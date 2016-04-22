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Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek

Citroen'in alt segment modellerinden C3 yaz aylarında yenilenmeye hazırlanıyor. Modelin ralli versiyonu olan C3 WRC'nin görselleri üzerinden hazırlanan yeni C3 haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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47
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek
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Fransız otomobil devi Citroen bütçe odaklı modeli C3’ün yeni neslinin yaz aylarında tanıtmaya hazırlanıyor. Güncel neslinde olduğu gibi pratikliği ve konforu devam ettirecek yeni modelin sonbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Citroen’in yeni C3 WRC ralli aracının testlerine katılan AutoExpress, ralli aracına ait görüntülerden modelin standart yol versiyonunun nasıl bir görünüme sahip olacağına dair tahmini bir görsel çalışması gerçekleştirmiş.
Günümüzdeki nesline göre daha geniş ve alçak olan yeni C3’ün uzunluğu ise önceki versiyona yakın olarak 4 metrenin hemen altında bir yerde. Aracın ön kısmına baktığımızda C4 Picasso modeline benzeri bir agresif yapıda ızgara ve far dizilimi olduğunu görüyoruz. Ön yüzünde keskin bir tasarımın olduğu otomobilin arkası ise DS 3 modelindeki benzer tasarımdaki stoplarıyla daha alışıldık bir tasarımda. Citroen C3’ün abisi C4’de de olduğu gibi Airbump’lara sahip Cactus tarzı bir versiyonunun olması da beklenenler arasında.
Otomobil iç tasarımıyla ilgili beklentilere değinecek olursak Citroen C3’ün de C4 Cactus’de olduğu gibi “sofistike sadelik” iç dizayn anlayışına sahip olması bekleniyor. C4 Cactus’dekine benzer iç kapı tutacakları ve üste doğru açılır torpido gibi tasarımlara sahip olması beklenen aracın malzeme kalitesinde de artışın olacağı düşünülüyor.
Motor seçenekleri olarak Citroen ve Peugeot’nun üst firması olan PSA’nın 1.0 ve 1.2 litre 3 silindirli yeni motorları ve 1.6 BlueHDi dizel motora sahip olması beklenen modelin CO2 emisyonunda 90g/km’nin altında kalması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/citroen/c3/94769/new-citroen-c3-shapes-up-to-take-on-ford-fiesta Yorum Yaz
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Front-Back 3 yıl en beğenilen
Arka far a180, arka tampon guiletta, ön farlar juke, yanlar cactus
2 Yanıt Yanıtla +21
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BekirHan 3 yıl
Citroen Peugeot ile birlikte PSA grubunda dış tasarıma saydığın çoğu firmadan daha fazla yatırım yapan bir kuruluştur. Ayrıca ön yüz Juke değil olsa olsa c4 Picasso' dan face lift edilmiş olabilir. Bu tür gereksiz yorumlardan gına geldi.
http://media.citroen.com.tr/image/18/3/-0mm00npy-1ch5afpcczc0zzbz-zzzzzzzz-001-01.189183.png

Front-Back
Arka far a180, arka tampon guiletta, ön farlar juke, yanlar cactus

Citroen Peugeot ile birlikte PSA grubunda dış tasarıma saydığın çoğu firmadan daha fazla yatırım yapan bir kuruluştur. Ayrıca ön yüz Juke değil olsa olsa c4 Pic...
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Captain_Ivy 3 yıl
genç arabası olmuş ya, alınır
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shadowgeist 3 yıl
araba çok güzel b segmentinde fark yaratacak bir tasarıma sahip fakat rakipleriyle benzer fiyatlar çekip 60 70 binden itelemeye kalkışırlar avuçlarını yalar otururlar.citroenin geçmişteki agresif fiyat politikasına dönmesi gerek.
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hidrojennn 3 yıl
trexin
renault-nissan korede samsung ile ortak araç üretimi yapıyor. avrupada satışları gayet iyi. nissanın avrupada üretim üssü ingiltere. ayrıca nissan global bir marka, satış ve servis ağının olmadığı bölge yok gibi. yani renault için ayrıca satış ve servis ağı kurmasına lüzum yok. işler iyi gidiyor bu grupta. durum pek düşündüğünüz gibi değil
psa da avrupada gayet iyi. yeni 308 güzel bir çıkış yaptı. çinde de özellikle citroenin imajı iyi. bir ortaklık kurup yeni kıtaya açılım yapabilirlerse darboğazdan kurtulurlar. köklü markalar bunlar.

nisan 1990 krize girince renaultla güç birliği anlaşması imzaladı. 1992 fordla. bak kendin yazmışsın nissan satıyor renault değil. bu kadar kötü bir markan varsa sil onu nissan diye sat, fransız antipatikliğini yen. psa ve renault o kadar iyi durumdaki hükümetten aldığı milyar euro yardımlarla batmaktan kurtuldu. psa tek seferde 7 milyar euro, renault 3 milyar euro aldı. hala almakta. ikisi de fabrikalarını kapattı pek çok yerde. senin yazdığın gibi pembe durumlar yok ortada.
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öcüü.. 3 yıl
citroen motoru yeterliydi almak için ama bu tasarımı iç mekanda da uygularsa mükemmel olmuş umarım bi cam tavan sanruf eklerler..

bu arada diğer b sınıflarını bilemem ama en çirkini corsayla bile kıyaslanmış ya baya güldüm...
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BekirHan 3 yıl
Citroen Peugeot ile birlikte PSA grubunda dış tasarıma saydığın çoğu firmadan daha fazla yatırım yapan bir kuruluştur. Ayrıca ön yüz Juke değil olsa olsa c4 Picasso' dan face lift edilmiş olabilir. Bu tür gereksiz yorumlardan gına geldi.
http://media.citroen.com.tr/image/18/3/-0mm00npy-1ch5afpcczc0zzbz-zzzzzzzz-001-01.189183.png

Front-Back
Arka far a180, arka tampon guiletta, ön farlar juke, yanlar cactus

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Hdplus 3 yıl
Hoş tasarımı var, Citroen'in başarılı olduğu konulardan birisi.
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hidrojennn 3 yıl
Cihat_,
hidrojennn fransız hurdası. anca eski birkaç fransız sömürgesi ve iranda satarlar.
keşke hurda dediğin markayı bizim ülkemiz üretebilse, ben bu bizim milletimiz kadar kıskanc, çekememez toplum görmedim

uçak, işlemci v.b. yapamıyoruz ama o ürünler hakkında düşüncemizi söylüyoruz. neden psa ve renault amerika,kanada, japonya, kore, almanya, ingiltere v.b. ülkede satılmıyor bir araştır. düşünce beyanınız kıskançlık ve cekememezlik ile alakası yok.
1 Yanıt Yanıtla
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trexin 3 yıl hidrojennn
renault-nissan kore'de samsung ile ortak araç üretimi yapıyor. avrupa'da satışları gayet iyi. nissan'ın avrupa'da üretim üssü ingiltere. ayrıca nissan global bir marka, satış ve servis ağının olmadığı bölge yok gibi. yani renault için ayrıca satış ve servis ağı kurmasına lüzum yok. işler iyi gidiyor bu grupta. durum pek düşündüğünüz gibi değil


psa da avrupa'da gayet iyi. yeni 308 güzel bir çıkış yaptı. çin'de de özellikle citroen'in imajı iyi. bir ortaklık kurup yeni kıtaya açılım yapabilirlerse darboğazdan kurtulurlar. köklü markalar bunlar.
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hoksi 3 yıl
Tebrik ederim çok çirkin olmuş
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haberelectro 3 yıl
Guzel olmus, bakalim boyle cikacak mi.
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atroce 3 yıl
gerçekten çok beğendim umarım fazla oynamadan böyle çıkartırlar
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volkan_kolay 3 yıl
Citroen dizel motorlarında 2 yıl sınırsız kilometre garanti veriyor ve ayrıca 180.000km triger değişimi veriyor ama gelip burda hala yorum yapan var ya senin bindiğin marka sana bunları verebiliyormu???
Ayrıca bu görsel resmi değildir fotoşoptur, bir otomobil sitesinin tahmini yaptığı çizimdir merak etmeyin araç bundan çok çok çok daha güzel gelecek..
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Nancy Ajram 3 yıl
Harika
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