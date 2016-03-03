Fiat Chrysler CEO'su: Apple araba üretim işini tek başına denememeli

Apple'ın kendi elektrikli arabasını üretmeye çalıştığı bir süredir biliniyor. Tarihi boyunca iPhone ve iPad örneğinde olduğu gibi pek çok kez yeni sektörlere açılan firma için otomobil sektörü pek çok kişi tarafından tamamen büyük bir risk olarak görülüyor. Daha önce ortaya atılan iddialara göre piyasaya çıkış tarihi olarak 2019'u hedefleyen firmada son olarak Titan projesi olarak adlandırılan projenin lideri Ocak ayında kişisel nedenlerden dolayı görevinden ayrılmıştı. O dönem belirtilen raporlarda ise bu durumun Apple'ı aracı geliştirme konusunda zora sokacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak yine de bu durum karşısında azmini koruyan Amerikalı teknoloji devinin, yer alan son iddialara göre geçtiğimiz haftalarda Sunnyvale, California'da 9bin m² büyüklüğünde bir depo satın aldığı ve burada araba üzerine çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor.

Başka otomobil üreticileri tarafından da başarısız olacağı ön görülen Apple'ın araba projesiyle ilgili yeni bir demeç de Fiat-Chrysler grubu CEO'sundan geldi. CEO Sergio Marchionne, Cenevre fuarında bir gazeteciye verdiği demeçte Apple'ın oldukça karmaşık bir iş olan otomobil sektöründe tek başına aktör olmaktan ziyade piyasada bulunan otomotiv üreticilerinden biriyle ortaklık kurmasının onlar açısından daha anlamlı ve başa çıkılabilir olacağını belirtti.

"Eğer araba üretmek gibi dürtüleri varsa, onlara uzanmalarını ve bu duygunun geçmesini beklemelerini tavsiye ederim." diye konuşan CEO daha sonrasında ise "Bu gibi hastalıklar gelip geçicidir, bunlardan iyileşebilirsiniz, ölümcül değildirler." yorumunda bulundu.

http://www.reuters.com/article/us-autoshow-geneva-fiatchrysler-apple-idUSKCN0W41QI