Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek

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Fransız otomobil devi Citroen bütçe odaklı modeli C3’ün yeni neslinin yaz aylarında tanıtmaya hazırlanıyor. Güncel neslinde olduğu gibi pratikliği ve konforu devam ettirecek yeni modelin sonbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Citroen’in yeni C3 WRC ralli aracının testlerine katılan AutoExpress, ralli aracına ait görüntülerden modelin standart yol versiyonunun nasıl bir görünüme sahip olacağına dair tahmini bir görsel çalışması gerçekleştirmiş.
Günümüzdeki nesline göre daha geniş ve alçak olan yeni C3’ün uzunluğu ise önceki versiyona yakın olarak 4 metrenin hemen altında bir yerde. Aracın ön kısmına baktığımızda C4 Picasso modeline benzeri bir agresif yapıda ızgara ve far dizilimi olduğunu görüyoruz. Ön yüzünde keskin bir tasarımın olduğu otomobilin arkası ise DS 3 modelindeki benzer tasarımdaki stoplarıyla daha alışıldık bir tasarımda. Citroen C3’ün abisi C4’de de olduğu gibi Airbump’lara sahip Cactus tarzı bir versiyonunun olması da beklenenler arasında.
Otomobil iç tasarımıyla ilgili beklentilere değinecek olursak Citroen C3’ün de C4 Cactus’de olduğu gibi “sofistike sadelik” iç dizayn anlayışına sahip olması bekleniyor. C4 Cactus’dekine benzer iç kapı tutacakları ve üste doğru açılır torpido gibi tasarımlara sahip olması beklenen aracın malzeme kalitesinde de artışın olacağı düşünülüyor.
Motor seçenekleri olarak Citroen ve Peugeot’nun üst firması olan PSA’nın 1.0 ve 1.2 litre 3 silindirli yeni motorları ve 1.6 BlueHDi dizel motora sahip olması beklenen modelin CO2 emisyonunda 90g/km’nin altında kalması bekleniyor.
http://www.autoexpress.co.uk/citroen/c3/94769/new-citroen-c3-shapes-up-to-take-on-ford-fiesta Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nisan 1990 krize girince renaultla güç birliği anlaşması imzaladı. 1992 fordla. bak kendin yazmışsın nissan satıyor renault değil. bu kadar kötü bir markan varsa sil onu nissan diye sat, fransız antipatikliğini yen. psa ve renault o kadar iyi durumdaki hükümetten aldığı milyar euro yardımlarla batmaktan kurtuldu. psa tek seferde 7 milyar euro, renault 3 milyar euro aldı. hala almakta. ikisi de fabrikalarını kapattı pek çok yerde. senin yazdığın gibi pembe durumlar yok ortada.
bu arada diğer b sınıflarını bilemem ama en çirkini corsayla bile kıyaslanmış ya baya güldüm...
uçak, işlemci v.b. yapamıyoruz ama o ürünler hakkında düşüncemizi söylüyoruz. neden psa ve renault amerika,kanada, japonya, kore, almanya, ingiltere v.b. ülkede satılmıyor bir araştır. düşünce beyanınız kıskançlık ve cekememezlik ile alakası yok.
psa da avrupa'da gayet iyi. yeni 308 güzel bir çıkış yaptı. çin'de de özellikle citroen'in imajı iyi. bir ortaklık kurup yeni kıtaya açılım yapabilirlerse darboğazdan kurtulurlar. köklü markalar bunlar.
Ayrıca bu görsel resmi değildir fotoşoptur, bir otomobil sitesinin tahmini yaptığı çizimdir merak etmeyin araç bundan çok çok çok daha güzel gelecek..
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