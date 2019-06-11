Final Fantasy VII Remake sürümünün çıkış tarihi açıklandı

Teknoloji Editörü
Square Enix'in Final Fantasy VII Remake sürümünü duyurmasından bu yana birkaç yıl geçti, ancak oyunun yayınlanmasına dair herhangi bir haber yoktu. Eğer merakla bu oyunu bekliyorsanız size iyi bir haberimiz var. E3 2019 etkinliğinde oyunun yapımcı şirketi Square Enix, Final Fantasy VII Remake'in Mart 2020'de çıkacağını onayladı.
PlayStation 4'e özel olacakBu gelişme oyunseverler için iyi bir haber, çünkü bundan önce oyunla ilgili bir bir haber yoktu ve 2023'te gelebileceğini öne süren söylentiler bile vardı. Final Fantasy VII Remake aynı zamanda PlayStation 4'e özel görünüyor ve bundan da PlayStation 5'in yakın bir tarihte gelmeyeceği sonucunu çıkarmak da mümkün. Yani eğer farklı bir oyun konsoluna sahipseniz bu oyunu oynayamayacaksınız.
Square Enix oyunla ilgili bu müjdeyi verdikten sonra bir de Final Fantasy VII için kısa bir fragman yayınladı. Eğer oyunun nasıl olacağına dair meraklarınızı gidermek istiyorsanız, yukarıdaki bu kısa videoya göz atabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=aTCmN8TtkgQ Yorum Yaz Paylaş Tweetle