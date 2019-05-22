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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kağıt yardımıyla, kulak enfeksiyonlarını teşhis eden uygulama geliştiriliyor

Araştırmacılar, ebeveynlerin basit bir kağıt koni yardımı ile çocuklarının kulağındaki enfeksiyonları tespit etmelerini sağlayacak bir uygulama geliştirdiklerini açıkladılar.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji sayesinde akıllı telefonlarımız, yalnızca telefon görüşmesi yapılabilen, e-posta gönderilebilen, müzik dinlenebilen ve internette gezinilebilen bir cihaz olmanın çok ötesine geçti. Günümüzde artık tıp alanında ultrason tarayıcı ve ayrıca Alzheimer hastalığını tespit etmeye yardımcı olacak araç olarak kullanılıyor ve bu alan da gittikçe genişlemekte.

Ebeveynlerin işini kolaylaştıracak

Seattle Üniversitesi'ndeki araştırmacıların, yakın zamanda akıllı telefonlarımızı kulak enfeksiyonlarını teşhis etmeye yardımcı olmak için, kağıt koni ile birlikte kullanabilecekleri bir uygulama geliştirdiklerini açıklamaları ise bunun son örneği. Bu uygulama kulak enfeksiyonu geçirdiğini anlatmakta zorlanabilecek küçük çocuklu ebeveynler için kullanışlı olacaktır.
Uygulamanın ve koninin kullanımı sayesinde, ebeveynler çocuklarını doktora götürmek için gerekli teşhisi koyabilecekler. Peki bu uygulama nasıl çalışacak? Akıllı telefonumuzun hoparlörleri kağıttan yapılmış bu koninin içine bir ses gönderecek ve uygulama bu sesin yankısını analiz ederek kulak zarı arkasında sıvı olup olmadığını anlayabilecek. Uygulamanın, şimdiye kadar 50 çocuk üzerinde gerçekleştirilen testlerde yüzde 85'lik bir doğruluk oranını yakalamış durumda.

https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/05/15/723595540/a-smartphone-app-and-a-paper-funnel-could-help-parents-diagnose-kids-ear-infecti Yorum Yaz
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mekan54 2 hf.
Güzel bir haber
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