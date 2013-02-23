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Firefox işletim sistemli ZTE Open'a ait bilgilendirme afişi sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox işletim sistemli ZTE Open'a ait bilgilendirme afişi sızdırıldı

Firefox tarayıcısı ile yıllardır tarayıcı pazarındaki rekabetine tanık olduğumuz Mozilla, bu pazarda elde ettiği tecrübesini mobil platformlara da aktarmak adına mobil işletim sistemini lanse etmişti.

Firefox OS adını alan platform bugüne kadar farklı etkinliklerde görücüye çıkmış ve başta ZTE olmak üzere bazı üreticiler tarafından gelişmekte olan ülke pazarlarında şanısın denemek üzere kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. 

ZTE'nin MWC 2013 etkinliğinde tanıtmasını beklediğimiz ilk modeli ile ilgili bilgilendirme afişi etkinlik alanında görüntülendi. Modelin adının ZTE Open olduğu görülüyor.

Bu yılı deneme sürecinde geçirmesi beklenen Firefox OS, üst seviye donanım özelliklerine de ihtiyaç duymuyor. 

Afişte ZTE Open modelinin 600 veya 800MHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm MSM7225A işlemci, 3.5 inçlik HVGA çözünürlükte kapasitif ekran, 256MB DDR SDRAM, 512MB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 2.1, GPS, FM radyo, 3.2MP çözünürlükte ön kamera, 1200mAh batarya şeklinde özelliklere sahip olduğu görülüyor.

Modelin nasıl bir tasarıma sahip olduğunu ise Pazartesi günü etkinlik başladığında görebileceğiz. 

http://www.engadget.com/2013/02/23/zte-open-firefox-os-mwc-leak/ Yorum Yaz
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
3310 dan hallice
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balcis 6 yıl
özellikle ram ve işlemci gücü ihtiyacı sisteme göre değişir anladım da 512mb depolama her koşulda ve her şartta az. bir mp3 dosyası hangi sisteme atarsan at aynı boyutta sonuçta.
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Mr.Legend 6 yıl
Kim ne derse desin, çöp
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LORDTEK 6 yıl
Galaxy S3 kullanıcısıyım. Çıksın bir tane Firefox OS'lu telefon alacağım. Ne zaman "tamamdır" dedirtirse android ve ios'a elvada derim.
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Bl00dyHell 6 yıl
Zaten hedefleri giriş seviyesiydi. Umarım giriş seviyesinde Android'den daha iyi bir performans sergiler.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Krauser ll 6 yıl
interwap
Çok düşük tutmuşlar. Giriş seviesi Androidler bile bundan çok iyi.

her işletim sistemi android gibi sistem manyağı değil.
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aura7 6 yıl
İsletim sistemi farklı nasıl bir optimizasyon yapıldığını bilmiyoruz belki bu haliyle bile kasmadan rahatça çalışacak.Hepimiz ios ta 512 mb ram i yeterli görürken android de 1 gb ram yetmez oldu.Bence firefox os giriş seviyesi için iyi bir işletim sistemi sunacak.Eğer öyle olmasaydı daha güçlü bir donanıma sahip olan bir telefon üzerinde piyasaya sürerlerdi.Uzun lafın kısası giriş seviyesi için umutluyum inşallah yanıltmaz beni :D
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kkkcrazy2 6 yıl
bence html5 tabanı kullandığından dolayı ve piyasada devlerle rekabeti ilk başta düşünmediklerinden böyle bir tutum sergilemişlerdir. chromebook un telefon hali gibi geldi bana umarım sonu öyle olmaz.
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interwap 6 yıl
Çok düşük tutmuşlar. Giriş seviesi Androidler bile bundan çok iyi.
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
3310 dan hallice
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