Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler

Film ve dizilerin eleştirmenlerin oyları ile derecelendirildiği Rotten Tomatoes, 2018 yılında eleştirmenlerden tam not almayı başaran film ve dizilerin listesini yayımladı.
5 ay
15,8b
1
23
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sinema ve televizyon dünyası için inişlerle çıkışlarla dolu bir yıl daha geride kalırken, yılın son günlerine girmemizle birlikte bu yılın kazananları ve kaybedenleri de netlik kazandı. Film ve dizilerin eleştirmenlerden aldıkları yorumlara göre derecelendirildiği ünlü sinema sitesi Rotten Tomatoes da yıl sonu geleneğine katıldı ve bu yıl eleştirmenlerden tam not alan film ve dizilerin listesini yayımladı.
İzleyicilerin bir film veya diziyi izleyip izlemeyeceklerine karar verirken en sık başvurduğu platformlardan biri olan Rottan Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 almak oldukça zor bir iş. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da zoru başaran bazı film ve diziler oldu.
2018'de tüm eleştirmenlerden olumlu not alan 9 film şöyle sıralandı:
Hannah Gadsby: Nannette
Leave No Trace
Minding the Gap
Night Comes On
Oh Lucy!
Paddington 2
Pick of the Litter
Shirkers
Summer 1993 (Estiu 1993)
Bu filmlerin Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 alması tüm eleştirmenlerin bu filmlere 100 puan verdiği anlamına gelmiyor. Rotten Tomatoes'un kullandığı ikili sistemde film ve diziler eleştirmenler tarafından olumlu veya olumsuz olarak derecelendiriliyor. Yani bir filmin 100 tam puan alması, tüm eleştirmenlerin 100 üzerinden 100 verdiğini değil, sadece bu film veya dizinin tüm eleştirmenlerden olumlu not aldığını gösteriyor.
Dizilere geldiğimizde ise Rotten Tomatoes'ta tam not alan yapımların sayısının biraz daha fazla olduğu görülüyor. 2018'de tüm eleştirmenlerden artı puan alan diziler bunlar oldu:
America to Me
Big Mouth (2. sezon)
Cobra Kai
Dear White People (2. sezon)
High Maintenance (2. sezon)
Making It
One Day at a Time (2. sezon)
Random Acts of Flyness
The Bold Type (2. sezon)
The Good Place (3. sezon)
Vida
Ugly Delicious 

http://collider.com/100-percent-rotten-tomatoes-scores-2018-movies-tv-shows/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 5 ay en beğenilen
Rotten Tomatoes'a bakıp da filmler hakkında karar vermekten kaçının. bu kadar boş yorumcunun olduğu başka bir site yok. özellikle seçmişler gibi
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 ay Requiem for a Dream
Popülerlikle alakası olmadığı için, normal...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 4 ay
Bu yıl 100 tane film izlemişimdir bu listedekileri hiç duymadım. Yapacağınız listeye tüküreyim rezil satılmış herifler.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7 Avatar Avatar Avatar
Teddy Death 1 3 ay
cobra kai gibi bi dizi cidden tam puan mı aldı yani
youtube dan paralar yatmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sembroni 3 ay
cobra kai efsane dizi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 4 ay
Liste çok da başarılı değil gibi. En iyisi bir kaç listeyi harmanlamak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Madridista1 4 ay
Hiçbirini izlemedim de duymadım da... Bunlara benzer bilinmedik şeyleri de pek izleyeceğimi sanmıyorum. Çok dizi, film izlemişimdir bugüne kadar. İlgi çeken bir konusu olursa ve oyunculuklarıyla falan beni kendine bağlarsa bakıyorum beğendiğime.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Hollow 4 ay
Listede olanları izlemedim. Çoğunu duymadım bile. Paddington, The Good Place ve Big Mouth'u sanırım Netflix'te görmüştüm. Ama, igilimi çekecek yapımlar değil. En son The House That Jack Built'i izlemiştim. Bence bu yılın başarılı yapımlarından biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 ay
Bu sene bizi öyle aman mana etkileyecek bir film gelmedi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 4 ay ouzqan
bence avengers: infinity war etkileyecek türdendi. hiçbir avengers filmini sevmesem de popülerliğiyle ilgimi çeken bu film izlediğime değdi ayrıca galaksinin koruyucuları 2' de star wars'dan güzel bence. ki çok sıkı star wars hayranıyım battlefront oyununa 110tl bayılmıştım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 4 ay
Bi ben mi bilmiyorum adi gecenleri
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osahalog 4 ay
Bence eleştirmen lerinde eleştiri almasi gereken bir şeydir ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 4 ay
Bu yıl 100 tane film izlemişimdir bu listedekileri hiç duymadım. Yapacağınız listeye tüküreyim rezil satılmış herifler.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel Eyes 4 ay JESKO
Seneye Hellknight69'un izledikleri filmler arasındaki en iyi 100 film listesi yapacaklarmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 4 ay
Rotten Tomatoes'i takan mı var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15819 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
8 etiket daha Popüler MPopüler 2018 en iyi filmler 2018 en iyi diziler rotten tomatoes Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Huawei, 40W SuperCharge uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı çıkarabilir 4 ay Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı 4 ay Elon Musk, Starship'in ilk test uçuşu için tarih verdi 4 ay Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar 4 ay Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite 4 ay El tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı ile her yüzeye renkli baskı yapın 4 ay Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı 4 ay Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin 4 ay Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı 4 ay Ses dalgalarıyla havada duran nesneler 4 ay Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi 4 ay Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor 4 ay Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak 4 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 4 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 4 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 4 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 4 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 4 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 4 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler Sonraki "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 5 ay Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı 5 ay İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 5 ay Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor 5 ay Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 5 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 5 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 5 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 5 ay Geri dönüştürülebilir pipet 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu 5 ay Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı 5 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 5 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 5 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 5 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 5 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 5 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 5 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 5 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 5 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim