Firefox'un yeni sürümü hız olarak iyileştirildi

Mozilla, Firefox web tarayıcısının yeni bir sürümünü piyasaya sürdü ve şirket bu sürümün öncekinden daha hızlı olduğunu belirtiyor. Firefox’un hızı, Mozilla geçen yıl Quantum tarayıcısını piyasaya sürdüğünde gelişmişti ama tarayıcının en yeni versiyonunda bu hızın daha da iyileştirildiği öne sürülüyor.

Bazı verilerin yüklenmesine öncelik verilyor

https://blog.mozilla.org/blog/2019/05/21/latest-firefox-release-is-faster-than-ever/

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Mozilla, Firefox'u dahagetirebilmek için bir "yapılacaklar listesi" yöntemine başvurdu. Bu yöntemle web sayfaları yüklenirken, kullanıcınınbilgi ve verilere öncelik verilecek. Ayrıca örneğin sayfada doldurulması gereken bir form yoksa, Firefox otomatik doldurmayüklemeden sayfayı açacak. Bu yeniliklerin sayfaların yüklenmesini yüzde 40 ila 80 yükselttiği ifade ediliyor.Tarayıcıda düzinelerce sekmeyi açık tutmak,belleğini kullanır ve bu da daha düşük performansa neden olur. Firefox şimdi PC'nizin belleğinin ne zaman az çalıştığını veolduğunu algılıyor ve bir süredir bakmadığınız kullanılmamış sekmeleri otomatik olarak askıya alıyor. Sekmeleri tekrarkarar verirseniz de bıraktığınız yerden yükleniyor.