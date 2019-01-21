FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-18-fifa-19-trumped-red-dead-and-call-of-duty-as-europes-highest-selling-game-in-2018

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Electronic Arts'ın popüler futbol serisi FIFA, 2018'e de damgasını vurdu. Gfk Entertainment tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapora göre FIFA 19, Avrupa'da yılın en çok satılan oyunu oldu.Gfk Entertainment, verilerini 15 Avrupa ülkesinden elde etmiş. Net satış rakamları açıklanmamış olsa da yayınlanan raporda FIFA 19'un Red Dead Redemption 2 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunları geride bıraktığı belirtiliyor. RDR 2 gibi tüm dünyada inanılmaz satışlara imza atan bir oyunun bile Avrupa'da FIFA'nın gerisinde kalması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir.Gfk Entertainment'ın verilerini aldığı ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık.