Film yapımcıları ile sinema salonları arasında "mısır" kavgası

Türkiye’de 74 lokasyonda 848 salonu işleten Cinemaximum, Türkiye’nin toplam gişe hasılatında yüzde 50’lik pazar payına sahip. Cinemaximum, bilet satarken müşteriye patlamış mısır ve içecek seçeneği promosyonu sunarak yapımcıya ödediği bilet payını düşük tutuyor. Müşterinin satın aldığı biletin büyük bölümünü patlamış mısır ve içecek ücreti oluşturuyor. Üstelik bazı salonlarda sinema bileti almak istediğinizde patlamış mısır ve içecek almanın zorunlu olduğu ifade ediliyor.
Film yapımcıları her geçen gün bilet fiyatının arttığını ancak patlamış mısır promosyonu ile yapımcıya düşük pay ödendiğine vurgu yapıyor. Salon işletmecisi, yapımcıdan izin almadan patlamış mısır ve içecek promosyonlu bilet satışı yapıyor. Yapımcılar, sinema bilet fiyatlarının sürekli artmasına rağmen promosyonlu bilet uygulamaları ile bilet başına düşen yapımcı payının yıllardır 5TL'de kaldığının altını çiziyor.
Organize rötar
Mars Cinema Group’un patlamış mısır ve içecekli bilet uygulamasın ilk tepkiyi BKM verdi. Normalde 1 Ocak tarihinde vizyona girecek olan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin vizyon tarihini belirsiz bir tarihe erteledi.
Film yasası teklifi meclise sunuldu
Sinema ve diziler ile ilgili çeşitli değişiklikleri içeren yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifinde promosyonlu bilet uygulaması ile ilgili düzenleme yer alıyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde bir film için promosyonlu bilet uygulamasının olup olmayacağını yapımcı belirleyecek.
Yasa teklifi aynı zamanda reklam süreleri ile ilgili değişiklik de içeriyor. Teklifin kabul edilmesi halinde sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak.
https://www.haberturk.com/yapimci-misir-savasi-basladi-2271913 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazın açılırdı...
Bir kültürdü...
Ailecek gidilirdi...O yokluk yıllarında bile kimsenin bütçesini delecek rakamlar değildi.
Alırdın biletini girerdin, canı çeken sade gazozunu alır içer, parası olan minder kiralardı...
Ve keyifle izlenirdi tahta sandalyelerde bile...
Şimdi öyle mi ya?
Valla artık keyif almıyorum, dayatmalardan, fahiş fiyattan.. ve bu yüzden de gitmiyorum...
Yabancı sinemada internete düşüyor.Sinemaya gidip en az 25-30 tl veremem kimse kusura bakmasın emek falan diyorsunuz da ben öğrenciyim.Yaşadığım şehirde kampanyalı satış yapılmıyor.
SİNEMALARIN GÖRUNTU KALİTESİ İYİ DEGİL VE SÖNÜK!
SİNEMA İÇİNDEKİ MISIR, SU BİLMEM NE DIŞARDAKİNİN 3-4 KATI PAHALI!
KİMSE ARTIK ESKİSİ GİBİ SİNEMAYA GİTMEZ!
Ayrıca işleyişi tam bilmiyorum ama araştırırsanız bulursunuz, internetten kod alarak 25tlye imax 3d izleyebiliyorsunuz
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