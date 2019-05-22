Kağıt yardımıyla, kulak enfeksiyonlarını teşhis eden uygulama geliştiriliyor

Teknoloji sayesinde akıllı telefonlarımız, yalnızca telefon görüşmesi yapılabilen, e-posta gönderilebilen, müzik dinlenebilen ve internette gezinilebilen bir cihaz olmanın çok ötesine geçti. Günümüzde artık tıp alanında ultrason tarayıcı ve ayrıca Alzheimer hastalığını tespit etmeye yardımcı olacak araç olarak kullanılıyor ve bu alan da gittikçe genişlemekte.

Ebeveynlerin işini kolaylaştıracak

Seattle Üniversitesi'ndeki araştırmacıların, yakın zamanda akıllı telefonlarımızı kulak enfeksiyonlarını teşhis etmeye yardımcı olmak için, kağıt koni ile birlikte kullanabilecekleri bir uygulama geliştirdiklerini açıklamaları ise bunun son örneği. Bu uygulama kulak enfeksiyonu geçirdiğini anlatmakta zorlanabilecek küçük çocuklu ebeveynler için kullanışlı olacaktır.

https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/05/15/723595540/a-smartphone-app-and-a-paper-funnel-could-help-parents-diagnose-kids-ear-infecti

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Uygulamanın ve koninin kullanımı sayesinde,çocuklarını doktora götürmek için gerekli teşhisi koyabilecekler. Peki bu uygulama nasıl çalışacak? Akıllı telefonumuzun hoparlörleri kağıttan yapılmış bu koninin içine birve uygulama bu sesinanaliz ederek kulak zarı arkasındaanlayabilecek. Uygulamanın, şimdiye kadar 50 çocuk üzerinde gerçekleştirilen testlerdeyakalamış durumda.