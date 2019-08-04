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Sony, Zombieland'in mobil oyununu duyurdu

Sony, Ekim'de vizyona girecek olan Zombieland: Double Tap'in mobil oyununu duyurdu. Ön kayıt süreci başlamış olan oyun sonbaharda hem Android hem de iOS kullanıcıları ile buluşacak.
3 gün
2,1b
1
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Yönetmenliğini Ruben Fleischer'ın, başrollerini ise Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson ve Abigail Breslin’in üstlendiği korku/komedi filmi Zombieland vakti zamanında oldukça büyük bir popülarite yakalamış ve kültler arasında yerini almıştı.
Bu efsaneye yeniden can vermek isteyen Sony Pictures, bu yıl 18 Ekim'de vizyona girecek olan yeni Zombieland filmi için orijinal oyuncu kadrosunu tekrardan bir araya getirmeyi başardı.

Ekim'de vizyona girecek Zombieland: Double Tap'in yanı sıra Sony, aynı zamanda kurgusu yeni film ile paralel bir mobil oyunun da geleceğini duyurdu. Zombieland Douple Tap'in mobil oyunu Zombieland: Double Tapper, Tilting Point ile Metagame Studios'un imzasını taşıyor ve hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlanacak.

Oyunun konusundan ve işleyişinden kısaca söz edecek olursak; kıyamet sonrası Zombieland evreninde yer alan oyuncuların kahraman ekipleri oluşturması, gerekli ekipmanları toplaması ve çeşitli zombi türlerine karşı hayatta kalmaları gerekiyor.

Sonbaharda yayınlanacak olan oyun için ön kayıt süreci başlamış durumda. Bugün itibariyle ön kayıt yaptıranlar, onlara kıyamet sonrası maceralarında onlara yardımcı olacak özel ödüller alacaklar. Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan ön kayıt yapabilir.


https://www.phonearena.com/news/Zombieland-Double-Tapper-Android-iOS-revealed_id117911 Yorum Yaz
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