FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar

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Yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan'nin demosu nihayet yayınlandı. Electronic Arts'ın tahmin edilenden iki gün önce yayınladığı demo, şu anda PlayStation Store ve Origin platformlarında indirilebiliyor. EA, Nintendo Switch için ise demo çıkarılmayacağını açıkladı. Demoya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.FIFA 20 demosunda EA'nın bu yıl tanıtımını yaptığıdeneyebileceksiniz. Demoda 10 farklı takım yer alacak. Avrupa, Amerika ve Asya'dan takımların yer aldığı liste şu şekilde:Demonun boyutu yaklaşık 6,5 GB civarında. FIFA 20,PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak.