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Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor

Sony önümüzdeki birkaç gün içinde Pekin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatacak. Bir şirket sözcüsü Japon markanın mobil üretimi Tayland'daki tesise kaydıracağını söyledi.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Çin'in Pekin kentindeki akıllı telefon fabrikasını kapatmayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü Japon teknoloji devinin, zarara neden olan işletme maliyetlerini düşürmek adına böyle bir hamle yapacağını belirtti.
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Sony maliyetleri yarı yarıya düşürmek ve akıllı telefon işini yeniden karlı hale getirmek için mobil üretimi Tayland'daki tesisine kaydıracak. Alınan bu kararın Çin ve ABD arasında devam eden ticari gerginlikle alakalı olmadığı bildiriliyor.

Pazar payı yüzde 1'e düştü

Japon şirketin akıllı telefon işleri, zorlu rakiplerin ortaya çıkması ve rekabetin arması nedeniyle yıllardır düşüş gösteriyor. Şirketin mobil bölümü bu ay sona eren mali yıl için 863 milyon dolar zarara neden olurken, küresel pazar payı yüzde birin altına geriledi. Ancak Sony tüm bu olumsuzluklara rağmen akıllı telefon birimini satma planının olmadığını açıkladı.

https://www.reuters.com/article/us-sony-smartphone/sony-to-close-smartphone-plant-in-beijing-shift-production-to-thailand-idUSKCN1R90F6?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNew Yorum Yaz
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
ah ulen sony, sen bu günleri görücek firmamıydın.. (hiçbir firma yerli değil beni ırgalamaz ama japonlara sempatim var, adamlar yaptığının hakkını veriyor)
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Lumibrite 1 ay
Keşke Sony Ericsson olarak kalmaya devam etseydi.O dönem ki telefonları güzeldi.
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esmerbuyucu 1 ay Lumibrite
Asıl keşke Sony hiç Ericsson'a bulaşmamamış olsa idi! Mart 2000'de Ericsson'un Philips'e ait üretim tesisinde yangın çıktı ve 1,7 milyar dolar zarara uğradı. Sony ordan varolmadığı pazarda inorganik olarak büyüdü. Sony gelişim göstermek yerine hazır ata binip yol almayı tercih etti, Nokia'da meydanı boş buldu verdi mehteri haliyle. Cyber-shot falan dediler fotoğraf çekiminde yine lider Nokia idi.
Bir yangın nelere kadir, belki de Ericsson hala devam ediyor olacaktı.
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maxmania 1 ay
benim aklıma başka neden olarak sanayi casusluğu ihtimali geliyor, nede olsa çin pek sağlam pabuç değil o konularda.
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sis651 1 ay maxmania
Sony'nin ne casusluğunu yapacaklar artık. Neredeyse tüm Çinli rakipleri daha çok satıyor ve ürünleri de gayet iyi. Çalacak aman aman bir şeyleri kalmadı hani. Sony sadece geri kaldı...
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Lumibrite 1 ay
"Japon şirketin akıllı telefon işleri, zorlu rakiplerin ortaya çıkması ve rekabetin arması nedeniyle yıllardır düşüş gösteriyor"
Son dönem telefonlarındaki "kronik sorunlar" yüzünden olmasın?
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hamza5806 1 ay
Tüm firmalar aynisini yapmalı
Afrika bombos pakistan endonezya banglades kollarini acmis bekliyor neden hala bu cin israri
Cinliler daha da guclenmeden tum firmalar ordan kacmali
Cini kuşatan tayvan japonya guney kore gibi ulkeler sonuna kadar desteklenmeli
Adamsin sony japonyanin cikari icin yapiyorlar bunu japonya askeriyede de atilim yaparak bu yil birleşik krallığı gecti seneye fransayi da gecmesi olasi
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yusufc2012 1 ay
Eğlence sektöründe çok büyük, buradaki zarar Sony'e işlemez. Eskisi kadar olmasa da hala büyük şirket.
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oly1786 1 ay
Buradaki zararı Sony'ye sivrisinek vızıltısıdır. Sony, Taketwo (GTA ve RDR sahibi) satın almak için görüşmlerde bulunan bir şirket, ayrıca tüm cep telefonların %90'ının kamera sensöründen Film ve müzik, oyun yapım/dağıtıma, Playstation, finans vs 50 türlü iş yapan global bir şirkettir.
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esmerbuyucu 1 ay
Battı balık yan gider 😂
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
ah ulen sony, sen bu günleri görücek firmamıydın.. (hiçbir firma yerli değil beni ırgalamaz ama japonlara sempatim var, adamlar yaptığının hakkını veriyor)
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SEO-Uzmanı 1 ay
sony treni kaçıralı yıllar oldu !
dahası çin değilde amerika'da bile fabrika açsa satışları yerlerde sürünüyor !
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The.Mafia 1 ay
Satışları düşük ondan dolayı kapatıyorlar
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sony, mobil ve
8 etiket daha akıllı telefon çin cep telefonu üretim tayland Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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