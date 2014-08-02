Fitbit'in kısa süre önce yayınlanan Windows Phone uygulaması güncellendi

Önce çıkan egzersiz takip cihazlarından Fitbit'in kısa süre önce yayınlanan Windows Phone uygulaması yeni sürümüne güncellendi





FitBit egzersiz bilekliklerinden aldığı gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına gösteren ve oldukça geniş veritabanı sayesinde alınan kalori miktarını kadar hesaplayabilen FitBit Windows Phone uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise şeffaf canlı karo seçeneğine kavuşuyor, 8 farklı kalemde belirlenen hatalardan kurtuluyor, şeffaf canlı karo seçeneğini açıp / kapatma seçeneği kazanıyor ve ayarlar içerisinde "Neler yeni" bağlantısını kullanıcılarına sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Fitbit uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/fitbit-windows-phone-gets-transparent-tile