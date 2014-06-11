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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA'nın resmi uygulaması 2014 Dünya Kupası ile güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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FIFA'nın resmi uygulaması 2014 Dünya Kupası ile güncellendi

FIFA'nın 197 ligden en son haberleri ve takım tanıtımlarını görebildiğiniz resmi mobil uygulaması, 2014 Dünya Kupası öncesinde güncellendi.

Uygulama ile maçların oynanacağı stadyum ve şehirleri keşfetme imkanı sağlanırken, finallerle ilgili son güncellemeler anlık olarak sunuluyor. 32 milli takımın oyuncuları ve antrenörleri ile detaylı bilgi alabildiğiniz uygulama, 64 maç için ajandanızda alarm kurabiliyor. Ayrıca global stadyum sekmesi içerisinde canlı olarak devam eden maçların anlatımına ulaşabiliyorsunuz. 




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maximumpower 5 yıl
Süper bi oyun gerçkten ;)
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catlion 5 yıl maximumpower
Haber okumadan yorum yazmak neden??
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