Firefox 56 Android sürümü ile Adobe Flash desteği sona eriyor

Tarayıcı dünyasının yavaş yavaş Adobe Flash yazılımından uzaklaşması süreci devam ediyor. Ardı ardına pek çok tarayıcı ve web platformunun Adobe Flash desteğini sona erdirdiğini görüyoruz. Şimdi sıra Firefox tarayıcısında.
Sona gelindi
Mozilla Vakfı, Firefox tarayıcısının 56 nolu sürümüyle birlikte Adobe Flash desteğinin Android cihazlarda sona ereceğini açıkladı. Firefox 56 sürümü için Android 4.1 ve üzeri işletim sistemine sahip olması gerekiyor zira orijinalinde Flash desteğini sona erdiren Android 4.1 sürümüydü. Yani Android 4.1 altındaki cihazlar yeni Firefox sürümlerini çalıştıramayacak.
Pek çok web sitesi zaten Adobe Flash desteğini sona erdirdiği ve HTML5 standardına geçtiği için mobil tarayıcılarda da hali hazırda Flash eklentisi bulunmuyor. Bu bakımdan son kullanıcı Firefox tarayıcısındaki Flash yazılımının yokluğunun pek farkına varmayacak.Ayrıca Bkz. "WeChat resmen Çin hükümetine bilgi sağlıyor"
2010 yılında Steve Jobs’un açıklarla dolu olduğu gerekçesiyle iOS cihazlarında Adobe Flash yazılımına yer vermeyeceğini açıklaması bir devrin başlangıcı olmuştu. Adobe’nin tüm çabalarına rağmen gerek masaüstünde gerekse mobilde Flash yazılımı önemini kaybetti ve HTML5 standardı yükselişe geçti. Bugün sayısız web sitesi ve tarayıcı platformu Flash desteğini varsayılan olarak sona erdirmiş durumda. Kullanıcı isterse yine de manuel olarak bazı tarayıcılarda Flash yazılımını indirip kurabiliyor.
Mozilla ise tüm ürünlerinden Flash desteğini en erken 2020 yılına kaldıracağını açıkladı. Her ne kadar desteği kaybetse de böyle köklü bir yazılımın silinip atılması 10 yıl sürecek gibi görünüyor. Firefox 56 güncellemesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
http://www.androidauthority.com/mozilla-killing-off-flash-firefox-56-802892/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
html nin alternatifi sayılabilinecek ve zamanında html ile yapılamayan işleri bununla yapıldı ! sonra bunu kaldırıp yerine bi ton farklı sistem ve uygulama getirildi ! özetle birileri html yi silmek istiyor bunun alternatiflerinin silinmesi bu işin 1. adımı ! firefox flash için eklenti seçeneği getiremez ise
firefox Efsanesi de artık bitmiştir anlamına gelir bu durum !
Tamam da haberde de yazıldığı gibi Android 4.1 ile zaten Google'da fişini çekmişti Flash'ın. İşletim sisteminin desteğini kestiği (sadece işletim sistemi ve Google'da değil, neredeyse tüm firmaların desteğini kestiği yada keseceği açıklamaları var) bir eklentiye destek vermek ve bununla ilgili daha fazla mesai harcamak gereksiz olurdu.
DH haberlerinde de bu aralar sık sık görüyorsunuz, son yıllarda tarayıcılar güvenlik ve hız yarışı içindeler. Ve Flash'ta yıllardır olduğu gibi hala ciddi güvenlik açıkları yaratan bir eklenti. Ayrıca tarayıcıları ve makineleri ekstra yoran bir eklenti. Miladını doldurdu artık. HDD gibi düşünebilirsiniz. SSD kullanan biri bir daha HDD kullanır mı? HTML5 gibi daha güvenli ve hızlı bir yapı varken, Flash'ı kimse kullanmak istemez, kullanmamalı da zaten.
Ayrıca bu tip radikal kararların alınması teknoloji sektöründe önemlidir. Böyle dev firmaların aldığı bu tip radikal kararlar, süreci hızlandırır ve hizmet olarak henüz bu geçişi yapmamış firmaları da forse eder. (bkz. Apple) Apple'ın kablosuz şarja geçmesiyle önümüzdeki yıl oturduğunuz en dandik bir cafe'de bile kablosuz şarj cihazları görebileceksiniz. Yada Apple bir şeye desteğini kestiğini açıklarsa, o şeyin bir kaç sene içerisinde tamamen yok olduğunu görebilirsiniz.
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