Firefox 56 Android sürümü ile Adobe Flash desteği sona eriyor

Tarayıcı dünyasının yavaş yavaş Adobe Flash yazılımından uzaklaşması süreci devam ediyor. Ardı ardına pek çok tarayıcı ve web platformunun Adobe Flash desteğini sona erdirdiğini görüyoruz. Şimdi sıra Firefox tarayıcısında.

Sona gelindi

Mozilla Vakfı, Firefox tarayıcısının 56 nolu sürümüyle birlikte Adobe Flash desteğinin Android cihazlarda sona ereceğini açıkladı. Firefox 56 sürümü için Android 4.1 ve üzeri işletim sistemine sahip olması gerekiyor zira orijinalinde Flash desteğini sona erdiren Android 4.1 sürümüydü. Yani Android 4.1 altındaki cihazlar yeni Firefox sürümlerini çalıştıramayacak.

Pek çok web sitesi zaten Adobe Flash desteğini sona erdirdiği ve HTML5 standardına geçtiği için mobil tarayıcılarda da hali hazırda Flash eklentisi bulunmuyor. Bu bakımdan son kullanıcı Firefox tarayıcısındaki Flash yazılımının yokluğunun pek farkına varmayacak.

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2010 yılında Steve Jobs’un açıklarla dolu olduğu gerekçesiyle iOS cihazlarında Adobe Flash yazılımına yer vermeyeceğini açıklaması bir devrin başlangıcı olmuştu. Adobe’nin tüm çabalarına rağmen gerek masaüstünde gerekse mobilde Flash yazılımı önemini kaybetti ve HTML5 standardı yükselişe geçti. Bugün sayısız web sitesi ve tarayıcı platformu Flash desteğini varsayılan olarak sona erdirmiş durumda. Kullanıcı isterse yine de manuel olarak bazı tarayıcılarda Flash yazılımını indirip kurabiliyor.

Mozilla ise tüm ürünlerinden Flash desteğini en erken 2020 yılına kaldıracağını açıkladı. Her ne kadar desteği kaybetse de böyle köklü bir yazılımın silinip atılması 10 yıl sürecek gibi görünüyor. Firefox 56 güncellemesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.