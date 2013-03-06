Ferrari, LaFerrari'yi tanıttı; Apple ile işbirliğini resmileştirdi

Otomobil dünyasının dev ismi Ferrari ile bilişim dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, güçlerini birleştiriyor.Cenevre Otomobil Fuarı'nda en hızlı, en güçlü ve en teknolojik araçları LaFerrari'yi tanıtan Ferrari SpA, Apple ile araç içi eğlence sistemi için iş birliğine gideceğini açıkladı.

LaFerrari'nin tanıtımından sonra Bloomberg'e konuşan Ferrari SpA'nın başkanı Luca Cordero Di Montezemolo, önümüzdeki aylarda Apple ile işbirliği yapma konusunda kararlı olduklarını söyleyerek; FF Coupe dışındaki diğer araçlarında da Apple'ın çözümlerine yer verecekleri konusuna işaret etti.

Apple ile işbirliğinin ilk meyvelerini 2013 FF Coupe'de yer veren Ferrari SpA, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı, tarihindeki ilk 4 koltuklu ve 4 tekerlekten tahrik alan aracında, arka koltuklarda oturan yolcular için iki adet iPad Mini konumlandırırken; otomobilin eğlence sistemini Siri ile uyumlu hale getirmiş.

Hatırlanacağı gibi Apple'ın internet servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue, geçen yıl Ferrari SpA'nın yönetim kuruluna girmişti.

Sadece 499 adet üretilecek olan LaFerrari, firmanın en güçlü, en hızlı ve en teknolojik aracı olarak dikkat çekiyor. Üzerinde 6,3 litrelik 12 silindirli V motoruna ve 120 kW (163 ps) güç üretebilen elektrik motoruna sahip olan hibrit LaFerrari, içten yanmalı motoruyla 9000 d/dk'da 800 ps güç üretmeyi başarıyor. İçten yanmalı motoruyla 330 gCO 2 /km emisyon salınımı yapan araç, kombine çalışma halindeyse salınım miktarını 220 gCO 2 /km'ye kadar düşürebiliyor. 0-100 km/h hızlanmasını 3 saniyede, 0-200 km/h arasındaki hızlanmasını ise 7 saniyede gerçekleştiren LaFerrari, 4 farklı karbon fiberden oluşan ve selefi Enzo'ya göre %27 daha fazla burulma direncine sahip olan şasisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.







http://www.bloomberg.com/news/2013-03-05/ferrari-puts-i-pad-in-supercars-as-it-widens-apple-deal.html