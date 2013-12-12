Find 7 ismi Oppo tarafından resmen doğrulandı





Son dönemin dünyaca popüler olmayı başaran Çinli üreticilerinden birisi olan Oppo, yeni amiral gemi modeli için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Firma lansman tarihinin yaklaştığı tahmin edilen amiral gemi modeli için ipuçları vermeye başladı.





İlk önce modelin global 4G LTE ağları ile uyumlu çalışacağına işaret eden Oppo, yeni mesajında ise Find 7 ismini resmen doğruladı. Mesajda ayrıca modelin yakında lanse edileceği belirtiliyor.





Sektör uzmanları Oppo Find 7 modelinin gelecek yılın en geç Ocak veya Şubat ayında lanse edileceğini tahmin ediyor. Eğer başka bir rakip olmazsa model dünyanın en güçlü Android akıllı telefonu ünvanını da eline geçirebilir.





Zira ilk bilgilere göre cihazda yeni Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik biriminin yer alacağı ifade ediliyor. Ayrıca 5.7 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük ile de Vivo Xplay 3S modelinin arkasından 2K ekranlı ikinci akıllı telefon olabilir. Bunun dışında modelde 3GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 4000mAh batarya gibi özelliklerin olması bekleniyor.





Üst seviye akıllı telefonlarında kaliteli kasa malzemesine yer veren Oppo, Çin'in en karlı ikinci akıllı telefon üreticisi durumunda. Ancak firma amiral gemi modellerinin fiyatlarını genelde global rakipleri ile aynı seviyede tutuyor.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-teases-Find-7-as-coming-soon-allegedly-with-2560x1440-display-3-GB-of-RAM-and-Snapdragon-805_id50265