Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası

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Türkiye’deki sinema salonlarının çok büyük bölümünü Cinemaximum markasıyla Mars Cinema Group işletiyor. Cinemaximum’un patlamış mısır ve içecek promosyonu ile birlikte promosyon bilet uygulaması, film yapımcılarının tepkisini çekiyor. Film yapımcıları, Cinemaximum’un bu uygulaması nedeniyle filmlerin gösterim tarihini erteliyor.

Türkiye’de 74 lokasyonda 848 salonu işleten Cinemaximum, Türkiye’nin toplam gişe hasılatında yüzde 50’lik pazar payına sahip. Cinemaximum, bilet satarken müşteriye patlamış mısır ve içecek seçeneği promosyonu sunarak yapımcıya ödediği bilet payını düşük tutuyor. Müşterinin satın aldığı biletin büyük bölümünü patlamış mısır ve içecek ücreti oluşturuyor. Üstelik bazı salonlarda sinema bileti almak istediğinizde patlamış mısır ve içecek almanın zorunlu olduğu ifade ediliyor.

Film yapımcıları her geçen gün bilet fiyatının arttığını ancak patlamış mısır promosyonu ile yapımcıya düşük pay ödendiğine vurgu yapıyor. Salon işletmecisi, yapımcıdan izin almadan patlamış mısır ve içecek promosyonlu bilet satışı yapıyor. Yapımcılar, sinema bilet fiyatlarının sürekli artmasına rağmen promosyonlu bilet uygulamaları ile bilet başına düşen yapımcı payının yıllardır 5TL'de kaldığının altını çiziyor.

Organize rötar

Mars Cinema Group’un patlamış mısır ve içecekli bilet uygulamasın ilk tepkiyi BKM verdi. Normalde 1 Ocak tarihinde vizyona girecek olan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini belirsiz bir tarihe erteledi.

Film yapımcıları bugün kendi aralarında bir toplantı yapacak ve promosyonlu bilet uygulaması hakkında nasıl yoz izleyecekleri konusunda karar alacak. Toplantıda, büyük yapımlar da dahil olmak üzere önümüzdeki dönem vizyona girecek filmlerin gösterim tarihini erteleme kararının alınması bekleniyor. Yapımcılar, promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesi için yeni sinema yasasını bekliyor.

Film yasası teklifi meclise sunuldu

Sinema ve diziler ile ilgili çeşitli değişiklikleri içeren yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifinde promosyonlu bilet uygulaması ile ilgili düzenleme yer alıyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde bir film için promosyonlu bilet uygulamasının olup olmayacağını yapımcı belirleyecek.

Yasa teklifi aynı zamanda reklam süreleri ile ilgili değişiklik de içeriyor. Teklifin kabul edilmesi halinde sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

https://www.haberturk.com/yapimci-misir-savasi-basladi-2271913