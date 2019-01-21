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FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu

2018'e damgasını vuran oyunlar dediğimizde birçoğumuzun aklına Red Dead Redemption 2, God of War ve Black Ops 4 gibi yapımlar geliyor. Ancak Avrupa'da satışların lideri yine FIFA serisi oldu.
4 ay
3,8b
1
13
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın popüler futbol serisi FIFA, 2018'e de damgasını vurdu. Gfk Entertainment tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre FIFA 19, Avrupa'da yılın en çok satılan oyunu oldu.

Gfk Entertainment, verilerini 15 Avrupa ülkesinden elde etmiş. Net satış rakamları açıklanmamış olsa da yayınlanan raporda FIFA 19'un Red Dead Redemption 2 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunları geride bıraktığı belirtiliyor. RDR 2 gibi tüm dünyada inanılmaz satışlara imza atan bir oyunun bile Avrupa'da FIFA'nın gerisinde kalması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir.

Gfk Entertainment'ın verilerini aldığı ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık.
 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-18-fifa-19-trumped-red-dead-and-call-of-duty-as-europes-highest-selling-game-in-2018 Yorum Yaz
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tobepeople 4 ay en beğenilen A. Burak
Adamların kazancına göre düşünmelisin 4-5 saatlik asgari ücrete denk geliyor ki zaten oralarda asgari ücretli çalışan sayısı %7. Yani Avrupa'da normal gelirli bir aile için sakız parası, asgari ücretli için ise sigara parası gibi bir şey tüm yıl oynayacağı oyuna neden o parayı vermesin?
Bir de şöyle düşün günlük asgari ücret 50 lira diyelim 4 saati ile yani 25 liraya FiFA almaz mıydın? Ayrıca ülkemizde Asgari ücretli ve altında çalışan sayısı Suriyelileri de sayarsak neredeyse %50 olmasına rağmen ben alırdım hem de her yıl.
Adamların kazancına göre düşünmelisin 4-5 saatlik asgari ücrete denk geliyor ki zaten oralarda asgari ücretli çalışan sayısı %7. Yani Avrupa'da normal gelirli b...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ramis78 3 ay
god of war olacağını düşünmüştüm.
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Manchester United 4 ay
Adamların paralarına göre 35-40 birim bizde ise en aşağı 250-300 birim para, belki daha fazladır.
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maxmania 4 ay
oyunu sadece alınca bitse gene hadi eyvallah çekilir de, aldıktan sonra iyi futbolcu çıksın diye insanları loot box denilen kumara yönlendiriyorlar. o loot box saçmalığı olduğu sürece bedava olması lazım.
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Dürüstİnsan 4 ay
Onlar için para sıkıntı değil. Şahsen ücretsiz olduğu için FIFA Online 4 ile idare ediyorum. Tek sıkıntısı server uzakta olduğu için lag fazla olabiliyor.
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the_dedektif 4 ay
60 birim para yani çok ucuza alıyorlar satılır.
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TheNewAtilla 4 ay
Spor oyunları 60 doları hak etmiyor. Ultimate team ise para tuzağı
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Her sene kariyerini oynardım keyifle ama 2017'den sonra sarmadı artık arada bir açıp maç yapıyorum köklü bir değişim olmadığı sürece artık pek fazla oynayacağımı da sanmıyorum.
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A. Burak 4 ay
Her yıl yenisi (gerçekten yenisi mi?) çıkan oyuna 60$ vermek hangi para birimini kullanırsan kullan tamamen enayiliktir.
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tobepeople 4 ay A. Burak
Adamların kazancına göre düşünmelisin 4-5 saatlik asgari ücrete denk geliyor ki zaten oralarda asgari ücretli çalışan sayısı %7. Yani Avrupa'da normal gelirli bir aile için sakız parası, asgari ücretli için ise sigara parası gibi bir şey tüm yıl oynayacağı oyuna neden o parayı vermesin?
Bir de şöyle düşün günlük asgari ücret 50 lira diyelim 4 saati ile yani 25 liraya FiFA almaz mıydın? Ayrıca ülkemizde Asgari ücretli ve altında çalışan sayısı Suriyelileri de sayarsak neredeyse %50 olmasına rağmen ben alırdım hem de her yıl.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Ferucci 4 ay A. Burak
Online oyunlarda bu var yapacak bir şey yok. Kitle fifa 19'da ultimate kasarken sen fifa 18de kick off maç atarsan hiçbir zevk alamazsın mecbur topluluğa uyuyor herkes. Ayrıca keyif için senede 60euro hiçbir şey enayilikle ne alakası var çözemedim. Bu arada en son fifa 17 aldım onu da birkaç ay sonra satmıştım bu serinin fazla takipçisi değilim ama sevenine saygı duymak lazım.
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Fakirdepocu 4 ay A. Burak
A. Burak
Her yıl yenisi (gerçekten yenisi mi?) çıkan oyuna 60$ vermek hangi para birimini kullanırsan kullan tamamen enayiliktir.

vizyon super ya.

her yil yenisi cikiyorsa alinmamaliymis. Ne alaka? Para var almasin mi? Gelmis enayilik diyor. 60 Dolar adama koymuyor ve zevki icin veriyor bu da gelmis enayilik diyor.

hayir 2 ya da 3 yilda bir cikinca ne degisecek onu da merak ediyorum o zaman mi hak etmis olacak?
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