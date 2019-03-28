Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor

Sony'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Çin'in Pekin kentindeki akıllı telefon fabrikasını kapatmayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü Japon teknoloji devinin, zarara neden olan işletme maliyetlerini düşürmek adına böyle bir hamle yapacağını belirtti.

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Sony maliyetleri yarı yarıya düşürmek ve akıllı telefon işini yeniden karlı hale getirmek için mobil üretimi Tayland'daki tesisine kaydıracak. Alınan bu kararın Çin ve ABD arasında devam eden ticari gerginlikle alakalı olmadığı bildiriliyor.

Pazar payı yüzde 1'e düştü

Japon şirketin akıllı telefon işleri, zorlu rakiplerin ortaya çıkması ve rekabetin arması nedeniyle yıllardır düşüş gösteriyor. Şirketin mobil bölümü bu ay sona eren mali yıl için 863 milyon dolar zarara neden olurken, küresel pazar payı yüzde birin altına geriledi. Ancak Sony tüm bu olumsuzluklara rağmen akıllı telefon birimini satma planının olmadığını açıkladı.

https://www.reuters.com/article/us-sony-smartphone/sony-to-close-smartphone-plant-in-beijing-shift-production-to-thailand-idUSKCN1R90F6?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNew