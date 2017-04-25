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Tesla Model 3 siparişlerini yetiştirmek için riskli bir üretim modeli kullanacak

Tesla Model 3'ün ilk üretiminin başlamasına 3 aydan kısa bir süre kaldı. Şirket kısa sürede on binlerce otomobil üretmek için riskli bir yolu tercih edecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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29
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin köklü iki otomobil üreticisi olan Ford ve General Motors'u geride bırakarak ülkenin en değerli otomobil üreticisi haline gelen Tesla artık hisse ve piyasa değerindeki artışı koruyabilmek için önemli bir viraja girmiş durumda. Daha önce Elon Musk, temmuz ayında Model 3'ün üretimine başlanacağı ve 2018'de şirketin üretim hacmini 5 kat arttırarak 500.000 otomobil üretileceği gibi oldukça iddialı ifadeler kullanmıştı ve şirketin bu gelecek hedefleri Tesla hisselerinin yüzde 40'ın üstünde değer kazanmasına katkıda bulunmuştu.


 
Şimdi ise analistler Musk'ın bu iddialı hedeflerinin gerçekleşmemesi halinde Tesla için rüzgarın yönünün değişebileceğini ve şirketin bir anda düşüşe geçebileceğini düşünüyor. Tesla ise iddialı üretim hedefini gerçekleştirmek için otomobil üreticilerin denemeye pek yanaşmadığı bir yöntemi kullanmaya hazırlanıyor. İşe yaradığı taktirde şirketin üretim sürecine gerçekten büyük katkıda bulunacak olan yöntemin ciddi riskler içeriyor olması ise uzmanları endişelendirmeye başladı bile. 


Pek çok otomobil üreticisi, üreteceği yeni modelin üretim hattını test etmek için üretim hattında ilk olarak ucuz parçalarla bir prototip oluşturur ve bu sayede üretim hattında herhangi bir aksaklık olursa bunu önceden görme ve büyük hatalardan kaçınma imkanına sahip olur. Tesla ise bu adımı atlayarak Model 3'ün üretim hattını test etmek için herhangi bir prototip oluşturmadan doğrudan Model 3'te kullanılacak pahalı ve orijinal parçalarla üretime başlayacak.


Riskli Yöntem Şirketi İflasa Sürükleyebilir 

Bu yöntemin en büyük tehlikesi üretim sürecinde fark edilmeyen bir problemin daha sonra şirketin başına bela açma ihtimalinin olması. Geçtiğimiz hafta şirketin 53.000 adet otomobili geri çağırdığını da düşünürsek üretim hattını test etmemek oldukça riskli bir yöntem. Bununla birlikte üretim esnasında bir hata fark edilse bile (Model 3 satışa sunulmadan önce) Tesla orijinal parçalar kullandığı için ciddi bir maddi sıkıntıya girebilir.


Kabul edilmiş sistemlere karşı çıkmak Elon Musk ve Tesla'nın adeta misyonu haline gelmiş durumda ancak uzmanlar bu riskli işte yapılacak en ufak hatanın Tesla'yı iflasa kadar götürebileceğini belirtiyor. Daha önce Audi'nin de Meksika'daki fabrikasında denediği ve yüzde 30 zaman tasarrufu sağladığı bu üretim sürecini Tesla'nın nasıl atlatacağını temmuz ayında ilk Model 3 üretiminin, eylül ayında ise tam kapasiteli üretimin başlamasıyla göreceğiz. 

http://bgr.com/2017/04/24/tesla-model-3-production-date-price/ Yorum Yaz
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1BilimAdamı 2 yıl en beğenilen
Spacex ve tesla baştan beri risti ,bu diğer alınan risklerin yanında ufak bile
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murdocklawless 2 yıl
tesla'da fosil yakıtlı arabalara göre çok daha az sayıda parça kullanılıyor. bu bakımdan risk alabilir firma.
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Farmer Jax 2 yıl
"Siparişleri yetiştirmek için"
Tesla'nın bir anda insanların günlük hayatına girmesine hala şaşırıyorum. İnsanlar ciddi ciddi elektrikli araba kullanmaya başladılar.
"Siparişleri yetiştirmek için"Tesla'nın bir anda insanların günlük hayatına girmesine hala şaşırıyorum. İnsanlar ciddi ciddi elektrikli araba kullanmaya ba...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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mesut1221 2 yıl
Dunya duzeni degisime giriyor bence komplo yapip bi sekilde teslayi bitorme cabaisna gorecek illuminati sostemi sahipleri. Fabrikanin onemli bir asamasidnaki calisanlara rusvet verip hatali urrtim vb gibibseuler yaptirabilirler. Yada batarya uretem firmaya benzer risvetle hatali uretim yaptirabilirler. Sonucta parayi illuminati basiyor. Bemde de gm ve ford olsa bu araclar benim sistemimi benim istasyonlarimi buyuk zarara sokacak olsalar gereken tum parayi harcayip bibsekilde rakip firmayi batirrirdim. Yada nukleer enerji santrali yapip elekktrik isine girerdim. Ama kotu niyetli olmak daha karli gozukuyor. İsadamlarida acimaz kara bak ar
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iliadin 2 yıl
Tesla satışları, tüm araçların satışlarının yanında çok küçük bir orana sahip olmasına rağmen, otomotiv sektörünün yönünü değiştirmiştir. Büyük otomotiv firmalarının senelerce insanların gözünü boyamak için yaptıkları, gerçekleştirmeyecekleri konsept otomollerinin aynısını üretmiş ve satışa sunmuştur. Tüm firmalar bu gelişme karşısında birer bilindik modellerini önümüzdeki 5 sene içinde tamamen EV ye dönüştürme kararını almak zorunda kaldılar. ( VW Golf , Audi 3 serisi, Ford Focus, Mercedes B serisi gibi)

Otomobillerdeki menzil bir dolumla 500km çıktığı takdirde bu işin önünde artık kimse duramayacaktır. Tesla haricinde Chevrolet Bolt (Opel Ampera) 2017 modeliyle 450- 500 km menziline 30.000-40.000$ bandında ulaştı.

Özellikle refah seviyesi yüksek Norveç ve Kanada gibi ülkelerde vergi teşvikleriyle 14.000 $ a kadar indirim alınabilmektedir. Mesela 2017 yılında Norveçte satılacak araçların %40 ının 2020 yılında da % 80 inin EV olacağı tagmin ediliyor. Bu gibi ülkeler sadece araç alırken değil kullandığınız elektrik için de teşvik uygulamaktadır.. Mesela Kanada'nın bazı bölgelerinde ilk 500 $ lık elektrik için hiçbir vergi alınmamakta sonrası için en düşük vergi dilimi uygulanmaktadır.

Bu tür enerji politikaları bizim için hayal olsa da darısı ülkemizin başına olur inşallah.
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DH Misafiri 2 yıl
Bugünki Tesla haberimizide siz değerli dh okuyucuları birlikte okuduk bilgi dağarcığımızı kabarttık ..
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dt1907 2 yıl
önemli olan fiyatı türkiye pahalı olursa vergi ve döviz kurundan dolayı satmaz.
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Guest-F5DFA3868 2 yıl
Türkiyeye ne zaman gelecek tesla. Model 3 türkiyede iyi satar bence
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haberelectro 2 yıl
Bknz yürümeyi öğrenmeden koşmaya çalışmak.
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hanox 2 yıl
en önemli konu testlerdir, atlanamayacak kadar mühimdir.
sonra geri çağırmak zorunda kalırlar.
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NaBeg 2 yıl
Bizim medyanın haberciliğine benzer bir yazı yazmışlar. Yok iflasın eşiğine gelecekmiş bilmem ne! Abartı arkadaşlar bu haberler, adam zaman kaybını önlemek için mevcut hatlarının birebir benzerini yapıp doğrudan üretime geçecek. Bir araç üretilirken in-proses ve final testlerden sonra tespit edilen bir kalite hatası yoksa satışa serbest bırakılıyor. Bu kontroller sadece araba üzerinde yapılmıyor, üretimde kullanılan ekipmanlarında rutin kontrol ve bakımları var.
Ayrıca bu yöntem yeni bir üretim modeli de değil, sadece başlangıçtaki vakit kaybını önleyen bir geliştirme.
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_AsDeRf_ 2 yıl
Adamlar tek denemede aya insandiz bir arac gondermis, yetmemis insansiz sekilde dunyadaki insansiz bir gemiye bu araci geri getirtmis. Bi arabayi hatasiz uretmek zor olmasa gerek
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EfsaneFocus 2 yıl
Bu araba türkiye de dışında heryerde yok satıyor sanırım ...
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