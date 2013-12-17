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Find 7'deki 2K ekran çözünürlüğü doğrulandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Find 7'deki 2K ekran çözünürlüğü doğrulandı

Çinli Oppo'nun ses getirmeye hazırlanan yeni amiral gemi modeli Find 7 ile ilgili ipuçları firma tarafından bir süredir paylaşılıyor ve bu süreçte cihazın ismi netleşmişti. Şimdi önemli bir özelliği daha duyuruldu.

Oppo'nun Google Plus hesabından paylaştığı görsele göre Find 7 2K (2560x1440) çözünürlükte bir ekran ile karşımıza çıkacak. Bu hafta duyurulması beklenen 2K ekranlı Xplay 3S modelinin üreticisi Vivo ve Oppo aynı çatı firma altında olduğu için kullanılan teknolojiler de zaman zaman ortak oluyor.

Böylece Vivo'dan sonra Oppo da 2K ekran çözünürlüğü trendine katılmış oldu. Hali hazırda diğer akıllı telefon devlerinden resmi bir açıklama gelmediği için bu teknolojinin öncüleri olarak Çinli iki firma ön plana çıkıyor. Sadece Galaxy S5 modeli için Super AMOLED veya PLS-LCD 2K ekran iddiaları mevcut. 

Oppo cihazın hangi ekran boyutuna sahip olacağını belirtmiyor ancak 7 veya 5.7 inç olmayacağını söylüyor. Zaten Xplay 3S'te de ekran boyutu kesin olarak bilinmiyor. Bu bakımdan her iki modelde de aynı boyutun kullanılacağı tahmin ediliyor. 

Find 7'de olması beklenen diğer özellikler ise Snapdragon 805 yongaseti, Adreno 420 grafik birimi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 3GB RAM şeklinde sıralanıyor. Ancak Qualcomm'un Snapdragon 805 yongasetini gelecek yılın ikinci yarısından piyasaya süreceği biliniyor. Daha erken bir tarihte piyasaya çıkması beklenen Find 7'nin Snapdragon 800 yongaseti ile gelmesi daha muhtemel görünüyor. 

http://www.phonedog.com/2013/12/16/latest-oppo-find-7-teaser-confirms-2k-display Yorum Yaz
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
Konuyla alakası olmayabilir fakat önümüzdeki 5 sene içinde neler olacağını tahmin edemiyor hale geldim, teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesine şaşırmış durumdayım sadece izleyebiliyorum.
konuyla alakası olarak 2k ekran çözünürlüğünü bir akıllı telefon için abartı buluyorum fakat unutmamalıyız ki bunlar pazarlama hileleridir son kullanıcıya bir faydası olmadığı gibi eksisi olan fakat ben herşeyin en iyisini istiyorum diyen tüketiciye hitap eden ürünlerden bir tanesi oppo find 7
Konuyla alakası olmayabilir fakat önümüzdeki 5 sene içinde neler olacağını tahmin edemiyor hale geldim, teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesine şaşırmış durumda...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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yc#1 5 yıl
Dizüstünde bile çoğunluk Full HD'ye geçmemişken el kadar ekranda 2K çözünürlük grafik işlemciyi kastırmaktan başka ne işe yarayacak ?
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senersongur 5 yıl
Find 6 da bir ara gelse de alsak.
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jolawe 5 yıl
samsung ben full hd yi arttırmayacağım dese 2k lar çöp olur.sonuçta android ekosistemine yön veren firma o dur.
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depeche35 5 yıl
Türkiyede çok satılır ya ... Boş yere konuşuyoruz işte.
Türkiyede satışı olmayacak bir üründen bana ne ?? Size ne ?
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daysleeperxp 5 yıl
2k ekrana 4k batarya gerekir
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millette nedir bu 2k düşmanlığı anlayamadım full hd ekranlar cıktıgındada böyle diyordunuz koşa htc one s4 g2 note3 aldınız
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Pi 5 yıl
Beyler almayiz olur biter. Performansi yerle bir olduktan sonra 8k olsa ne yazar. 1080p bile olmasa olur. Gerci goz nekadarini algiliyor bilemem ama abarti rakamlar bunlar. Herkesin soyledigi tek birsey var batarya istiyoruz. Evet bataryanin gelismesi lazim. Bana kalirsa suandaki batatyalari sunsalar tuketiciye cok farkli olurdu heralde. inaniyorumki ellerinde cok daha iyi teknolojiler var ama azcik azcik veriyorlar millete.
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lido 5 yıl
bunlar yapıyosa mutlaka samsung s5 de 2k gelir
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yc#1 5 yıl
Dizüstünde bile çoğunluk Full HD'ye geçmemişken el kadar ekranda 2K çözünürlük grafik işlemciyi kastırmaktan başka ne işe yarayacak ?
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sinyorahıskalı 5 yıl
Donanım Haberin daha önceki find 7 haberlerinde ekranın 7 inç olacağı yazılıyordu. Ben de kaynak çevirinin hatalı olduğunu ekranın 5 ya da 5 küsür inç olduğunu belirtmiştim ama dh hala o zamanki 7 inç iddiasının gerçekleşmeyeceğinden bahsediyor. Zaten hiç olmamıştı ki. Kimsenin de yapacağını zannetmiyorum. Ekran konusu sınıra dayandı. 2k-4k muhabbetine hiç girmek bile istemiyorum. İyi bir ekran teknolojisinde 720p ekran bile cam gibi görüntü verir zaten. Örnek LG Optimus G.
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agonim1453 5 yıl
O derece yüksek çözünürlüğe ne gerek var diyenler olacak,

bırakın yapsınlar. Onlar ppi sayısını yükselttikçe bizim alacağımız GM discovery

gibi modeller artacak. Not: discovery sahibiyim
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gunman233 5 yıl
Artırsınlar tabi, Samsung da artıracak artık anlaşıldı ne yazık ki.. 8K'ya kadar yolu var. Çözünürlük artmalı ki performans artmasın, S2 den beri performans artışı pek yok, s2 ile devam.. Seneye belki çıkarsa alınır Snapdragon s800-805 gibi bir işlemcili, 720p düzgün modeller çıkarsa..
Göz boyamaya devam etsinler, artık düşen genel satışlar daha da düşecektir, piyasanın nispeten doyması bir yana, bunların gözü de doymayacak bu gidişle ters etki ile kusma refleksi oluşacak ve piyasayı batıracaklar, yaşasın fiyatlar düşebilir o zaman derken yeter... :D
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