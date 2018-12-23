2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler

Haber Editörü
Sinema ve televizyon dünyası için inişlerle çıkışlarla dolu bir yıl daha geride kalırken, yılın son günlerine girmemizle birlikte bu yılın kazananları ve kaybedenleri de netlik kazandı. Film ve dizilerin eleştirmenlerden aldıkları yorumlara göre derecelendirildiği ünlü sinema sitesi Rotten Tomatoes da yıl sonu geleneğine katıldı ve bu yıl eleştirmenlerden tam not alan film ve dizilerin listesini yayımladı.
İzleyicilerin bir film veya diziyi izleyip izlemeyeceklerine karar verirken en sık başvurduğu platformlardan biri olan Rottan Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 almak oldukça zor bir iş. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da zoru başaran bazı film ve diziler oldu.
2018'de tüm eleştirmenlerden olumlu not alan 9 film şöyle sıralandı:
Hannah Gadsby: Nannette
Leave No Trace
Minding the Gap
Night Comes On
Oh Lucy!
Paddington 2
Pick of the Litter
Shirkers
Summer 1993 (Estiu 1993)
Leave No Trace
Minding the Gap
Night Comes On
Oh Lucy!
Paddington 2
Pick of the Litter
Shirkers
Summer 1993 (Estiu 1993)
Bu filmlerin Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 alması tüm eleştirmenlerin bu filmlere 100 puan verdiği anlamına gelmiyor. Rotten Tomatoes'un kullandığı ikili sistemde film ve diziler eleştirmenler tarafından olumlu veya olumsuz olarak derecelendiriliyor. Yani bir filmin 100 tam puan alması, tüm eleştirmenlerin 100 üzerinden 100 verdiğini değil, sadece bu film veya dizinin tüm eleştirmenlerden olumlu not aldığını gösteriyor.
Dizilere geldiğimizde ise Rotten Tomatoes'ta tam not alan yapımların sayısının biraz daha fazla olduğu görülüyor. 2018'de tüm eleştirmenlerden artı puan alan diziler bunlar oldu:
America to Me
Big Mouth (2. sezon)
Cobra Kai
Dear White People (2. sezon)
High Maintenance (2. sezon)
Making It
One Day at a Time (2. sezon)
Random Acts of Flyness
The Bold Type (2. sezon)
The Good Place (3. sezon)
Vida
Ugly Delicious
Big Mouth (2. sezon)
Cobra Kai
Dear White People (2. sezon)
High Maintenance (2. sezon)
Making It
One Day at a Time (2. sezon)
Random Acts of Flyness
The Bold Type (2. sezon)
The Good Place (3. sezon)
Vida
Ugly Delicious
http://collider.com/100-percent-rotten-tomatoes-scores-2018-movies-tv-shows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
15819 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve