Firefox Lockbox, iOS'tan sonra Android platformuna da geldi

Mozilla sonunda Android cihazlar için Firefox Lockbox uygulamasını yayınladı. Şifre yöneticisi olarak çalışan uygulama geçen yıl iOS platformuna beta sürecindeyken gelmişti. Android dünyasına ise kararlı sürüm olarak adım attı. Firefox Lockbox'u gelişmiş özelliklere sahip olmayan basit bir şifre yöneticisi olarak tanımlayabiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor"

Uygulama, Firefox tarayıcısında kayıtlı olan oturum açma bilgilerini kullanarak, web sitelerine ve hizmetlere giriş yapılmasını kolaylaştırıyor. Yani sadece Firefox web tarayıcısına kaydettiğiniz kullanıcı adı ve şifrelere erişmek için kullanabiliyorsunuz.

Firefox hesabı gerektiriyor

mümkün değil. Ayrıca yeni hesaplara kaydolurken şifre önerisi de yapmıyor. Son olarak uygulamayı kullanabilmeniz için bir Firefox hesabına ihtiyaç duyacağınızı belirtelim. Firefox Lockbox'u denemek isterseniz Giriş bilgilerini doğrudan uygulamanın kendisinden eklemek veya kaldırmak şu an için. Ayrıca yeni hesaplara kaydolurkende yapmıyor. Son olarak uygulamayı kullanabilmeniz için birihtiyaç duyacağınızı belirtelim.'u denemek isterseniz buraya tıklayarak Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=mozilla.lockbox