Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor

USA Today raporlarına göre Fiat Chrysler, birçok otomobil modelinde kullanılan kafa karıştırıcı vites kolu tasarımının neden olduğu 41 yaralanma vakasından sonra yüzbinlerce aracını geri çağırıyor. Şirketin tam olarak kaç otomobili geri çağıracağı biraz havada kalmış durumda. USA Today yaklaşık 900 bin araç olduğunu söylüyor ancak Reuters kabaca 1,1 milyon otomobilin geri çağırma programına dahil edildiğini bildiriyor.

Ayrıca Bkz.

"Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek"

Listeye dahip olan araçlar arasında 2014 ve 2015 model Jeep Grand Cherokee modellerinin yanı sıra 2012'den 2014'e kadar satılan bazı Dodge Charger ve Chrysler 300 bulunuyor. Karışıklık, araç hala çalışır haldeyken park vitesine aldığını sanarak arabalarından çıkan sürücülerden kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak 41 yaralanma olayı meydana gelmiş durumda. Şirket araçların parkta olup olmadığının vitesin konumuna bakarak anlaşılmayacağını, sürücülerin bunun yerine gösterge ışıklarına bağlı kalmak zorunda olduklarını söylüyor.

Fiat Chrysler, geri çağırılan araçlarda sürücünün elektronik vitesi park konumuna alamasa bile bu durumda kaymayı önleyecek şekilde güncelleme yapılacağını bildirdi. Ancak düzeltmelerin ne zaman uygulanacağı konusunda herhangi bir bilgi yok.

http://www.usatoday.com/story/money/cars/2016/04/22/fiat-chrysler-orders-huge-car-suv-recall-after-41-injuries/83398618/