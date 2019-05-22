Firefox'un yeni sürümü hız olarak iyileştirildi

Teknoloji Editörü
Mozilla, Firefox web tarayıcısının yeni bir sürümünü piyasaya sürdü ve şirket bu sürümün öncekinden daha hızlı olduğunu belirtiyor. Firefox’un hızı, Mozilla geçen yıl Quantum tarayıcısını piyasaya sürdüğünde gelişmişti ama tarayıcının en yeni versiyonunda bu hızın daha da iyileştirildiği öne sürülüyor.
Bazı verilerin yüklenmesine öncelik verilyorMozilla, Firefox'u daha hızlı hale getirebilmek için bir "yapılacaklar listesi" yöntemine başvurdu. Bu yöntemle web sayfaları yüklenirken, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilere öncelik verilecek. Ayrıca örneğin sayfada doldurulması gereken bir form yoksa, Firefox otomatik doldurma modülünü yüklemeden sayfayı açacak. Bu yeniliklerin sayfaların yüklenmesini yüzde 40 ila 80 yükselttiği ifade ediliyor.
Tarayıcıda düzinelerce sekmeyi açık tutmak, bilgisayarınızın belleğini kullanır ve bu da daha düşük performansa neden olur. Firefox şimdi PC'nizin belleğinin ne zaman az çalıştığını ve 400 MB'tan daha düşük olduğunu algılıyor ve bir süredir bakmadığınız kullanılmamış sekmeleri otomatik olarak askıya alıyor. Sekmeleri tekrar görüntülemeye karar verirseniz de bıraktığınız yerden yükleniyor.
https://blog.mozilla.org/blog/2019/05/21/latest-firefox-release-is-faster-than-ever/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynı durum her gün kötüye giden arama motorları için de söz konusu...
insanlar alışkanlıklarını bırakmak istemiyor.
Uzantılar artık gizli sekmede çalışabiliyor.
Firefox Send isminde şifreli dosya paylaşma özelliği gelmiş.2.5 GB'ye kadar dosya gönderebiliyorsunuz.
Kripto madencilik ve Parmak izi toplayıcı kodları engelleme özelliği Tracking Protection içine eklenmiş.
Firefox Monitor özelliği ile e-posta adresinizin hackerlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini sorgulabiliyorsunuz.
Chrome'da da aynı uzantıları kullanıyorum,çerezleri sildiğim zaman bir sorun olmuyor.
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