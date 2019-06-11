Final Fantasy VII Remake sürümünün çıkış tarihi açıklandı

Square Enix'in Final Fantasy VII Remake sürümünü duyurmasından bu yana birkaç yıl geçti, ancak oyunun yayınlanmasına dair herhangi bir haber yoktu. Eğer merakla bu oyunu bekliyorsanız size iyi bir haberimiz var. E3 2019 etkinliğinde oyunun yapımcı şirketi Square Enix, Final Fantasy VII Remake'in Mart 2020'de çıkacağını onayladı.

PlayStation 4'e özel olacak

https://www.youtube.com/watch?v=aTCmN8TtkgQ

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Bu gelişme oyunseverler için iyi bir haber, çünkü bundan önce oyunla ilgili bir bir haber yoktu veöne süren söylentiler bile vardı. Final Fantasy VII Remake aynı zamanda P'e özel görünüyor ve bundan da PlayStation 5'in ysonucunu çıkarmak da mümkün. Yani eğer farklı birsahipseniz bu oyunu oynayamayacaksınız.Square Enix oyunla ilgili bu müjdeyi verdikten sonra bir de Final Fantasy VII için kısa biryayınladı. Eğer oyunun nasıl olacağına dairistiyorsanız, yukarıdaki bu kısa videoya göz atabilirsiniz.