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Firefox'un yeni sürümü hız olarak iyileştirildi

Popüler internet tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox, yayınlanan yeni sürümünde ciddi anlamda hız iyileştirmeleri aldı. İşte tarayıcının yeni sürümünün detayları.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mozilla, Firefox web tarayıcısının yeni bir sürümünü piyasaya sürdü ve şirket bu sürümün öncekinden daha hızlı olduğunu belirtiyor. Firefox’un hızı, Mozilla geçen yıl Quantum tarayıcısını piyasaya sürdüğünde gelişmişti ama tarayıcının en yeni versiyonunda bu hızın daha da iyileştirildiği öne sürülüyor.

Bazı verilerin yüklenmesine öncelik verilyor

Mozilla, Firefox'u daha hızlı hale getirebilmek için bir "yapılacaklar listesi" yöntemine başvurdu. Bu yöntemle web sayfaları yüklenirken, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilere öncelik verilecek. Ayrıca örneğin sayfada doldurulması gereken bir form yoksa, Firefox otomatik doldurma modülünü yüklemeden sayfayı açacak. Bu yeniliklerin sayfaların yüklenmesini yüzde 40 ila 80 yükselttiği ifade ediliyor.

Tarayıcıda düzinelerce sekmeyi açık tutmak, bilgisayarınızın belleğini kullanır ve bu da daha düşük performansa neden olur. Firefox şimdi PC'nizin belleğinin ne zaman az çalıştığını ve 400 MB'tan daha düşük olduğunu algılıyor ve bir süredir bakmadığınız kullanılmamış sekmeleri otomatik olarak askıya alıyor. Sekmeleri tekrar görüntülemeye karar verirseniz de bıraktığınız yerden yükleniyor.

https://blog.mozilla.org/blog/2019/05/21/latest-firefox-release-is-faster-than-ever/ Yorum Yaz
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homebird 2 hf. en beğenilen
Hızlı, eklenti desteği zengin, chrome gibi kayıt tutmuyor. Tek dezavantajı chrome gibi otomatik dil çevirme olmaması.
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sniper23 2 hf.
Quantum ile gerçekten Firefox büyük işler yaptı. Performans ve kaynak kullanımı açısından Chrome'dan çok daha iyi yerlere geldi.
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DH Misafiri 1 hf.
uzantılar zaten gizli sekmede çalışıyordu devre dışı bırakırsak hepten devre dışı kalıyordu
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DH Misafiri 2 hf.
Gerçekten hız farkı anlaşılır düzeyde olmuş, tebrikler Mozilla
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DH Misafiri 2 hf.
firefox açık ara en iyi tarayıcı olmasına rağmen saçma/casus özellikleriyle chrome piyasayı domine edebiliyor.
aynı durum her gün kötüye giden arama motorları için de söz konusu...
insanlar alışkanlıklarını bırakmak istemiyor.
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Vega 2 hf.
Şimdi kontrol ettim yeni özellikler gelmiş.
Uzantılar artık gizli sekmede çalışabiliyor.
Firefox Send isminde şifreli dosya paylaşma özelliği gelmiş.2.5 GB'ye kadar dosya gönderebiliyorsunuz.
Kripto madencilik ve Parmak izi toplayıcı kodları engelleme özelliği Tracking Protection içine eklenmiş.
Firefox Monitor özelliği ile e-posta adresinizin hackerlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini sorgulabiliyorsunuz.
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Vega 2 hf.
İyi güzel ama Firefox Quantum'da çerezleri ve geçmişi temizlediğim zaman bazı uzantıların ayarları sıfırlanıyor.Sonra bunları tekrar ayarlamak zorunda kalıyorum.
Chrome'da da aynı uzantıları kullanıyorum,çerezleri sildiğim zaman bir sorun olmuyor.
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sniper23 2 hf.
Quantum ile gerçekten Firefox büyük işler yaptı. Performans ve kaynak kullanımı açısından Chrome'dan çok daha iyi yerlere geldi.
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The Hollow 2 hf.
67.0 gerçekten de hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Yeni ekledikleri özelliklerle birlikte tarayıcı neredeyse eksiksiz oldu. Chromium Edge ve Firefox ile birlikte Chrome hayatımdan çıktı diyebilirim.
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homebird 2 hf. en beğenilen
Hızlı, eklenti desteği zengin, chrome gibi kayıt tutmuyor. Tek dezavantajı chrome gibi otomatik dil çevirme olmaması.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Virtual Reality 2 hf. homebird
Otomatik dil çevirme özelliği yakın zamanda geldi. Sorunsuz çalışıyor. İlgili resmi eklenti: github.com/...
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