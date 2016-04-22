Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek

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Fransız otomobil devi Citroen bütçe odaklı modeli C3’ün yeni neslinin yaz aylarında tanıtmaya hazırlanıyor. Güncel neslinde olduğu gibi pratikliği ve konforu devam ettirecek yeni modelin sonbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Citroen’in yeni C3 WRC ralli aracının testlerine katılan AutoExpress, ralli aracına ait görüntülerden modelin standart yol versiyonunun nasıl bir görünüme sahip olacağına dair tahmini bir görsel çalışması gerçekleştirmiş.

Günümüzdeki nesline göre daha geniş ve alçak olan yeni C3’ün uzunluğu ise önceki versiyona yakın olarak 4 metrenin hemen altında bir yerde. Aracın ön kısmına baktığımızda C4 Picasso modeline benzeri bir agresif yapıda ızgara ve far dizilimi olduğunu görüyoruz. Ön yüzünde keskin bir tasarımın olduğu otomobilin arkası ise DS 3 modelindeki benzer tasarımdaki stoplarıyla daha alışıldık bir tasarımda. Citroen C3’ün abisi C4’de de olduğu gibi Airbump’lara sahip Cactus tarzı bir versiyonunun olması da beklenenler arasında.

Otomobil iç tasarımıyla ilgili beklentilere değinecek olursak Citroen C3’ün de C4 Cactus’de olduğu gibi “sofistike sadelik” iç dizayn anlayışına sahip olması bekleniyor. C4 Cactus’dekine benzer iç kapı tutacakları ve üste doğru açılır torpido gibi tasarımlara sahip olması beklenen aracın malzeme kalitesinde de artışın olacağı düşünülüyor.

Motor seçenekleri olarak Citroen ve Peugeot’nun üst firması olan PSA’nın 1.0 ve 1.2 litre 3 silindirli yeni motorları ve 1.6 BlueHDi dizel motora sahip olması beklenen modelin CO2 emisyonunda 90g/km’nin altında kalması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/citroen/c3/94769/new-citroen-c3-shapes-up-to-take-on-ford-fiesta