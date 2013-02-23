Firefox işletim sistemli ZTE Open'a ait bilgilendirme afişi sızdırıldı





Firefox tarayıcısı ile yıllardır tarayıcı pazarındaki rekabetine tanık olduğumuz Mozilla, bu pazarda elde ettiği tecrübesini mobil platformlara da aktarmak adına mobil işletim sistemini lanse etmişti.





Firefox OS adını alan platform bugüne kadar farklı etkinliklerde görücüye çıkmış ve başta ZTE olmak üzere bazı üreticiler tarafından gelişmekte olan ülke pazarlarında şanısın denemek üzere kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.





ZTE'nin MWC 2013 etkinliğinde tanıtmasını beklediğimiz ilk modeli ile ilgili bilgilendirme afişi etkinlik alanında görüntülendi. Modelin adının ZTE Open olduğu görülüyor.





Bu yılı deneme sürecinde geçirmesi beklenen Firefox OS, üst seviye donanım özelliklerine de ihtiyaç duymuyor.





Afişte ZTE Open modelinin 600 veya 800MHz saat hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm MSM7225A işlemci, 3.5 inçlik HVGA çözünürlükte kapasitif ekran, 256MB DDR SDRAM, 512MB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 2.1, GPS, FM radyo, 3.2MP çözünürlükte ön kamera, 1200mAh batarya şeklinde özelliklere sahip olduğu görülüyor.





Modelin nasıl bir tasarıma sahip olduğunu ise Pazartesi günü etkinlik başladığında görebileceğiz.

http://www.engadget.com/2013/02/23/zte-open-firefox-os-mwc-leak/