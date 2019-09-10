FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar

Yılın en merakla beklenen oyunlarından birisi olan FIFA 20'nin demosu nihayet yayınlandı. Electronic Arts'ın tahmin edilenden iki gün önce yayınladığı demo, şu anda PlayStation Store ve Origin platformlarında indirilebiliyor. EA, Nintendo Switch için ise demo çıkarılmayacağını açıkladı. Demoya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
PlayStation Store
Origin
Microsoft Store
FIFA 20 demosunda EA'nın bu yıl tanıtımını yaptığı sokak futbolu modu VOLTA'yı deneyebileceksiniz. Demoda 10 farklı takım yer alacak. Avrupa, Amerika ve Asya'dan takımların yer aldığı liste şu şekilde:
Liverpool
Real Madrid
Borussia Dortmund
Manchester City
PSG
AS Roma
Atletico Madrid
Club America
Los Angeles FC
Vissel Kobe
Demonun boyutu yaklaşık 6,5 GB civarında. FIFA 20, 27 Eylül'de PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak.
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PlayStation Store
Origin
Microsoft Store
FIFA 20 demosunda EA'nın bu yıl tanıtımını yaptığı sokak futbolu modu VOLTA'yı deneyebileceksiniz. Demoda 10 farklı takım yer alacak. Avrupa, Amerika ve Asya'dan takımların yer aldığı liste şu şekilde:
Liverpool
Real Madrid
Borussia Dortmund
Manchester City
PSG
AS Roma
Atletico Madrid
Club America
Los Angeles FC
Vissel Kobe
Demonun boyutu yaklaşık 6,5 GB civarında. FIFA 20, 27 Eylül'de PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak.
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