiş olacak ki şirket tarafından yapılan açıklamayla beraber bu uçuşun önümüzdeki aya, yani 2017'ye ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "NASA'dan bozuk uydulara ilginç çözüm: Uydu tamir eden uydu"

Federal Havacılık Kurulu: Tekrar lisans almadan uçuşlara dönemezsiniz

SpaceX Ocak ayının ilk günlerinde tekrar uçuşlara dönmek istiyor olsa da Amerikan Federal Havacılık Kurulu(Federal Aviation Administration), şirketin henüz buna hazır olmadığını düşünüyor. SpaceX'in patlama hakkındaki soruşturmasının henüz sonlanmadığını belirten bir FAA sözcüsü,"Soruşturma henüz sonlanmış değil. Dolayısıyla uçuşa geri dönmek için de herhangi bir lisansa sahip değiller." ifadelerini kullandı. FAA yetkilisi ayrıca SpaceX'in probleme sunduğu çözüm yoluna göre lisans alma süresinin de değişebileceğini söyledi.

Diğer taraftan SpaceX de soruşturmanın son aşamalarına gelmiş durumda. Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan basın bildirisinde artık son rötuşları attıklarını ifade eden şirket, ilk görevlerine en emniyetli şekilde çıkacaklarını ve bunun için gerekli olan işlemleri de yerine getirdiklerini söyledi. Şirket ayrıca Iridium-1 isimli görevin Ocak ayına ertelenmesiyle beraber yapılacak olan yeni güvenlik testleri için de ekstradan zaman kazandıklarını ifade etti.
 

https://www.wired.com/2016/12/spacex-says-ready-liftoff-faa-begs-differ/ Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Lanet olasıca federaller, kahrolasıca uzay programını yavaşlatmaya çalışmakta nedir?
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JoeyBane 2 yıl
Zuckerberg'in aldigi beddualar yuzunden oldu
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Lanet olasıca federaller, kahrolasıca uzay programını yavaşlatmaya çalışmakta nedir?
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