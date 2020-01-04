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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat Egea 2019'da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu

    Fiat, 2019 yılında ülkemizin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Bununla birlikte Egea, 4.kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu.
    2 hf.
    5,2b
    1
    26
    Otomobil Teknolojileri
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Fiat Egea 2019'da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu
    3 Ocak'ta, yani dün akşam düzenlenen ODD Gladyatör Ödülleri töreninde 2019 yılı otomobil ile hafif ticari araç pazarı sonuçları ve pazarın en çok satılan otomobilleri açıklandı. İtalyan otomotiv devi Fiat, kısa zaman önce geride bıraktığımız 2019 yılında da ülkemizin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu.
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    Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019'u yaklaşık yüzde 16’lık bir pazar payı ile tamamladıklarını belirterek, başta Fiat Egea Ailesi olmak üzere tüm Fiat modellerinin 2019 yılında elde ettiği başarı ile gurur duyduklarını kaydetti.
    Aytaç, Türkiye otomotiv pazarının daraldığı 2019 yılında Fiat markası olarak hem satış adetlerini hem de pazar paylarını önemli ölçüde artırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 76 bin adetlik iç pazar satışımızın yüzde 95’ini Tofaş Fabrikası’nda üretilen yerli modellerimiz oluşturdu.
    Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Egea Ailesi’nin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 183 bini geçti. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markası yılı pazar ikincisi olarak tamamladı. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında ise segmentinin yaratıcısı Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimiz sürdü” değerlendirmelerinde bulundu.
    Aytaç, “Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılmış güçlü bayi teşkilatımız ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/fiat-egea-4-kez-turkiye-nin-en-cok-tercih-edilen-otomobili-oldu/655158 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub 2 hf. en beğenilen
    Dandik falan deniyor ama 75 bin TL sıfır araç alıyorsunuz ne bekliyorsunuz? Yıllarca Şahin doğan bindiniz dandik demediniz şu araca dandik diyorsunuz pes doğrusu.
    Dandik falan deniyor ama 75 bin TL sıfır araç alıyorsunuz ne bekliyorsunuz? Yıllarca Şahin doğan bindiniz dandik demediniz şu araca dandik diyorsunuz pes doğrus...
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    Yanıtla +44
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    WB 2 hf.
    75bin tl ye sifir araba kokusu daha nolsun. Fiyat politikasi ve tasarim basarili. Tebrikler team egea..
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    labtek38 2 hf.
    Wv ye artık para yetmiyor demek ki.
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    huge_marv 2 hf.
    2020 Fiyat listelerine bakarsanız artık benzinli 110binTL , dizel 135bin TL. Daha 75bin TL 'ye ikinci el araba kokusu bile alınmıyor..
    Yanıtla +2
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    Nemesis-Prime 2 hf.
    2020 1.6 dizel otomatik sedan Loung Plus paketine 166 bin TL verilir mi sizce? Sıfır araba bakıyoruz ama bu fiyata daha uygun C sedan/hatchback araba yok ne yazık ki.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yakında bu millet bu yönetim sayesine ona bile ninemiyeceğiz! O araba bir tercih değil bir zorunluluk! lanet gelsin sizin siyasi zihniyetinize....
    Yanıtla +1
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    RaptorFX 2 hf.
    kampanya.fiat.com.tr/...

    91binTL diyor.
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    V2 2 hf.
    Harbiden kötü bir araba, dolu olanını kiraladım geçenlerde... böyle kalas araba olamaz.. şimdi hakkını yemeyim kliması güzeldi genis bagaji felan ama onun dışındaki hersey kalas gibi
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    osmantugras 2 hf.
    Bence şirketlerin tercihi oldu. Az yakar çok gider bu tabire uyan bir araba.
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    H34RTL3SS 2 hf.
    kiralık araç filolarının önemli kısmını oluşturan araç
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    ultramarine caeruleum 2 hf.
    4 yıl üst üste fakirliğimiz tescillenmiş
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    leothesaint 2 hf.
    rakibi Renault megan dan eksi olmayan hatta fazlası olan fiyat performans aracı. her tür çamur ve kötüleme politikalarına karşı uygun fiyata rakiplerinin sunduğu konfor ve performansı sunabilen, kompleksi ve ön yargısı olmayanların aracı.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Sanki Bana Pele 2 hf. leothesaint
    2 ay önce ikisini de test ettim. Megane varken Egea'nın esamesi okunmaz. 104.000 liraya 1.4 95 bg motor sattılar. Aynı dönem 110.000 liraya Megane 1.3 140 bg motorlu araç veriyordu. Üstelik genişlik, bagaj hacmi, konfor, performans da üstün.
    2 Yanıt Yanıtla
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    a_y_k_u_t 2 hf.
    Yerli otomobilden daha yerli egea, hem kanlı canlı hem 75bin daha ne olsun :)
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