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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WeChat resmen Çin hükümetine bilgi sağlıyor

Evet yanlış duymadınız. 600 milyon kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WeChat, Çin hükümetine bilgi sağlıyor. Bunu gizlilik sözleşmesinde de belirtmiş durumda.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır Çinli firmalara ait yazılımlarda ve donanımlarda siber ajanlık tedirginliği süregelmiştir. Bugüne kadar bununla ilgili pek çok haber okuduk veya hükümetler tarafından soruşturma açıldığını duyduk. Son örnek ise WeChat ile ilgili.

Baskılar bunaltıyor

Çin kaynaklı olmasına rağmen mobil dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi haline gelen WeChat, Çin hükümetine bilgi sızdırıyor. Üstelik bu bir iddia falan da değil. Uygulamanın gizlilik sözleşmesinde vatandaşların çevrim içi alışkanlıklarını anlayabilmek üzere kişisel verilerin kanunlara veya hukuki düzenlemelere uygun bir biçimde paylaşıldığı ifade edilmiş. Bu veriler içerisinde kimlik bilgileri, mail adresi, konum gibi parametreler bulunuyor.

Çin hükümetinin ülkede internet üzerinde çok sıkı bir denetim uyguladığı biliniyor. 1.5 milyar nüfusun hepsini tek tek izleme ihtiyacı hisseden devlet, Batı kaynaklı tüm sosyal ağ ve mesajlaşma uygulamalarını yasaklamış durumda. Yerine kullanılan yerel alternatifler ise kesinlikle gerçek kimlik bilgileri ile kullanıcı kabul ediyor. Yani internette attığınız her adım takip ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram aylık 800 milyon kullanıcıya ulaştı"

Son dönemde bu sansürler bunaltıcı bir seviyeye ulaştı. 16 Ekim tarihinde iktidardaki Komünist Parti’nin liderlik seçimi öncesinde bir aksilik yaşanması istenmiyor ve internette paylaşılan her şey noktasına kadar kontrol ediliyor. Bugün uçtan uca şifreleme sunan ve takibi mümkün olmayan WhatsApp da ülkede yasaklandı. Aslında uygulamada sadece metin iletimine izin verilmişti ancak hükümet bundan da rahatsız olmuş gibi görünüyor.

Ülke vatandaşları arasında baskıcı davranışlara elbette tepki var ancak çok sınırlı. Katı bir yaptırım anlayışı uygulayan hükümete karşı büyük protestolar yapabilmek mümkün değil. Haliyle vatandaşlar da bu düzene uymak zorunda kalıyor. 

 

http://www.androidauthority.com/wechat-sharing-personal-data-chinese-authorities-802548/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Tek fark ABD bunu el altından yapıyor... Gerçi o da artık wikileaks ile ayyuka çıktı.
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DH Misafiri 1 yıl
Bak şimdi editör arkadaş, sana daha vahimini söyleyeyim; Bütün telefon görüşmelerin, sms'lerin, cektigin fotolar, gps kayıtların anında ellerinde ;) Bunları da düşün tamam...
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xamaximax 1 yıl
Whatsapp Facebook İnstagram kime satıyor
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ilgezer 1 yıl
heh yakında aynısı bizdede başlar
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crash95 1 yıl
Darısı Türkiye'nin başına (!)
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kadirirdem 1 yıl
Bizi bizden iyi biliyor hepsi.
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Pizza Steve 1 yıl
Bütün mesajlaşma uygulamaları yapıyor bunu. Kimse kimseye bedava bir şey vermez.
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BekirHan 1 yıl
Bunu bilmeyen mi var?
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Tek fark ABD bunu el altından yapıyor... Gerçi o da artık wikileaks ile ayyuka çıktı.
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Crashlone 1 yıl
Resmen sızdırmıyoruz deyip bunlardan daha beter sızdıranları deli gibi kullanın.Ucu ucunaymış.
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faniseyler 1 yıl
Android ios sistemleri, windows hatta internete yazdığımız telefonda konuştuğumuz resmini çektiğimiz paylaştığımız herşey bir yerde kaydediliyor.
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