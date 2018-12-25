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Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası

Sinemada patlamış mısır ve içecek hediyeli bilet satışına yapımcıların tepkisi büyük. Promosyonlu bilet satışlarında patlamış mısıra çok büyük pay ayrılırken sinema filmine küçük pay ayrılıyor.
4 ay
20,9b
1
85
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Film yapımcıları ile sinema salonları arasında
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Türkiye’deki sinema salonlarının çok büyük bölümünü Cinemaximum markasıyla Mars Cinema Group işletiyor. Cinemaximum’un patlamış mısır ve içecek promosyonu ile birlikte promosyon bilet uygulaması, film yapımcılarının tepkisini çekiyor. Film yapımcıları, Cinemaximum’un bu uygulaması nedeniyle filmlerin gösterim tarihini erteliyor.

Türkiye’de 74 lokasyonda 848 salonu işleten Cinemaximum, Türkiye’nin toplam gişe hasılatında yüzde 50’lik pazar payına sahip. Cinemaximum, bilet satarken müşteriye patlamış mısır ve içecek seçeneği promosyonu sunarak yapımcıya ödediği bilet payını düşük tutuyor. Müşterinin satın aldığı biletin büyük bölümünü patlamış mısır ve içecek ücreti oluşturuyor. Üstelik bazı salonlarda sinema bileti almak istediğinizde patlamış mısır ve içecek almanın zorunlu olduğu ifade ediliyor.

Film yapımcıları her geçen gün bilet fiyatının arttığını ancak patlamış mısır promosyonu ile yapımcıya düşük pay ödendiğine vurgu yapıyor. Salon işletmecisi, yapımcıdan izin almadan patlamış mısır ve içecek promosyonlu bilet satışı yapıyor. Yapımcılar, sinema bilet fiyatlarının sürekli artmasına rağmen promosyonlu bilet uygulamaları ile bilet başına düşen yapımcı payının yıllardır 5TL'de kaldığının altını çiziyor.

Organize rötar

Mars Cinema Group’un patlamış mısır ve içecekli bilet uygulamasın ilk tepkiyi BKM verdi. Normalde 1 Ocak tarihinde vizyona girecek olan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini belirsiz bir tarihe erteledi.

Film yapımcıları bugün kendi aralarında bir toplantı yapacak ve promosyonlu bilet uygulaması hakkında nasıl yoz izleyecekleri konusunda karar alacak. Toplantıda, büyük yapımlar da dahil olmak üzere önümüzdeki dönem vizyona girecek filmlerin gösterim tarihini erteleme kararının alınması bekleniyor. Yapımcılar, promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesi için yeni sinema yasasını bekliyor.

Film yasası teklifi meclise sunuldu

Sinema ve diziler ile ilgili çeşitli değişiklikleri içeren yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifinde promosyonlu bilet uygulaması ile ilgili düzenleme yer alıyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde bir film için promosyonlu bilet uygulamasının olup olmayacağını yapımcı belirleyecek.

Yasa teklifi aynı zamanda reklam süreleri ile ilgili değişiklik de içeriyor. Teklifin kabul edilmesi halinde sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak.


https://www.haberturk.com/yapimci-misir-savasi-basladi-2271913 Yorum Yaz
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MrT4ngo 4 ay en beğenilen
Bi filme gidiyoruz en az 15 dakika reklam, zaten parasını ödediğim şey için neden 15 dakika reklam izliyorum?
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Ned_Starkk 4 ay
Maliyeti ortalama 50 kruş olan mısırı 15 liraya iteliyorlar
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Egemen91 4 ay
Cinemaximum denen iğrenç yerin Allah belasını versin
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kadobay 4 ay
Eskiden sinemanın bir sezonu olurdu...
Yazın açılırdı...
Bir kültürdü...
Ailecek gidilirdi...O yokluk yıllarında bile kimsenin bütçesini delecek rakamlar değildi.
Alırdın biletini girerdin, canı çeken sade gazozunu alır içer, parası olan minder kiralardı...
Ve keyifle izlenirdi tahta sandalyelerde bile...
Şimdi öyle mi ya?
Valla artık keyif almıyorum, dayatmalardan, fahiş fiyattan.. ve bu yüzden de gitmiyorum...
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ilkerinanç 4 ay
Mısırcıların olayı ne ya,sponsor mu oluyorlar yani?
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mortalmahluk 4 ay
bir de filmler hep türkçe dublaj geliyor sadece imax de ingilizce oluyor . büyük yapımlarda 2d ingilizce seçeneği kalmadı gibi bi şey.
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baltalı-katil 4 ay
film yapımcıları sinemadan vazgeçip bluray ve dijital ortama geçsin... sorun biter...
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AlienWarriorTR 4 ay
Ne zaman 3d film izlesem baş ağrısı yapıyor bu sayede sinemaya para vermeyi bıraktım.
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IbolarKisilikBozuklugu 4 ay
Sinemada mısır çok pahalı.En az 7-8 tl.
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IbolarKisilikBozuklugu 4 ay
Türk sinemasını izlemiyorum bıraktım.3-4 yıldır izlediüim Türk filmleri Ayla/Recep İvedik 5/Arif V 216 oldu.Onun dışında izlemedim.Bu kadar kalitesiz bir sektöre para vermek istemiyorum.
Yabancı sinemada internete düşüyor.Sinemaya gidip en az 25-30 tl veremem kimse kusura bakmasın emek falan diyorsunuz da ben öğrenciyim.Yaşadığım şehirde kampanyalı satış yapılmıyor.
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_Raistlin_Majere_ 4 ay
Sinemianız varsa cinemaximum muhteşemdir
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Moueson 4 ay
BİLETLER COK PAHALI!
SİNEMALARIN GÖRUNTU KALİTESİ İYİ DEGİL VE SÖNÜK!
SİNEMA İÇİNDEKİ MISIR, SU BİLMEM NE DIŞARDAKİNİN 3-4 KATI PAHALI!
KİMSE ARTIK ESKİSİ GİBİ SİNEMAYA GİTMEZ!
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Kartal Göz 4 ay
Ölümcül Makineler rezaletini Cinemaximum'da izlemiştim. Verdiğim paraya acımıştım. Hem film kötüydü hem de biletler çok pahalıydı. IMAX 3D diye bile başına 34 TL' ödemiştik üstelik yanında mısır kola vs yok sadece bir bilet fiyatı 34 TL. Çok devasa ve kaliteli yapımlar yoksa sinemada film izlenmez, en azından Cinemaximum gibi kazıkçı bir oluşumda izlenmez.
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_Raistlin_Majere_ 4 ay Kartal Göz
Berbat bi film seçmişsiniz hocam aquamani deneyin imax 3d olarak pişman olmazsınız. İkisini de izlemiş biri olarak söylüyorum.
Ayrıca işleyişi tam bilmiyorum ama araştırırsanız bulursunuz, internetten kod alarak 25tlye imax 3d izleyebiliyorsunuz
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Türkiye Gündemi, mısır ve
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