2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler

Sinema ve televizyon dünyası için inişlerle çıkışlarla dolu bir yıl daha geride kalırken, yılın son günlerine girmemizle birlikte bu yılın kazananları ve kaybedenleri de netlik kazandı. Film ve dizilerin eleştirmenlerden aldıkları yorumlara göre derecelendirildiği ünlü sinema sitesi Rotten Tomatoes da yıl sonu geleneğine katıldı ve bu yıl eleştirmenlerden tam not alan film ve dizilerin listesini yayımladı.

İzleyicilerin bir film veya diziyi izleyip izlemeyeceklerine karar verirken en sık başvurduğu platformlardan biri olan Rottan Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 almak oldukça zor bir iş. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da zoru başaran bazı film ve diziler oldu.

2018'de tüm eleştirmenlerden olumlu not alan 9 film şöyle sıralandı:

Hannah Gadsby: Nannette

Leave No Trace

Minding the Gap

Night Comes On

Oh Lucy!

Paddington 2

Pick of the Litter

Shirkers

Summer 1993 (Estiu 1993)

Bu filmlerin Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 alması tüm eleştirmenlerin bu filmlere 100 puan verdiği anlamına gelmiyor. Rotten Tomatoes'un kullandığı ikili sistemde film ve diziler eleştirmenler tarafından olumlu veya olumsuz olarak derecelendiriliyor. Yani bir filmin 100 tam puan alması, tüm eleştirmenlerin 100 üzerinden 100 verdiğini değil, sadece bu film veya dizinin tüm eleştirmenlerden olumlu not aldığını gösteriyor.

Dizilere geldiğimizde ise Rotten Tomatoes'ta tam not alan yapımların sayısının biraz daha fazla olduğu görülüyor. 2018'de tüm eleştirmenlerden artı puan alan diziler bunlar oldu:

America to Me

Big Mouth (2. sezon)

Cobra Kai

Dear White People (2. sezon)

High Maintenance (2. sezon)

Making It

One Day at a Time (2. sezon)

Random Acts of Flyness

The Bold Type (2. sezon)

The Good Place (3. sezon)

Vida

Ugly Delicious

