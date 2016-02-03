Ferrari değer kaybı yaşıyor

Çin’deki ekonomik durgunluk nedeni ile satışlarda ki büyümenin yavaşlayacağı uyarısı Ferrari’nin New York Borsası’ndaki konumunu biraz daha sarstı. Halka arzından bu yana 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen sürekli değer kaybı yaşayan Ferrari hisseleri Şubat Ayı’nda %13 değer kaybederek 34,64 dolarak geriledi.

Durumdan rahatsız olan ve yatırımcılar ile bir araya gelen ünlü spor otomobil markasının başkanı Sergio Marchionne bu yıl satış hedeflerinin 7,900 otomobil olduğunu ve uzun zamandan beri gelen yüksek talep oluşturma felsefesini devam ettirdikleri sürece uzun dönemde şirketin iyi olacağını ifade etti.

Porsche gibi SUV kategorisinde bir model ile ürün portföyünü genişletme konusuyla ilgili Bloomberg’e verdiği röportajda “önce beni vurmanız gerekir” gibi kesin bir ifade kullanan başkanın, yıllık 7000 adetten daha fazla otomobil üretmeme kararı, bu yılki 7,900 ve 2019 yılı için yaklaşık 9000 adet satış hedefi belirlemiş olması nedeni ile firmanın karlılığı için ileride Ferrari marka bir SUV haberinin alınabilme olasılığının arttığı şeklinde yorumlanıyor.

http://www.autoblog.com/2016/02/02/ferraris-stock-price-drop/