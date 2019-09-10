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FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar

FIFA 20'nin demosu çıktı. Demoyu şu anda PlayStation Store, Origin veya Microsoft Store platformları üzerinden indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
42 dk. (Son Güncelleme: 25 dk.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan FIFA 20'nin demosu nihayet yayınlandı. Electronic Arts'ın tahmin edilenden iki gün önce yayınladığı demo, şu anda PlayStation Store ve Origin platformlarında indirilebiliyor. EA, Nintendo Switch için ise demo çıkarılmayacağını açıkladı. Demoya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Store
Origin
Microsoft Store

FIFA 20 demosunda EA'nın bu yıl tanıtımını yaptığı sokak futbolu modu VOLTA'yı deneyebileceksiniz. Demoda 10 farklı takım yer alacak. Avrupa, Amerika ve Asya'dan takımların yer aldığı liste şu şekilde:

Liverpool
Real Madrid
Borussia Dortmund
Manchester City
PSG
AS Roma
Atletico Madrid
Club America
Los Angeles FC
Vissel Kobe

Demonun boyutu yaklaşık 6,5 GB civarında. FIFA 20, 27 Eylül'de PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak.

 


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HRMNKY 32 dk.
Vay arkadaş 6.5 gb demo oyun mu olur. 5 6 sene önce full versiyonlar o boyutlardaydı

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