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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari'nin tasarımcısından 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil

Efsanevi otomobil markası Ferrari'nin tasarımını yapan Pininfarina, 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil geliştirdiğini duyurdu. PFO kod adıyla geliştirilen otomobilin detayları haberimizde.
10 ay
2,3b
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22
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ferrari'nin ikonik tasarımı ile tanınan otomotiv şirketi Pininfarina, kendi elektrikli hiper otomobilini geliştirdiğini duyurdu. Şirket PFO kod adıyla tasarladığı bu fütüristik otomobille ilgili çeşitli detaylar paylaştı.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Pininfarina CEO'su Michael Perschke'nin verdiği bilgilere göre PFO, 100 km/h hıza iki saniyeden daha kısa bir sürede çıkabiliyor ve bu hiper otomobilin ulaşabileceği maksimum hız ise 402 km/h. Elektrikle çalışan otomobilin aküsünün 15 dakikada %80 oranında dolacağını ve tek şarjda 482 km. yol gidebileceğini de belirtelim.
Pininfarina PFO'nun gelecek ay bir otomobil etkinliği olan  Pebble Beach Concours d'Elegance da VIP konuklara tanıtılacağı söyleniyor. Bu etkinliğe katılamayacak olanlar ise bu hiper otomobili en yakın 2019 Mart'ında yapılacak Cenevre Otomobil Fuarı'nda görebilecekler. Tahmin edilebileceği gibi bu kalibrede bir otomobilin ucuz olmasını beklemek hayalcilik olacaktır. Gelen haberlere göre Pininfarina PFO, 2 milyon ila 2.5 milyon dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://www.engadget.com/2018/07/15/pininfarina-teases-pf0-electric-hypercar/ Yorum Yaz
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay en beğenilen
100 km 2 saniyenin altinda
Vay babanin kemugune
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freemangroovy 6 ay Sedat.
Ferrariye sallayanını da ilk defa gördüm..
İyiymiş..
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marseltalon 6 ay
Nitro varmı.
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V2 6 ay
Tesla harici somut ortaya düzgün bir araç çıkaran yok. Çok geriden geliyorlar adamlar yürüdü gitti.
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Fiat S.p.A. 6 ay
1₺ 6$ olduğunda alırız, 2023 e kadar dişi sıkmak lazım.
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SchmeireZZ 6 ay
100 km/h ye o kadar hızlı ulaşacaksa 480 km menzil az
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haberelectro 10 ay
Elektrik ve hiper otomobil uzak kavramlar.
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Sedat. 10 ay
" 100 km/h hıza iki saniyeden daha kısa bir sürede çıkabiliyor " !!111!1!1!!!!!

Havada durdum şahitlerim var gibi saçma bi iddia bence.. Hadi bir düşünelim ve iddia ettikleri gibi 2 saniyenin altında 100 km hıza çıkalım ve bu sürede 1.5 saniye olsun.. Bu minnacık sürede arkanda Roket yoksa o hıza çıkmak İMKANSIZ.. Mevcut teknolojide Ne bunu destekleyecek şekilde asfalta aktarabilecek bir otomobil lastiği gelişti, ne de buna dayanacak insan evladı.. Hadi bunu 2,5 - 3 saniye dese tamam ama 2 saniyenin altı dersen hasssköyy ordan derim.. Dünyanın en hızlılari olan Bugatti Koenigseggler bile 2-2,5 saniyenin altına inememiş sen kimsin?

Oldum olası Ferrarileri hiç sevmem sonradan görme görgüsüz spor arabasi... Kendisinin yarı fiyatına satılan spor otomobillerin bile çoğu zaman gerisinde kalan egzoz sesi dışında başka hiçbir numarasi kalmamış Ferrarinin ucuz ve mantıksız reklam çabası işte..
2 Yanıt Yanıtla +2
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Krandei 10 ay

Sedat.

" 100 km/h hıza iki saniyeden daha kısa bir sürede çıkabiliyor " !!111!1!1!!!!!

Havada durdum şahitlerim var gibi saçma bi iddia bence.. Hadi bir düşünelim ve iddia ettikleri gibi 2 saniyenin altında 100 km hıza çıkalım ve bu sürede 1.5 saniye olsun.. Bu minnacık sürede arkanda Roket yoksa o hıza çıkmak İMKANSIZ.. Mevcut teknolojide Ne bunu destekleyecek şekilde asfalta aktarabilecek bir otomobil lastiği gelişti, ne de buna dayanacak insan evladı.. Hadi bunu 2,5 - 3 saniye dese tamam ama 2 saniyenin altı dersen hasssköyy ordan derim.. Dünyanın en hızlılari olan Bugatti Koenigseggler bile 2-2,5 saniyenin altına inememiş sen kimsin?

Oldum olası Ferrarilerileri hiç sevmem sonradan görme görgüsüz spor arabasi... Kendisinin yarı fiyatına satılan spor otomobillerin bile çoğu zaman gerisinde kalan egzoz sesi dışında başka numarasi kalmamış Ferrarinin ucuz ve mantıksız reklam çabası işte..

Simdi kontrol ettomim, tesla roadster 1.9 saniye degere sahip. Ayrica ferrarinin bu elektriklisini alana kadar 10 tane roadster alabiliyosunuz.
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freemangroovy 6 ay Sedat.
Ferrariye sallayanını da ilk defa gördüm..
İyiymiş..
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rst78 6 ay Sedat.
"Dünyanın en hızlılari olan Bugatti Koenigseggler bile 2-2,5 saniyenin altına inememiş sen kimsin?"
Ferrari'yim, google'a "dünyanın en güçlü markası" yazarak aratabilirsiniz

"Havada durdum şahitlerim var gibi saçma bi iddia bence.. Hadi bir düşünelim ve iddia ettikleri gibi 2 saniyenin altında 100 km hıza çıkalım ve bu sürede 1.5 saniye olsun.. Bu minnacık sürede arkanda Roket yoksa o hıza çıkmak İMKANSIZ.."

F1 araçları 1.6 saniye civarlarında ve 4 çeker değiller. Yani imkansız falan değil. Hadi F1 çok ekstrem bir örnek oldu desek Tesla Roadster 1.9 saniye yaptı bile, kaç zaman önce. 4 çeker elektrikli otomobiller için 2 saniye altı 0-100 hızlanma iddiası çok ütopik bir söylem değil.
"Oldum olası Ferrarileri hiç sevmem sonradan görme görgüsüz spor arabasi..."

Markaya karşı sizin kişisel nefretiniz geneli yansıtmıyor.
"Ferrarinin ucuz ve mantıksız reklam çabası işte.."
Ferrari'nin reklam kaygısı taşıdığını düşünmüyorum.
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Pipisipispis 10 ay
Helal olsun
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aycibin 10 ay
kağıt üstünde çekici ama spor araba elektrikli tutmaz.mutfak robotu gibi ses çıkaracak.ayrıca tonajı da yüksek olur muadillerine göre.yol tutuşta da geri kalır.
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Guest-F2673E0F4 10 ay aycibin
Nio EP9 a bir bakıp gelin.
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Gt95 10 ay
bununla uzaya çıkabiliyormusun
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Kerim5100 10 ay
Valkyrie'a güzel rakipler geliyor desenize :D
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pininfarina pfo, elektrikli hiper otomobil ve
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