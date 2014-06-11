FIFA'nın resmi uygulaması 2014 Dünya Kupası ile güncellendi





FIFA'nın 197 ligden en son haberleri ve takım tanıtımlarını görebildiğiniz resmi mobil uygulaması, 2014 Dünya Kupası öncesinde güncellendi.





Uygulama ile maçların oynanacağı stadyum ve şehirleri keşfetme imkanı sağlanırken, finallerle ilgili son güncellemeler anlık olarak sunuluyor. 32 milli takımın oyuncuları ve antrenörleri ile detaylı bilgi alabildiğiniz uygulama, 64 maç için ajandanızda alarm kurabiliyor. Ayrıca global stadyum sekmesi içerisinde canlı olarak devam eden maçların anlatımına ulaşabiliyorsunuz.











