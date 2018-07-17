Ferrari'nin tasarımcısından 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil

Ferrari'nin ikonik tasarımı ile tanınan otomotiv şirketi Pininfarina, kendi elektrikli hiper otomobilini geliştirdiğini duyurdu. Şirket PFO kod adıyla tasarladığı bu fütüristik otomobille ilgili çeşitli detaylar paylaştı.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Pininfarina CEO'su Michael Perschke'nin verdiği bilgilere göre PFO, 100 km/h hıza iki saniyeden daha kısa bir sürede çıkabiliyor ve bu hiper otomobilin ulaşabileceği maksimum hız ise 402 km/h. Elektrikle çalışan otomobilin aküsünün 15 dakikada %80 oranında dolacağını ve tek şarjda 482 km. yol gidebileceğini de belirtelim.

https://www.engadget.com/2018/07/15/pininfarina-teases-pf0-electric-hypercar/

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Pininfarina PFO'nun gelecek ay bir otomobil etkinliği olanda VIP konuklara tanıtılacağı söyleniyor. Bu etkinliğe katılamayacak olanlar ise bu hiper otomobili en yakınMart'ında yapılacak'nda görebilecekler. Tahmin edilebileceği gibiucuz olmasını beklemek hayalcilik olacaktır. Gelen haberlere göre Pininfarina PFO,arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.