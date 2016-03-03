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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiat Chrysler CEO'su: Apple araba üretim işini tek başına denememeli

Kendi elektrikli arabasını üretme konusunda emin adımlarla ilerleyen Apple'a bir eleştri de Fiat-Chrysler grubu CEO'sundan geldi. CEO, Apple'ın sektöre yalnız girmeye çalışarak hata ettiğini belirtti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Apple'ın kendi elektrikli arabasını üretmeye çalıştığı bir süredir biliniyor. Tarihi boyunca iPhone ve iPad örneğinde olduğu gibi pek çok kez yeni sektörlere açılan firma için otomobil sektörü pek çok kişi tarafından tamamen büyük bir risk olarak görülüyor. Daha önce ortaya atılan iddialara göre piyasaya çıkış tarihi olarak 2019'u hedefleyen firmada son olarak Titan projesi olarak adlandırılan projenin lideri Ocak ayında kişisel nedenlerden dolayı görevinden ayrılmıştı. O dönem belirtilen raporlarda ise bu durumun Apple'ı aracı geliştirme konusunda zora sokacağı iddiaları ortaya atılmıştı.
Ancak yine de bu durum karşısında azmini koruyan Amerikalı teknoloji devinin, yer alan son iddialara göre geçtiğimiz haftalarda Sunnyvale, California'da 9bin m² büyüklüğünde bir depo satın aldığı ve burada araba üzerine çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor.
Başka otomobil üreticileri tarafından da başarısız olacağı ön görülen Apple'ın araba projesiyle ilgili yeni bir demeç de Fiat-Chrysler grubu CEO'sundan geldi. CEO Sergio Marchionne, Cenevre fuarında bir gazeteciye verdiği demeçte Apple'ın oldukça karmaşık bir iş olan otomobil sektöründe tek başına aktör olmaktan ziyade piyasada bulunan otomotiv üreticilerinden biriyle ortaklık kurmasının onlar açısından daha anlamlı ve başa çıkılabilir olacağını belirtti.
"Eğer araba üretmek gibi dürtüleri varsa, onlara uzanmalarını ve bu duygunun geçmesini beklemelerini tavsiye ederim." diye konuşan CEO daha sonrasında ise "Bu gibi hastalıklar gelip geçicidir, bunlardan iyileşebilirsiniz, ölümcül değildirler." yorumunda bulundu.

http://www.reuters.com/article/us-autoshow-geneva-fiatchrysler-apple-idUSKCN0W41QI Yorum Yaz
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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
apple araba üretirse kendisine ait bir benzin istasyonu olur depo deliğini kendilerince yaparlar ancak kendilerine ait pompayla dolar :D :D :D
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TheSerial 3 yıl
tesla bu sektöre girdiğinde herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı, üstelik tesla'nın maddi gücü apple ile kıyaslanamayacak kadar kısıtlı idi fakat sonuç ortada.
benzinli veya dizel motor araba üretmek ile elektrikli araç üretmek farklı olmasına rağmen kategori farklarını sanki yokmuşçasına insanlarda otomobil üretmek zordur algısı oluşturmaya çalışıyorlar.
ilk nesil iphone çıktığı zaman nokia the best idi fakat sonra halini hep beraber gördük. fiat chrysler'in ceo'su karşısında dünyanın en değerli markası olduğunu unutmasın bence.
tesla bu sektöre girdiğinde herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı, üstelik tesla'nın maddi gücü apple ile kıyaslanamayacak kadar kısıtlı idi fakat sonuç ortada...
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umut_baris 3 yıl 1ses1
1ses1

Chrysler sektoründe hiç hata zarar yapmadı oylemi. Böyle konuşuyorlarya güldürüyorlar adamı.

Ama Chrysler markası ve Fiat grubu ayakta. Bu iş kod yazmakla, mühendis toplamakla olacak iş değil.

Herkes pazardan payını almış gidiyor. Tamam elektrikli olsun, araç içi eğlencede de ios olsun ama bunlar yetmez.

Kasasındaki parasına da güvenmesi hata olur. Alım gücü düştükten sonra, arz-talep dengesini kuramadıktan sonra neye yarar o kadar kağıt parçası?

Apple'ın ciddi bir arz oluşturabileceğine inanıyor musunuz? Şu an sizce öyle bir görüntü var mı piyasada? Yok.

Bir yandan Tesla, bir yandan japonlar elektrikli otomotiv sektöründe liderliğe oynamanın derdindeler.

Apple Iphone ve Ipad sayesinde adını duyurabildi.

O zaman daha iyi bir telefon için arz var mıydı? Vardı. Apple bu arzı karşıladı. Ama otomotiv pazarında ise durum öyle değil ve otonom araçlar için yapay zeka teknolojilerinin kat etmesi gereken ciddi manada yol var.

Şu an otonom araçlara kim üretirse üretsin kimse güvenmiyor.

Yapay zeka konusunda dev olan Google'ın bile bu konudaki görüşü şu an belliyken, Apple otomotiv sektöründe devrim yaratacak demek gerçekten geçersiz bir ifade olur.

Apple jobs'ı kaybettikten sonra IOS konusundaki üretkenliğini kaybetti ve tamamen açgözlü bir firmaya dönüştü.

Eğer IOS'un karşısında kararlılık konusunda sağlam bir rakibi olsaydı o zaman pazar payını kaybederdi.

Ama otomotiv sektörü öyle değil. Göremediğiniz şey bu.

Kendine altın vuruşu Apple yine kendisi yapacak.

Apple'ın yerinde olsam IOS yüklü araç içi eğlence sistemleri tasarlar ve satardım. Bu işten acayip pazar payı oluşturabilirdi.
1ses1Chrysler sektoründe hiç hata zarar yapmadı oylemi. Böyle konuşuyorlarya güldürüyorlar adamı.Ama Chrysler markası v...
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MegaWolt38 3 yıl
Fiat yöneticisi sağlam tırsmış demektir bu. Bir de demek istemiş ki, siz yalnız başlamayın, biz de sizin teknolojilerinizden (ç)alıntı yapalım demiş. La sen önce arabalarının arka kapılarına otomatik cam koy uyuz.
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selcuk_ 3 yıl
Arkadaşlar nedense otomobilyapmak dünyanın en zor işi gibi gösteriyorsunuz. Otomotiv sektöründe zor olan onu üretmek değil uzun süre desteğini verebilmek. eğer servisler olmasa hangi araç beş para eder ki? Elektronik işinin kolaylığı bakım ve arıza işlerinin otomotiv sektörü kadar sıkıntılı olmamasıdır. Elektronik cihazlardan beklenti hızlı değişim süreçleri ve düşük fiyatları olduğu için en fazla 5 senedir. Ama bir araçtan beklenen en az 20 senedir. Bu süreci yönetmek ve destek vermek otomotiv sektörünü zorlu kılıyor.
Tahmin edildiği üzere otomotiv sektörü enerji maaliyetleri ve kaynakları konusundan dolayı çıkmaza girmiş durumdadır. Yeni birşey ortaya da koyamıyorlar. Yeni diye tabir edilen çok şey elektronik sistemlerinin yenilikmiş gibi ortaya sürmelerinden başka birşey değil.
Otomotiv sektörüne elektrikli araçlar ile yeni bir çağ geçilecektir. Çağ değişimini ise klasik firmalar klasik düşünce yapılarıyla gerçekleştiremezler. Bu tekeli yeni bir oluşum ve bakış açısı kırabilir ancak. Eski dinazorların tek bildiğive alıştığı şey dayatmadan öteye gidemiyor ne yazık ki.
İşte bu noktada devreye Tesla gibi öncü ve farklı bakış açılarına sahip firmalar girebilir. Tesla işi patlatacakta mali kaynakları sınırlı olduğu ve payını kimseye yedirmek istemediğinden ağır bir şekilde gidiyor. Ama Apple firması Teslanın henüz yapamadığı işi patlatabilir. Bunu yapma gücü ve global tecrübeside var. Adamlar zaten kendine özgü özel ve güzel işler yapmakta birikimliler.
Mesele bu araçları yapmak değil uzun soluklu servis ve eğitim işlerini becerebilmekte. Bunu aşarlarsa sektördeki bir çok otomotivcinin önünde bir değer oluşturacaklardır. Ve elektrikli araçlarda beklenen patlamayı yapabileceklerdir.
Otonom araç işi ise çok daha sonra yapılabilecek daha büyük çaplı bir iştir.
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TheSerial 3 yıl
Ben şimdi sektörün içinde olan siz değerli arkadaşlara soru sormak istiyorum.

Apple şirketinin 2015 sonunda net nakit parası 200 milyar doları geçmişti. Yani bir anda 200 milyar doları harcayabilecek bir şirketten bahsediyoruz. Sizce bu 200 milyar dolar ile kaç tane otomobil üreticisi şirket satın alınabilir?

İkinci sorum Apple şirketi neden sizin dediğiniz gibi basit cep telefonları ! ve basit bilgisayarlar ! üretmekten vazgeçip araba üretme kararı almış olabilir? Veya siz değerli Mercedes de çalışan kişi olarak sizde olan öngörüler tüm Apple şirketinin üst yönetiminde ve ilgili departmanlarında neden yok?

Üçüncü sorum acaba Fiat grubu daha önce satın aldığı Ferrari, Alfa Romeo, Jeep, Maserati gibi bünyesindeki şirketlerin değeri ne kadardır ve ne kadara satın almıştır?

Dördüncü sorum, kod yazmakla olmayan bir iş ile 600 milyar dolarlık cirosu olan bir şirket olup dünyanın en büyük şirketi haline gelebilirmiş iseler sizce kod yazıp mühendis toplamak kötü bir şey midir?
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kadirirdem 3 yıl
bence de adam haklı....
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DH Misafiri 3 yıl
apple araba üretirse kendisine ait bir benzin istasyonu olur depo deliğini kendilerince yaparlar ancak kendilerine ait pompayla dolar :D :D :D ayrıca alacakları benzinin litresi de 10 tl olur artık :) :) :)
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001ATB 3 yıl
Otomobil sektörü öyle göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar.Ben sektörün içindeyim ve Mercedes te çalışıyorum.Bütçe olarakta çalışma ve üretim organizasyonu olarakta oldukça zor ve karmaşık bir sektördür.Çünkü 1 otomobil sadece işlemci,anakart ve batarya gibi basit parçalardan oluşmuyor.1 otomobilde binlerce parça var.Bu da parçalar için aynı kaliteyi sağlaman için gereken yüzlerce parça perakendecisi demektir.Sektörü anlatmaya kalksam buraya sığmaz zaten.Ve öyle ürettiğin bir telefon gibi 3 ayda 75 milyon gibi satış rakamları yakalayamazsın.Konuşan CEO korkusundan değil işi bildiğinden konuşuyor. Burda sektörü bilmeden malesef çoğu kişi Apple savunmasına geçmiş.Ey sevgili vatandaşım konuştuğunuz konular hakkında biraz bilginiz olarak konuşsanız keşke.Ama ağzı olanın yorum yapma özgürlüğü var demi,ne de olsa.
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umut_baris 3 yıl 001ATB
001ATB

Otomobil sektörü öyle göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar.Ben sektörün içindeyim ve Mercedes te çalışıyorum.Bütçe olarakta çalışma ve üretim organizasyonu olarakta oldukça zor ve karmaşık bir sektördür.Çünkü 1 otomobil sadece işlemci,anakart ve batarya gibi basit parçalardan oluşmuyor.1 otomobilde binlerce parça var.Bu da parçalar için aynı kaliteyi sağlaman için gereken yüzlerce parça perakendecisi demektir.Sektörü anlatmaya kalksam buraya sığmaz zaten.Ve öyle ürettiğin bir telefon gibi 3 ayda 75 milyon gibi satış rakamları yakalayamazsın.Konuşan CEO korkusundan değil işi bildiğinden konuşuyor. Burda sektörü bilmeden malesef çoğu kişi Apple savunmasına geçmiş.Ey sevgili vatandaşım konuştuğunuz konular hakkında biraz bilginiz olarak konuşsanız keşke.Ama ağzı olanın yorum yapma özgürlüğü var demi,ne de olsa.

Her konuda böyleyiz çünkü ülke olarak şu an cehaletin beşiğiyiz.

Arabada o kadar sistem var ve dediğiniz gibi bir araba onlarca yüzlerce parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir bütündür aslında.

Kullanacağınız vidanın döküm kalitesi bile önemli.

Araba, uçak gibi karmaşık, tümleşik yapılı sistemler üretmek gerçekten basit bir iş değil.

Bir mikro işlemci tasarlamak bana kalırsa bir otomotiv üretmekten daha basittir. ( İfadem genel oldu ancak demek istediğimi, anlayan anlar.)
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chtsydn 3 yıl
Apple dan korkuyorlar bence. Bu caydırma çalışmaları o yüzden.
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V4LKyR 3 yıl
Artist.
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VulonViing 3 yıl
Kendisine rakip çıkacağından korkup, saçmalamış ve ağır konuşmuş. Ya da çok egolu.
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Batuist 3 yıl
çok ukalaca bir yorum olmuş.. Apple böyle bir hamle yapmaya kalkışsa birisiyle ortaklık kurmaz direkt onu satın alır ve kendine köle yapar... üret der oda üretir. öyle senin hayal ettiğin gibi yanına sığınma gibi gelipte eline bakmaz...
Biraz fan gibi oldu yazı ama bazen realist olmak lazım.. Dünyanın en zengin şirketi sonuçta..
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TheSerial 3 yıl
tesla bu sektöre girdiğinde herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı, üstelik tesla'nın maddi gücü apple ile kıyaslanamayacak kadar kısıtlı idi fakat sonuç ortada.
benzinli veya dizel motor araba üretmek ile elektrikli araç üretmek farklı olmasına rağmen kategori farklarını sanki yokmuşçasına insanlarda otomobil üretmek zordur algısı oluşturmaya çalışıyorlar.
ilk nesil iphone çıktığı zaman nokia the best idi fakat sonra halini hep beraber gördük. fiat chrysler'in ceo'su karşısında dünyanın en değerli markası olduğunu unutmasın bence.
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De7 3 yıl TheSerial
TheSerial

tesla bu sektöre girdiğinde herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı, üstelik tesla'nın maddi gücü apple ile kıyaslanamayacak kadar kısıtlı idi fakat sonuç ortada.

benzinli veya dizel motor araba üretmek ile elektrikli araç üretmek farklı olmasına rağmen kategori farklarını sanki yokmuşçasına insanlarda otomobil üretmek zordur algısı oluşturmaya çalışıyorlar.

ilk nesil iphone çıktığı zaman nokia the best idi fakat sonra halini hep beraber gördük. fiat chrysler'in ceo'su karşısında dünyanın en değerli markası olduğunu unutmasın bence.

Ferrari, Alfa Romeo, Jeep, Maserati gibi firmaların sahibi olan Fiat Apple'ın elektrikli otomobilinden korkacak he? :DDDDDDDDDDDDDDDD

Bu Apple fanboylarındaki özgüven Tim Cook'ta yoktur heralde.
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