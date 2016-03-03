Fiat Chrysler CEO'su: Apple araba üretim işini tek başına denememeli

Haber Editörü
Apple'ın kendi elektrikli arabasını üretmeye çalıştığı bir süredir biliniyor. Tarihi boyunca iPhone ve iPad örneğinde olduğu gibi pek çok kez yeni sektörlere açılan firma için otomobil sektörü pek çok kişi tarafından tamamen büyük bir risk olarak görülüyor. Daha önce ortaya atılan iddialara göre piyasaya çıkış tarihi olarak 2019'u hedefleyen firmada son olarak Titan projesi olarak adlandırılan projenin lideri Ocak ayında kişisel nedenlerden dolayı görevinden ayrılmıştı. O dönem belirtilen raporlarda ise bu durumun Apple'ı aracı geliştirme konusunda zora sokacağı iddiaları ortaya atılmıştı.
Ancak yine de bu durum karşısında azmini koruyan Amerikalı teknoloji devinin, yer alan son iddialara göre geçtiğimiz haftalarda Sunnyvale, California'da 9bin m² büyüklüğünde bir depo satın aldığı ve burada araba üzerine çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor.
Başka otomobil üreticileri tarafından da başarısız olacağı ön görülen Apple'ın araba projesiyle ilgili yeni bir demeç de Fiat-Chrysler grubu CEO'sundan geldi. CEO Sergio Marchionne, Cenevre fuarında bir gazeteciye verdiği demeçte Apple'ın oldukça karmaşık bir iş olan otomobil sektöründe tek başına aktör olmaktan ziyade piyasada bulunan otomotiv üreticilerinden biriyle ortaklık kurmasının onlar açısından daha anlamlı ve başa çıkılabilir olacağını belirtti.
"Eğer araba üretmek gibi dürtüleri varsa, onlara uzanmalarını ve bu duygunun geçmesini beklemelerini tavsiye ederim." diye konuşan CEO daha sonrasında ise "Bu gibi hastalıklar gelip geçicidir, bunlardan iyileşebilirsiniz, ölümcül değildirler." yorumunda bulundu.
http://www.reuters.com/article/us-autoshow-geneva-fiatchrysler-apple-idUSKCN0W41QI Yorum Yaz Paylaş Tweetle
benzinli veya dizel motor araba üretmek ile elektrikli araç üretmek farklı olmasına rağmen kategori farklarını sanki yokmuşçasına insanlarda otomobil üretmek zordur algısı oluşturmaya çalışıyorlar.
ilk nesil iphone çıktığı zaman nokia the best idi fakat sonra halini hep beraber gördük. fiat chrysler'in ceo'su karşısında dünyanın en değerli markası olduğunu unutmasın bence.
Ama Chrysler markası ve Fiat grubu ayakta. Bu iş kod yazmakla, mühendis toplamakla olacak iş değil.
Herkes pazardan payını almış gidiyor. Tamam elektrikli olsun, araç içi eğlencede de ios olsun ama bunlar yetmez.
Kasasındaki parasına da güvenmesi hata olur. Alım gücü düştükten sonra, arz-talep dengesini kuramadıktan sonra neye yarar o kadar kağıt parçası?
Apple'ın ciddi bir arz oluşturabileceğine inanıyor musunuz? Şu an sizce öyle bir görüntü var mı piyasada? Yok.
Bir yandan Tesla, bir yandan japonlar elektrikli otomotiv sektöründe liderliğe oynamanın derdindeler.
Apple Iphone ve Ipad sayesinde adını duyurabildi.
O zaman daha iyi bir telefon için arz var mıydı? Vardı. Apple bu arzı karşıladı. Ama otomotiv pazarında ise durum öyle değil ve otonom araçlar için yapay zeka teknolojilerinin kat etmesi gereken ciddi manada yol var.
Şu an otonom araçlara kim üretirse üretsin kimse güvenmiyor.
Yapay zeka konusunda dev olan Google'ın bile bu konudaki görüşü şu an belliyken, Apple otomotiv sektöründe devrim yaratacak demek gerçekten geçersiz bir ifade olur.
Apple jobs'ı kaybettikten sonra IOS konusundaki üretkenliğini kaybetti ve tamamen açgözlü bir firmaya dönüştü.
Eğer IOS'un karşısında kararlılık konusunda sağlam bir rakibi olsaydı o zaman pazar payını kaybederdi.
Ama otomotiv sektörü öyle değil. Göremediğiniz şey bu.
Kendine altın vuruşu Apple yine kendisi yapacak.
Apple'ın yerinde olsam IOS yüklü araç içi eğlence sistemleri tasarlar ve satardım. Bu işten acayip pazar payı oluşturabilirdi.