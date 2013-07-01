Firefox işletim sistemli ZTE Open, 90$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor





Mozilla'nın akıllı telefon pazarına giriş yaptığı işletim sistemi Firefox OS, hazırlıkların tamamlanması ile birlikte ilk cihazlar üzerinde boy göstermeye hazırlanıyor.





Firefox OS kullanılacak ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip ZTE Open modeli, nihayet yarından itibaren satışa sunulacak. ZTE Open ilk olarak İspanya'da 69 Avro veya 90 dolar yaklaşık fiyat etiketiyle Telefonica operatörü tarafından piyasaya sürülecek. İki yıllık kontratta ise model 30 Avro olacak.





ZTE Open modelinde 3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte ekran, 256MB RAM, 512MB depolama kapasitesi, 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı işlemci, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 2G ve 3G desteği, microSD desteği gibi özellikleri mevcut.





Firefox OS açık kaynak bir işletim sistemi olmasının yanında şimdilik Android'e rakip olmak gibi bir amacı yok. Çok ucuz telefonlarda bile önemli fonksiyonlar sunuyor olmasının, özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında ilgi göreceği tahmin ediliyor. Modelin diğer ülkelerde ne zaman pazara çıkacağı bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/zte-open-firefox-os-phone-launches-tomorrow-237650/