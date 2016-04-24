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Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor

İtalyan-Amerikan araba üreticisi Fiat Chrysler, kafa karıştıran vites kolu tasarımının neden olduğu 41 yaralanma vakasından sonra bir milyondan fazla aracını geri çağırma kararı aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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USA Today raporlarına göre Fiat Chrysler, birçok otomobil modelinde kullanılan kafa karıştırıcı vites kolu tasarımının neden olduğu 41 yaralanma vakasından sonra yüzbinlerce aracını geri çağırıyor. Şirketin tam olarak kaç otomobili geri çağıracağı biraz havada kalmış durumda. USA Today yaklaşık 900 bin araç olduğunu söylüyor ancak Reuters kabaca 1,1 milyon otomobilin geri çağırma programına dahil edildiğini bildiriyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek"
Listeye dahip olan araçlar arasında 2014 ve 2015 model Jeep Grand Cherokee modellerinin yanı sıra 2012'den 2014'e kadar satılan bazı Dodge Charger ve Chrysler 300 bulunuyor. Karışıklık, araç hala çalışır haldeyken park vitesine aldığını sanarak arabalarından çıkan sürücülerden kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak 41 yaralanma olayı meydana gelmiş durumda. Şirket araçların parkta olup olmadığının vitesin konumuna bakarak anlaşılmayacağını, sürücülerin bunun yerine gösterge ışıklarına bağlı kalmak zorunda olduklarını söylüyor.
Fiat Chrysler, geri çağırılan araçlarda sürücünün elektronik vitesi park konumuna alamasa bile bu durumda kaymayı önleyecek şekilde güncelleme yapılacağını bildirdi. Ancak düzeltmelerin ne zaman uygulanacağı konusunda herhangi bir bilgi yok.

http://www.usatoday.com/story/money/cars/2016/04/22/fiat-chrysler-orders-huge-car-suv-recall-after-41-injuries/83398618/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha
1 Yanıt Yanıtla +49
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mehmedaltair 3 yıl There goes your life
There goes your life
mehmedaltair

Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha


Salak dediğin insanların teknolojisini kullanıyor, yönetim sistemini örnek alıyor onların patentini üslendiği ilaçlarla tedavi oluyorsun.

Aha kim bunu yazacak diye bekliyordum geldi


Amerikan halkı genel olarak salak, dünyadan haberi olmayan insanlarla dolu. Teknoloji dediğin şeyi de içlerindeki zeki insanlar yapıyor ki bizde de o kadar zeki insanlar var zaten. Tek farkı orada zeki insanlara destek olunuyor burada süründürülüyor
There goes your lifemehmedaltairAmerikanların salak olduğuna dair bir kanıt dahaSalak...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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There goes your life 3 yıl
mehmedaltair

Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha


Salak dediğin insanların teknolojisini kullanıyor, yönetim sistemini örnek alıyor onların patentini üslendiği ilaçlarla tedavi oluyorsun.
mehmedaltairAmerikanların salak olduğuna dair bir kanıt dahaSalak dediğin insanların teknolojisini kullanıy...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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k-s-r-g 3 yıl
mehmedaltair
Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha

Biz yapalim da dunya ne kadar zeki oldugumuzu gorsun degil mi!
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Master_Evil 3 yıl
200binlik jeep, bi ışık koysalarmış vitese
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DH Misafiri 3 yıl
fiat siz kullanmasını bilmiyorsunuz dese haklı çıkar heralde
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Karbon 12 3 yıl
"Şirket araçların parkta olup olmadığının vitesin konumuna bakarak anlaşılmayacağını, sürücülerin bunun yerine gösterge ışıklarına bağlı kalmak zorunda olduklarını söylüyor."

Ulaşım bakanlığı (DOT) kendisi izin vermişti buna:

"Toyota commented that in the NPRM and in FMVSS 102, the terms “position of the lever” and “shift position” are used interchangeably. Toyota believes the more appropriate term is “shift position”. Toyota made this comment because advanced technologies have resulted in vehicles with computerized transmissions and electronic shifters such as joysticks. The “position of the lever” for such systems does not always correspond to the “shift position”. Therefore, Toyota recommends that the agency ensure the term “shift position” is used in place of the term “position of the lever.”

In response, NHTSA agrees with the comment from Toyota. When FMVSS No. 102 was initially written, all transmissions were controlled by mechanically linked shift levers that sequenced serially from one position to the next. If the lever was positioned next to the letter D, the driver knew that the vehicle was in a forward drive gear. Neutral had to be located between Reverse and Drive so that the system would transition through Neutral when changing back and forth between Drive and Reverse. Presently, shift-by-wire technology and electronically controlled transmissions have led to joystick-type shifters where the shifter returns to a resting position after a gear is selected. If the shifter is momentarily pushed to the D position, the transmission shifts to Drive, a Drive telltale light illuminates to let the driver know the transmission is in Drive and the shifter, when released, returns to its rest position. The telltale light, not the shifter position, tells the driver what gear the transmission is in. In such a system, when shifting from Drive to Reverse, the transmission automatically transitions from Drive to Neutral to Reverse.Show citation box

Such systems are not limited to joysticks. In some systems push buttons and paddle shifters are also used. In all of these cases, the telltale light, not the position of the lever, paddle, or button,tells the driver of the transmission gear. Whether a paddle, lever or button is used for shifting, the transmission must automatically transition through Neutral when going back and forth between Drive and Reverse. Recently, NHTSA issued an interpretation to Lemf”rder Corporation (August 1, 2002) which submitted diagrams of several joystick sequences. The interpretation evaluated these sequences and discussed whether or not they were in compliance with the sequence requirements of FMVSS No. 102. NHTSA believes that in view of present and emerging shift selection technology, it would be more accurate if the amended portions of FMVSS No. 102 addressed “shift position” rather than “shift lever position.” The title of FMVSS No. 102 is also amended to read: “Transmission shift position sequence, starter interlock, and transmission braking effect.” Portions of the standard that specifically refer to systems with shift levers (S3.1.1.1) will remain as written." — National Highway Traffic Safety Administration on 07/01/2005

FMVSS 101 law.cornell.edu/...

FMVSS 102 law.cornell.edu/...

Standartlar ışığında Chrysler/Fiat kendi başına hatalı görünmüyor. Ama evet, bence de bu bir dizayn hatasıdır.
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BekirTemel 3 yıl
İtalyan işi diyebilir miyim?
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01myavuz 3 yıl
Archimert
mehmedaltair
There goes your life
mehmedaltair Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha
Salak dediğin insanların teknolojisini kullanıyor, yönetim sistemini örnek alıyor onların patentini üslendiği ilaçlarla tedavi oluyorsun.
Aha kim bunu yazacak diye bekliyordum geldi
Amerikan halkı genel olarak salak, dünyadan haberi olmayan insanlarla dolu. Teknoloji dediğin şeyi de içlerindeki zeki insanlar yapıyor ki bizde de o kadar zeki insanlar var zaten. Tek farkı orada zeki insanlara destek olunuyor burada süründürülüyor
Peki zeki insanları süründürenler mi aptaldır yoksa elinden tutanlar mı?

Doğuda bazı yerlere fabrika açtırmak itenmemesi ve eğitime karşı saldırı olması gibi olaylardan yola çıkarsan aslında bizde salaklıktan değil, çıkarlara uymadığı için için iş yapacak zeki insanlar engelleniyor. Öyle müdürler gördümki özellikle birilerinin dediğini yapsın diye orda, hakettiği için değil.
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kartalus 3 yıl
En basitinden Bmw'ler de vites D konumundayken şöför kapısı açıldığında otomatik P'ye alıyor şanzıman kendini.Bu şirkette böyle bi yazılım yapabilir.
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Şeker Hapı 3 yıl
mehmedaltair
There goes your life
mehmedaltair Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha
Salak dediğin insanların teknolojisini kullanıyor, yönetim sistemini örnek alıyor onların patentini üslendiği ilaçlarla tedavi oluyorsun.
Aha kim bunu yazacak diye bekliyordum geldi
Amerikan halkı genel olarak salak, dünyadan haberi olmayan insanlarla dolu. Teknoloji dediğin şeyi de içlerindeki zeki insanlar yapıyor ki bizde de o kadar zeki insanlar var zaten. Tek farkı orada zeki insanlara destek olunuyor burada süründürülüyor

Peki zeki insanları süründürenler mi aptaldır yoksa elinden tutanlar mı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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mehmedaltair 3 yıl Şeker Hapı
Archimert
mehmedaltair
Orijinalden alıntı: There goes your life
mehmedaltair Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha
Salak dediğin insanların teknolojisini kullanıyor, yönetim sistemini örnek alıyor onların patentini üslendiği ilaçlarla tedavi oluyorsun.
Aha kim bunu yazacak diye bekliyordum geldi
Amerikan halkı genel olarak salak, dünyadan haberi olmayan insanlarla dolu. Teknoloji dediğin şeyi de içlerindeki zeki insanlar yapıyor ki bizde de o kadar zeki insanlar var zaten. Tek farkı orada zeki insanlara destek olunuyor burada süründürülüyor

Peki zeki insanları süründürenler mi aptaldır yoksa elinden tutanlar mı?

Ben bizimle ilgili hiç yorum yapmadım ki haberde amerikan diyor bende amerikan halkıyla ilgili yorum yaptım. Neden amerikanlara laf ettim şu sebepten ettim, ben hiç türkiye'de vites kolu çok kötü park'a almayı unuttum diyip yaralanan insan görmedim demek ki bizimkiler biraz daha akıllı
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halitozbasli 3 yıl
mehmedaltair
Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha

380 milyon nüfusları var 30 milyon alım gücü olan süzme salak çıkar içlerinden. İşte o salaklar koca ülkenin adını aptallar ülkesine çıkarıyor lakin. İşe Darvinsel yaklaşacak olursak zamanında o kıtaya en gözüpek maceracı, korkusuz ve zeki insanları gittiğini görürüz İrlandalılar( açlıktam göçtü) ve zencileri ( zorla götürüldü). Kaldı ki kabul edin etmeyin adamlar dünyayı yönetiyor hem ekonomik açıdan hem politik açıdan.
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myhotyro 3 yıl
mehmedaltair
There goes your life
mehmedaltair Amerikanların salak olduğuna dair bir kanıt daha
Salak dediğin insanların teknolojisini kullanıyor, yönetim sistemini örnek alıyor onların patentini üslendiği ilaçlarla tedavi oluyorsun.
Aha kim bunu yazacak diye bekliyordum geldi
Amerikan halkı genel olarak salak, dünyadan haberi olmayan insanlarla dolu. Teknoloji dediğin şeyi de içlerindeki zeki insanlar yapıyor ki bizde de o kadar zeki insanlar var zaten. Tek farkı orada zeki insanlara destek olunuyor burada süründürülüyor

Şimdi sen halk salak demişsin. İyi güzel haklısın. Ama arabayı halk yapmıyor, kullanıyor. Yapanda, tsarlayanda da bir salaklık, bir öngörmezlik var sonuçta.
Diğer konuya gelince de haklısın. Ama bizdeki zekiler oraya gidiyor, bize salaklar kalıyor. Her durumda dezavantajlı durumdayız.
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Ters Adam 3 yıl
adam harfin üstüne ışıklandırma yapmıi daha me oşacaltı meşale falan mı yakacak
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haberelectro 3 yıl
Beyinsiz millet.
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