'Fire Emblem: Kakusei' DLC satın alınabilecek ilk Nintendo 3DS oyunu olacak

Oyun ve uygulamaların çevrimiçi olarak satın alınması büyük bir pazar oluşturmuş durumda. Bunun yanında ücretsiz olarak dağıtılıp daha sonra içeriği genişletmek için uygulama içi satış yapan yazılımlar da firmaların diğer bir gelir kaynağı haline geldi. Pek çok oyunda ve uygulamada uygulama içi ödeme yoluyla ekstra içerik satın alınabiliyor.





Nintendo'nun masaüstü konsolu Wii'da da uzun süredir Öde ve Oyna sistemiyle Just Dance veya Guitar Hero gibi oyunlar için ekstra içerik satın alınarak oynanabiliyor. Şimdi ise firma ilk kez taşınabilir oyun konsolu 3DS üzerinden indirilebilir içerik - DLC satın alma uygulamasını başlatacak.





Nikkei gazetesinin haberine göre en son yazılım güncellemesiyle Nintendo, 3DS için eShop üzerinden DLC satın alma desteğini ekledi. DLC satın alma hizmeti ise bahar aylarında Fire Emblem serisinin yeni oyunuyla start alacak.





Oyuncular ön ödemeli kart veya kredi kartıyla içerik satın alabilecek. İçerik fiyatlarının birkaç dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor.





İçerikler sosyal oyunlardaki gibi oyundaki süreci hızlandıran sanal varlıklar gibi olmayacak. Sistemi bu şekilde deneyecek olan Nintendo sonraki nesil oyun konsolu Wii U'da da aynı yöntemi uygulayacak.





Fire Emblem: Kakusei 19 Nisan'da piyasaya çıkacak. Ancak ne tür DLC'lerin oyun için hazırlanacağı açıklanmadı.