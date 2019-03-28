Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor

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Sony'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Çin'in Pekin kentindeki akıllı telefon fabrikasını kapatmayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü Japon teknoloji devinin, zarara neden olan işletme maliyetlerini düşürmek adına böyle bir hamle yapacağını belirtti.Ayrıca Bkz. "Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı"
Sony maliyetleri yarı yarıya düşürmek ve akıllı telefon işini yeniden karlı hale getirmek için mobil üretimi Tayland'daki tesisine kaydıracak. Alınan bu kararın Çin ve ABD arasında devam eden ticari gerginlikle alakalı olmadığı bildiriliyor.
Pazar payı yüzde 1'e düştü
Japon şirketin akıllı telefon işleri, zorlu rakiplerin ortaya çıkması ve rekabetin arması nedeniyle yıllardır düşüş gösteriyor. Şirketin mobil bölümü bu ay sona eren mali yıl için 863 milyon dolar zarara neden olurken, küresel pazar payı yüzde birin altına geriledi. Ancak Sony tüm bu olumsuzluklara rağmen akıllı telefon birimini satma planının olmadığını açıkladı.
https://www.reuters.com/article/us-sony-smartphone/sony-to-close-smartphone-plant-in-beijing-shift-production-to-thailand-idUSKCN1R90F6?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNew Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir yangın nelere kadir, belki de Ericsson hala devam ediyor olacaktı.
Son dönem telefonlarındaki "kronik sorunlar" yüzünden olmasın?
Afrika bombos pakistan endonezya banglades kollarini acmis bekliyor neden hala bu cin israri
Cinliler daha da guclenmeden tum firmalar ordan kacmali
Cini kuşatan tayvan japonya guney kore gibi ulkeler sonuna kadar desteklenmeli
Adamsin sony japonyanin cikari icin yapiyorlar bunu japonya askeriyede de atilim yaparak bu yil birleşik krallığı gecti seneye fransayi da gecmesi olasi
dahası çin değilde amerika'da bile fabrika açsa satışları yerlerde sürünüyor !
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