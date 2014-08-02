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Fitbit'in kısa süre önce yayınlanan Windows Phone uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
286
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fitbit'in kısa süre önce yayınlanan Windows Phone uygulaması güncellendi
Önce çıkan egzersiz takip cihazlarından Fitbit'in kısa süre önce yayınlanan Windows Phone uygulaması yeni sürümüne güncellendi

FitBit egzersiz bilekliklerinden aldığı gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına gösteren ve oldukça geniş veritabanı sayesinde alınan kalori miktarını kadar hesaplayabilen FitBit Windows Phone uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise şeffaf canlı karo seçeneğine kavuşuyor, 8 farklı kalemde belirlenen hatalardan kurtuluyor, şeffaf canlı karo seçeneğini açıp / kapatma seçeneği kazanıyor ve ayarlar içerisinde "Neler yeni" bağlantısını kullanıcılarına sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Fitbit uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/fitbit-windows-phone-gets-transparent-tile Yorum Yaz
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