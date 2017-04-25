Fisker yeni elektrikli aracının lansman tarihini duyurdu

2013 yılında iflas eden Fisker Automotive markası sonrası geçtiğimiz sene elektrikli araç üretimine geri döneceğini açıklayan Henrik Fisker, Fisker Inc. isimli yeni markasını duyurmuştu.

Bir süredir araçla ilgili bazı ufak tefek bilgiler veren tasarımcı, 400 mil (644 km) menzile sahip olacak yeni otomobilinin 17 Ağustos'ta resmiyete kavuşacağını duyurdu.

Fisker'in araçta olacağını iddia ettiği özellikler kesinlikle ilginç, zira belirttiği rakipsiz menzil ve hızlı şarj imkanı sağlayacak hibrit süperkapasitor kullanan güç ünitesi gibi bazı teknolojilerin piyasaya çıkması için henüz yılların olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz sene sizlerle de paylaştığımız üzere aracın render görsellerini paylaşan Fisker'ın söylediğine göre karbon ve alüminyum yapı üzerine inşa edilecek sedan araç kendi boyutlarındakilere oranla %20 daha hafif olacak ve ayrıca aracın kaputu dört kapılı bir sedan için "son derece alçak" olacak.

Aracın ağustos ayındaki lansman tarihine yaklaştıkça daha çok bilginin açığa çıkması bekleniyor.