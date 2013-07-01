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Firefox işletim sistemli ZTE Open, 90$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox işletim sistemli ZTE Open, 90$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor

Mozilla'nın akıllı telefon pazarına giriş yaptığı işletim sistemi Firefox OS, hazırlıkların tamamlanması ile birlikte ilk cihazlar üzerinde boy göstermeye hazırlanıyor.

Firefox OS kullanılacak ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip ZTE Open modeli, nihayet yarından itibaren satışa sunulacak. ZTE Open ilk olarak İspanya'da 69 Avro veya 90 dolar yaklaşık fiyat etiketiyle Telefonica operatörü tarafından piyasaya sürülecek. İki yıllık kontratta ise model 30 Avro olacak.

ZTE Open modelinde 3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte ekran, 256MB RAM, 512MB depolama kapasitesi, 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı işlemci, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 2G ve 3G desteği, microSD desteği gibi özellikleri mevcut. 

Firefox OS açık kaynak bir işletim sistemi olmasının yanında şimdilik Android'e rakip olmak gibi bir amacı yok. Çok ucuz telefonlarda bile önemli fonksiyonlar sunuyor olmasının, özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi göreceği tahmin ediliyor. Modelin diğer ülkelerde ne zaman pazara çıkacağı bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/zte-open-firefox-os-phone-launches-tomorrow-237650/ Yorum Yaz
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Fenomenon 6 yıl en beğenilen cagataykoroglu
cagataykoroglu
sangreal_1905
300 TL civarı bir fiyatı olur TR gelirse

Kimse buna 300 lira vermez. Gider Android li Samsung alır.

300TL androidli telefon nerde??
600TL altında android alınmaz. donmadan kasmadan başka işe yaramaz
cagataykoroglusangreal_1905300 TL civarı bir fiyatı olur TR gelirseKimse buna 300 lira vermez. Gider Android li ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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arman atilgan 6 yıl
Lockheed
90$ = 173 TL+ 110 TL kayıt = 283 TL+ %20 vergi + %25 kar desen...425 TLden mağazalarda görürüz...(90$ nerede, 425 TL(220$) nerede)

İyide hocam şöyle bir şey var. 90$ fiyat onun karlı+vergili fiyatı. Kar+vergiyi kestikmi 60$ desek, Türkiye fiyatını 60$ üzerinden hesaplamak gerekir.
Lockheed90$ = 173 TL+ 110 TL kayıt = 283 TL+ %20 vergi + %25 kar desen...425 TLden mağazalarda görürüz...(90$ nerede, 425 TL(220$) nerede)...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
stabilse alınabilir
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DH Misafiri 6 yıl
Galaxy Y kullanıyorum. 256MB RAM, 832Mhz işlemci 290MB Dahili hafıza
Bu özelliklerle bile tüm mobil işlemlerimi halledebiliyorum. Bu telefon neden halletmesin.
Açın gözünüzü artık. İhtiyacınızdan fazlasına para vermeyin.
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SuperSantorelli 6 yıl
tost makinası gibi telefon olmuş..
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kızgınjapon 6 yıl
hem symbian 3 hem ios hemde androidli telefona sahibim abilerim benim 500 tl değerinde android telefonda kullandım ama aksması offf bir şey yapılmaz dedim bunla :D 600 tl altındaki android telefonları almayın .)
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Volkanbaba 6 yıl
Ucuz android telefon pişmanlıktır hiç kimse aksini iddaa etmesin. Firefox inşallah başarmıştır optimizasyon işinide bizde şu elimizdeki canavarlardan kurtulup minik işimizi gören birşeyler alırız.
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netstat 6 yıl
Fenomenon
cagataykoroglu
sangreal_1905300 TL civarı bir fiyatı olur TR gelirse
Kimse buna 300 lira vermez. Gider Android li Samsung alır.
300TL androidli telefon nerde?? 600TL altında android alınmaz. donmadan kasmadan başka işe yaramaz

illa sıfır alıncak diye birşey yok. geçen sahibindende sıfır gibi galaxy sl buldum. donanımıda şahane bi cihaz
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gokhans19 6 yıl
Bu telefon ülkemize gelmez daha çok test amaçlı gibi duruyor. Ama gelirsede 500 TL den aşağı satılmaz. Nokia 105 bile 20 dolar ama bizde 180 TL.
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DH Misafiri 6 yıl
Mozilla Mobil Cihaz Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Asya Operasyonları Başkanı Gong Li’ye göre firmanın hedefi Firefox OS’u Android’e rakip bir işletim sistemi haline getirebilmek. diye sorumlu ama Firefox OS açık kaynak bir işletim sistemi olmasının yanında şimdilik Android'e rakip olmak gibi bir amacı yok sorumsuz donanımhaber yazarı
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DaRKFoRCeS 6 yıl
herşey bir anda olacak diye bir kural yok. alternatifleri görmek çok güzel. önceki yorumlardaki gibi sosyal ağlara önem verilir ise bu tip telefonların tutma ihtimali var. android kullanıcılarının ram konusundaki sıkıntıları malum. firefox rakip olacağız dememiş. şahsen yeni alternatiflere açığım. en azından şu ram konusu hallolsun. umarım tutar şahsen denemek isterim.
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MxFxOx 6 yıl
uygulama olmadıktan sonra en iyi işletim sistemi ve donanım olsun, şuanki piyasada yok olur gider.
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fuckulteli 6 yıl
arman atilgan
Lockheed90$ = 173 TL+ 110 TL kayıt = 283 TL+ %20 vergi + %25 kar desen...425 TLden mağazalarda görürüz...(90$ nerede, 425 TL(220$) nerede)
İyide hocam şöyle bir şey var. 90$ fiyat onun karlı+vergili fiyatı. Kar+vergiyi kestikmi 60$ desek, Türkiye fiyatını 60$ üzerinden hesaplamak gerekir.

Ayrıca kayır parası ödenirse vergi ödenmesi gerekmez, resmi olarak Türkiye'de satılan bir telefonda ise kayıt parası ödenmez.. Kayıt parası alınamayan vergileri almak için kayıt parası adı altında alınıyor. 90$'lık telefon yaklaşık 250 lira civarından satılmalı.. Taş çatlasa en fazla 299 liradan Türkiye pazarına sokulur daha fazlasına değil. Ayrıca gelir mi o da bilinmez.
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arman atilgan 6 yıl
fuckulteli
Twitterdır, Facebooktur, bilumum sosyal medya ve mesajlaşmam programlarını barındırsın. Yeter başka bir şey beklememek gerek zaten. Yok filan yok demesin kimse bu donanımla, benim dediklerim olsa yeterli olacaktır sanırım. Bu uygulamalar hızlı çalışırsa yeter çoğu kişiye :) Bana...

Aynen birde üstüne whatsapp geldimi az paraya çok iş :)
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