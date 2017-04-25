Tesla Model 3 siparişlerini yetiştirmek için riskli bir üretim modeli kullanacak

ABD'nin köklü iki otomobil üreticisi olan Ford ve General Motors'u geride bırakarak ülkenin en değerli otomobil üreticisi haline gelen Tesla artık hisse ve piyasa değerindeki artışı koruyabilmek için önemli bir viraja girmiş durumda. Daha önce Elon Musk, temmuz ayında Model 3'ün üretimine başlanacağı ve 2018'de şirketin üretim hacmini 5 kat arttırarak 500.000 otomobil üretileceği gibi oldukça iddialı ifadeler kullanmıştı ve şirketin bu gelecek hedefleri Tesla hisselerinin yüzde 40'ın üstünde değer kazanmasına katkıda bulunmuştu.





Şimdi ise analistler Musk'ın bu iddialı hedeflerinin gerçekleşmemesi halinde Tesla için rüzgarın yönünün değişebileceğini ve şirketin bir anda düşüşe geçebileceğini düşünüyor. Tesla ise iddialı üretim hedefini gerçekleştirmek için otomobil üreticilerin denemeye pek yanaşmadığı bir yöntemi kullanmaya hazırlanıyor. İşe yaradığı taktirde şirketin üretim sürecine gerçekten büyük katkıda bulunacak olan yöntemin ciddi riskler içeriyor olması ise uzmanları endişelendirmeye başladı bile.





Pek çok otomobil üreticisi, üreteceği yeni modelin üretim hattını test etmek için üretim hattında ilk olarak ucuz parçalarla bir prototip oluşturur ve bu sayede üretim hattında herhangi bir aksaklık olursa bunu önceden görme ve büyük hatalardan kaçınma imkanına sahip olur. Tesla ise bu adımı atlayarak Model 3'ün üretim hattını test etmek için herhangi bir prototip oluşturmadan doğrudan Model 3'te kullanılacak pahalı ve orijinal parçalarla üretime başlayacak.





Riskli Yöntem Şirketi İflasa Sürükleyebilir

Bu yöntemin en büyük tehlikesi üretim sürecinde fark edilmeyen bir problemin daha sonra şirketin başına bela açma ihtimalinin olması. Geçtiğimiz hafta şirketin 53.000 adet otomobili geri çağırdığını da düşünürsek üretim hattını test etmemek oldukça riskli bir yöntem. Bununla birlikte üretim esnasında bir hata fark edilse bile (Model 3 satışa sunulmadan önce) Tesla orijinal parçalar kullandığı için ciddi bir maddi sıkıntıya girebilir.





Kabul edilmiş sistemlere karşı çıkmak Elon Musk ve Tesla'nın adeta misyonu haline gelmiş durumda ancak uzmanlar bu riskli işte yapılacak en ufak hatanın Tesla'yı iflasa kadar götürebileceğini belirtiyor. Daha önce Audi'nin de Meksika'daki fabrikasında denediği ve yüzde 30 zaman tasarrufu sağladığı bu üretim sürecini Tesla'nın nasıl atlatacağını temmuz ayında ilk Model 3 üretiminin, eylül ayında ise tam kapasiteli üretimin başlamasıyla göreceğiz.

http://bgr.com/2017/04/24/tesla-model-3-production-date-price/