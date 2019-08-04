Sony, Zombieland'in mobil oyununu duyurdu

Yönetmenliğini Ruben Fleischer'ın, başrollerini ise Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson ve Abigail Breslin’in üstlendiği korku/komedi filmi Zombieland vakti zamanında oldukça büyük bir popülarite yakalamış ve kültler arasında yerini almıştı.

Android kullanıcıları iOS kullanıcıları ise Sonbaharda yayınlanacak olan oyun için ön kayıt süreci başlamış durumda. Bugün itibariyle ön kayıt yaptıranlar, onlara kıyamet sonrası maceralarında onlara yardımcı olacak özel ödüller alacaklar.kullanıcıları buradan kullanıcıları ise buradan ön kayıt yapabilir.

https://www.phonearena.com/news/Zombieland-Double-Tapper-Android-iOS-revealed_id117911

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Bu efsaneye yeniden can vermek isteyen, bu yıl'de vizyona girecek olan yenifilmi için orijinal oyuncu kadrosunu tekrardan bir araya getirmeyi başardı.'de vizyona girecek'in yanı sıra, aynı zamanda kurgusu yeni film ile paralel bir mobil oyunun da geleceğini duyurdu.'in mobil oyunuile'un imzasını taşıyor ve hemhem dekullanıcıları için yayınlanacak.Oyunun konusundan ve işleyişinden kısaca söz edecek olursak; kıyamet sonrasıevreninde yer alan oyuncuların kahraman ekipleri oluşturması, gerekli ekipmanları toplaması ve çeşitli zombi türlerine karşı hayatta kalmaları gerekiyor.