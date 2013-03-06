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Ferrari, LaFerrari'yi tanıttı; Apple ile işbirliğini resmileştirdi

6 yıl
9,5b
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Otomobil Teknolojileri
Shady
Haber Editörü
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Ferrari, LaFerrari'yi tanıttı; Apple ile işbirliğini resmileştirdi
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Otomobil dünyasının dev ismi Ferrari ile bilişim dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, güçlerini birleştiriyor.Cenevre Otomobil Fuarı'nda en hızlı, en güçlü ve en teknolojik araçları LaFerrari'yi tanıtan Ferrari SpA, Apple ile araç içi eğlence sistemi için iş birliğine gideceğini açıkladı.

LaFerrari'nin tanıtımından sonra Bloomberg'e konuşan Ferrari SpA'nın başkanı Luca Cordero Di Montezemolo, önümüzdeki aylarda Apple ile işbirliği yapma konusunda kararlı olduklarını söyleyerek; FF Coupe dışındaki diğer araçlarında da Apple'ın çözümlerine yer verecekleri konusuna işaret etti.

Apple ile işbirliğinin ilk meyvelerini 2013 FF Coupe'de yer veren Ferrari SpA, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı, tarihindeki ilk 4 koltuklu ve 4 tekerlekten tahrik alan aracında, arka koltuklarda oturan yolcular için iki adet iPad Mini konumlandırırken; otomobilin eğlence sistemini Siri ile uyumlu hale getirmiş.

Hatırlanacağı gibi Apple'ın internet servislerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddy Cue, geçen yıl Ferrari SpA'nın yönetim kuruluna girmişti.

Sadece 499 adet üretilecek olan LaFerrari, firmanın en güçlü, en hızlı ve en teknolojik aracı olarak dikkat çekiyor. Üzerinde 6,3 litrelik 12 silindirli V motoruna ve 120 kW (163 ps) güç üretebilen elektrik motoruna sahip olan hibrit LaFerrari, içten yanmalı motoruyla 9000 d/dk'da 800 ps güç üretmeyi başarıyor. İçten yanmalı motoruyla 330 gCO2/km emisyon salınımı yapan araç, kombine çalışma halindeyse salınım miktarını 220 gCO2/km'ye kadar düşürebiliyor. 0-100 km/h hızlanmasını 3 saniyede, 0-200 km/h arasındaki hızlanmasını ise 7 saniyede gerçekleştiren LaFerrari, 4 farklı karbon fiberden oluşan ve selefi Enzo'ya göre %27 daha fazla burulma direncine sahip olan şasisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.


 

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-05/ferrari-puts-i-pad-in-supercars-as-it-widens-apple-deal.html Yorum Yaz
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Berkay Bekir Köse 6 yıl en beğenilen
BİM - Le Ferrari 199.000 TL
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engurlu 6 yıl
Allah verede Maps'i kullanmasalar bari ..1 milyonluk alete yazik olur..
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AvalancHe_86 6 yıl
LAmborghini buna isyan eder
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BekirTemel 2 yıl
Araba 1 milyon olsa Apple da 1 milyon eder 2 milyon bu araç
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DH Misafiri 2 yıl
Lamborghini, Mclaren ve Porsche bunu görünce isyan etmez ama üçü de Bugatti Chiron ve Ferrari FXX K'yı görünce hepsinin buna isyan etmesi zaten kaçınılmaz. Lamborghini, Mclaren ve Porsche gitsinde kumda oynasın. Onların babaları her zaman Bugatti ve Ferrari'dir
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bestercan 5 yıl
iPad miniyi alana arabayı verselrdi iyiydi. Arabayı almış olsak mini yi siriyi kim takar..
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Nokia Specialist 5 yıl
A101 buna isyan eder
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brk-bjk 5 yıl
Bence Apple Bmw ye daha bir yakışır gibi markalar birbiriyle çok tutarlı.
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Muss@ 5 yıl
Bimden ucuz LeFerrari bekliyoruz
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Zehir35 5 yıl
Çıkar çıkmaz alırım diyen Apple fanları artık leferrari kuyruğunda görürüz



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SuperSantorelli 5 yıl
herşey ıyı guzelde LaFerrarı nedır arkadas? Ferrarı ar-ge,tasarım ekıbı daha yaratıcı bır ısım bulamamış mı?
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wilkommen 5 yıl
Türkiye satış fiyatı 2.7 milyon tl
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar burda yanlış bilgi var 0-100 km hızlanması 3 sn değil 3 sn'ninde altında bir internet sitesinde 2.5 sn yazıyordu burdaki bilgi yanlıştır. tasarıma gelince benim için bu zaman kadar yapılan dünyanın en güzel otomobili. veneno bence iğrenç olmuş güzel yapıcaz diye fazla abartmışlar mclaren p1 bile çok daha iyidir ondan...
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silinebilirpan 6 yıl
Le ferrari anlayıp girmiştim :D. Kim bilir parası ne kadar olacak.
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