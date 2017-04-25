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Fisker yeni elektrikli aracının lansman tarihini duyurdu

Fisker Automotive'in iflası sonrası elektrikli araç işine Fisker Inc. markasıyla geri dönmeyi planlayan Henrik Fisker, yeni elektrikli aracının lansman tarihini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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2013 yılında iflas eden Fisker Automotive markası sonrası geçtiğimiz sene elektrikli araç üretimine geri döneceğini açıklayan Henrik Fisker, Fisker Inc. isimli yeni markasını duyurmuştu.
Bir süredir araçla ilgili bazı ufak tefek bilgiler veren tasarımcı, 400 mil (644 km) menzile sahip olacak yeni otomobilinin 17 Ağustos'ta resmiyete kavuşacağını duyurdu.
Fisker'in araçta olacağını iddia ettiği özellikler kesinlikle ilginç, zira belirttiği rakipsiz menzil ve hızlı şarj imkanı sağlayacak hibrit süperkapasitor kullanan güç ünitesi gibi bazı teknolojilerin piyasaya çıkması için henüz yılların olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz sene sizlerle de paylaştığımız üzere aracın render görsellerini paylaşan Fisker'ın söylediğine göre karbon ve alüminyum yapı üzerine inşa edilecek sedan araç kendi boyutlarındakilere oranla %20 daha hafif olacak ve ayrıca aracın kaputu dört kapılı bir sedan için "son derece alçak" olacak.
Aracın ağustos ayındaki lansman tarihine yaklaştıkça daha çok bilginin açığa çıkması bekleniyor.

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axaxa 2 yıl
vov güzelmiş
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Hadi Henrik bu sefer tutturdun Karma modelide çok güzeldide o gemi batmayaydı iyidi olsun daha güzel bir model çıkardın bu sayede.
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Atılgan oo 2 yıl
Ha gayret menzil 1000km olursa ve şarj süresi 15 dakika olursa işte o zaman elektrikli araçlar devrim yapmış olur.
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shockwave23 2 yıl
Bizim şamil arabaya benzettim.
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merveyanar 2 yıl
tasarım harika değilmi arkadaşlar ya bunu yapabilmek için illa elektrikli mi olması lazımdı arabaların
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grafman09 2 yıl
Tasarım efsane :) evet düz yollar için!! Yahu kardeşim bir arabanın piyasada çok satması için, her yola uyum sağlamalı ve herkese hitap etmeli. Nedense bütün elektrikli arabalar, elit tabakaya özel.. hala 40 bin tl seviyesinde düzgün araç yok..
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kadirirdem 2 yıl
Menzili gayet iyi ve yeterli,tasarımda güzel olmuş.Elektirikli araçlarda rekabet arıyor.
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mehmedaltair 2 yıl
Tasarım efsane, menzil harika
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