Find 7'deki 2K ekran çözünürlüğü doğrulandı





Çinli Oppo'nun ses getirmeye hazırlanan yeni amiral gemi modeli Find 7 ile ilgili ipuçları firma tarafından bir süredir paylaşılıyor ve bu süreçte cihazın ismi netleşmişti. Şimdi önemli bir özelliği daha duyuruldu.





Oppo'nun Google Plus hesabından paylaştığı görsele göre Find 7 2K (2560x1440) çözünürlükte bir ekran ile karşımıza çıkacak. Bu hafta duyurulması beklenen 2K ekranlı Xplay 3S modelinin üreticisi Vivo ve Oppo aynı çatı firma altında olduğu için kullanılan teknolojiler de zaman zaman ortak oluyor.





Böylece Vivo'dan sonra Oppo da 2K ekran çözünürlüğü trendine katılmış oldu. Hali hazırda diğer akıllı telefon devlerinden resmi bir açıklama gelmediği için bu teknolojinin öncüleri olarak Çinli iki firma ön plana çıkıyor. Sadece Galaxy S5 modeli için Super AMOLED veya PLS-LCD 2K ekran iddiaları mevcut.





Oppo cihazın hangi ekran boyutuna sahip olacağını belirtmiyor ancak 7 veya 5.7 inç olmayacağını söylüyor. Zaten Xplay 3S'te de ekran boyutu kesin olarak bilinmiyor. Bu bakımdan her iki modelde de aynı boyutun kullanılacağı tahmin ediliyor.





Find 7'de olması beklenen diğer özellikler ise Snapdragon 805 yongaseti, Adreno 420 grafik birimi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 3GB RAM şeklinde sıralanıyor. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 805 yongasetini gelecek yılın ikinci yarısından piyasaya süreceği biliniyor. Daha erken bir tarihte piyasaya çıkması beklenen Find 7'nin Snapdragon 800 yongaseti ile gelmesi daha muhtemel görünüyor.

http://www.phonedog.com/2013/12/16/latest-oppo-find-7-teaser-confirms-2k-display