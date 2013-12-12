Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Find 7 ismi Oppo tarafından resmen doğrulandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
650
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Find 7 ismi Oppo tarafından resmen doğrulandı

Son dönemin dünyaca popüler olmayı başaran Çinli üreticilerinden birisi olan Oppo, yeni amiral gemi modeli için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Firma lansman tarihinin yaklaştığı tahmin edilen amiral gemi modeli için ipuçları vermeye başladı.

İlk önce modelin global 4G LTE ağları ile uyumlu çalışacağına işaret eden Oppo, yeni mesajında ise Find 7 ismini resmen doğruladı. Mesajda ayrıca modelin yakında lanse edileceği belirtiliyor.

Sektör uzmanları Oppo Find 7 modelinin gelecek yılın en geç Ocak veya Şubat ayında lanse edileceğini tahmin ediyor. Eğer başka bir rakip olmazsa model dünyanın en güçlü Android akıllı telefonu ünvanını da eline geçirebilir. 

Zira ilk bilgilere göre cihazda yeni Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik biriminin yer alacağı ifade ediliyor. Ayrıca 5.7 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük ile de Vivo Xplay 3S modelinin arkasından 2K ekranlı ikinci akıllı telefon olabilir. Bunun dışında modelde 3GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 4000mAh batarya gibi özelliklerin olması bekleniyor.

Üst seviye akıllı telefonlarında kaliteli kasa malzemesine yer veren Oppo, Çin'in en karlı ikinci akıllı telefon üreticisi durumunda. Ancak firma amiral gemi modellerinin fiyatlarını genelde global rakipleri ile aynı seviyede tutuyor.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-teases-Find-7-as-coming-soon-allegedly-with-2560x1440-display-3-GB-of-RAM-and-Snapdragon-805_id50265 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hidrojennn 5 yıl en beğenilen
bu çözünürlük iyidir diyenlerin bilgisayarlarındaki monitörler bile fullhd değildir, evde hd yayın bile izlemiyorlardır. telefonda 2k istiyorlar yenilik diye. yenilik istiyorsalar işlemci hızlansındırsınlar, enerji kullanımını düşürsünler, pillleri aynı boyuta daha fazla amperajlı yapsınlar. 2k ekran yapıyorlar hem işlemci gücü düşüyor, hemde şarj süresi.
bu çözünürlük iyidir diyenlerin bilgisayarlarındaki monitörler bile fullhd değildir, evde hd yayın bile izlemiyorlardır. telefonda 2k istiyorlar yenilik diye. y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
Vay be şunlardan bir kaç mühendis alalım bizim turkcellin 700 mühendisini gönderelim onlara :D süper bir telefon yapmışlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hidrojennn 5 yıl
darknesss45 arkadaşım 2 telefon ele alalım. ikisi tamamen aynı olsun. biri hd biri fullhd ekranlı fullhd olan ekranda ister oyun oynayalım, ister webte gezelim. (2d yada 3d görüntü) yüksek çözünürlükte daha fazla pixel olduğundan işlemci daha fazla işlem yapacak daha fazla elektrik tüketecektir. aynı işlemleri yapsan da şarjı fullhd olan daha çabuk bitirecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
Türkiye'ye bunlar gelmesin abi. Jolla gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 5 yıl en beğenilen
bu çözünürlük iyidir diyenlerin bilgisayarlarındaki monitörler bile fullhd değildir, evde hd yayın bile izlemiyorlardır. telefonda 2k istiyorlar yenilik diye. yenilik istiyorsalar işlemci hızlansındırsınlar, enerji kullanımını düşürsünler, pillleri aynı boyuta daha fazla amperajlı yapsınlar. 2k ekran yapıyorlar hem işlemci gücü düşüyor, hemde şarj süresi.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 5 yıl hidrojennn
hidrojennn
bu çözünürlük iyidir diyenlerin bilgisayarlarındaki monitörler bile fullhd değildir, evde hd yayın bile izlemiyorlardır. telefonda 2k istiyorlar yenilik diye. yenilik istiyorsalar işlemci hızlansındırsınlar, enerji kullanımını düşürsünler, pillleri aynı boyuta daha fazla amperajlı yapsınlar. 2k ekran yapıyorlar hem işlemci gücü düşüyor, hemde şarj süresi.

ekranlarin cozunurlugunun artmasi sarj suresini azaltmiyor aksine her jenarosyanda daha verimli olduklarindan arttiriyorlar sarji somuren varsa snapdrogan 800/805dir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creation Epic 5 yıl
Birde global pazara çıksalarda Apple gibi teknolojiyi gıdım gıdım dağıtan firmalara ders verseler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
Vay be şunlardan bir kaç mühendis alalım bizim turkcellin 700 mühendisini gönderelim onlara :D süper bir telefon yapmışlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Türkiye'ye de gelse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 5 yıl
Çinden korkuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Bu sıralar çin liler yine boş durmuyor.Birde global pazarda görsek şu firmalarını.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Gelsede alsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Sırf altta kalmamak için çözünürlüğü o küçücük ekranlarda daha saçma düzeylere ulaştırıyorlar ya, lanet olsun onlara!
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hi Guy 5 yıl burakesan
burakesan
Sırf altta kalmamak için çözünürlüğü o küçücük ekranlarda daha saçma düzeylere ulaştırıyorlar ya, lanet olsun onlara!

Aynen koyacaksın 5.7" ekrana 240x400

Zaten bu iyi daha yükselmesin mantığını bırakın arkadaşlar

Ayrıca ben daha 42" ekranda 176x208 ile 4k arasında farkı görmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hi Guy 5 yıl
biz sadece bakacağız
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaranGunduz 5 yıl
Türkiye'ye de gelse ya
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
650 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba 2.5" 1TB SSHD Hibrit Sabit Disk Sürücü Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim