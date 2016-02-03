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Ferrari değer kaybı yaşıyor

2015 Ekim Ayı’nda NYSE'de "RACE" sembolüyle hisse başına 52 dolardan satışa sunulan hisseler, aynı gün içinde 61 dolara kadar yükseldikten sonra, ilk kapanışını yüzde 5,8 kazançla 55 dolardan yapmıştı
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Ferrari değer kaybı yaşıyor

Çin’deki ekonomik durgunluk nedeni ile satışlarda ki büyümenin yavaşlayacağı uyarısı Ferrari’nin New York Borsası’ndaki konumunu biraz daha sarstı. Halka arzından bu yana 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen sürekli değer kaybı yaşayan Ferrari hisseleri Şubat Ayı’nda %13 değer kaybederek 34,64 dolarak geriledi.
Durumdan rahatsız olan ve yatırımcılar ile bir araya gelen ünlü spor otomobil markasının başkanı Sergio Marchionne bu yıl satış hedeflerinin 7,900 otomobil olduğunu ve uzun zamandan beri gelen yüksek talep oluşturma felsefesini devam ettirdikleri sürece uzun dönemde şirketin iyi olacağını ifade etti.
Porsche gibi SUV kategorisinde bir model ile ürün portföyünü genişletme konusuyla ilgili Bloomberg’e verdiği röportajda “önce beni vurmanız gerekir” gibi kesin bir ifade kullanan başkanın, yıllık 7000 adetten daha fazla otomobil üretmeme kararı, bu yılki 7,900 ve 2019 yılı için yaklaşık 9000 adet satış hedefi belirlemiş olması nedeni ile firmanın karlılığı için ileride Ferrari marka bir SUV haberinin alınabilme olasılığının arttığı şeklinde yorumlanıyor.

http://www.autoblog.com/2016/02/02/ferraris-stock-price-drop/ Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
senersongur
Araçları biraz ucuza satsınlar artık. 458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem de hisseler tavan olur.

bu kadar ölücüsünüde görmedim
senersongurAraçları biraz ucuza satsınlar artık. 458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem ...
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WoXeD 3 yıl
senersongur
Araçları biraz ucuza satsınlar artık. 458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem de hisseler tavan olur.

işte fakirlik böyle bişey dostum.birer sıfır eksik yazdırır adama :D 49bin dolara nerde sıfır ferrari? bi kamyon alalım hemen :D
senersongurAraçları biraz ucuza satsınlar artık. 458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem ...
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kadirirdem 3 yıl
arabaları ucuzlatmassa'lar olacağı belli..
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umut_baris 3 yıl
Doydu piyasa artık. O motor bloklarının altında ölürsün umarım. Dünyayı metal çöplüğüne çevirmekten başka neye yaradınız ki?
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bellair 3 yıl
hemen gidip bir tane almalıyım
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Master_Evil 3 yıl
piyasa ferrariye doymuştur
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canguler917 3 yıl en beğenilen
senersongur
Araçları biraz ucuza satsınlar artık. 458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem de hisseler tavan olur.

bu kadar ölücüsünüde görmedim
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WoXeD 3 yıl
senersongur
Araçları biraz ucuza satsınlar artık. 458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem de hisseler tavan olur.

işte fakirlik böyle bişey dostum.birer sıfır eksik yazdırır adama :D 49bin dolara nerde sıfır ferrari? bi kamyon alalım hemen :D
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senersongur 3 yıl
Araçları biraz ucuza satsınlar artık.

458 Italia mesela 49000 dolar, LaFerrari 99000 dolar olsa hem Ferrari rekor satış yapar, hem de hisseler tavan olur.
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