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Fitbit’in yeni akıllı saatinin görseli sızdırıldı

Yahoo Finance, Fitbit’in yeni akıllı saatine ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaştı. Görseldeki saat tasarımıyla 2016’nın başında satışa sunulan Fitbit’in 150 dolarlık fitness saati Blaze’i andır
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Fitbit’in yeni akıllı saatinin (kod adı “Project Higgs”) ilk görseli paylaşıldı. Yahoo Finance tarafından paylaşılan görselde henüz adını tam olarak bilmediğimiz bir saat yer alıyor ve cihaz, tasarım bakımından 2016 senesinde Fitbit’in satışa sunduğu Blaze isimli fitness saatini andırıyor. Her iki saat de fiziksel tuşlara, kare ekrana ve fotoğraftan anlaşılabildiği kadarıyla esnek elastomer kayışa sahip.

Şimdilik gizemini koruyan akıllı saatle birlikte yine Fitbit’e ait olan bir Bluetooth kulaklığın da görseli sızdırıldı. Akıllı saatle aynı şekilde kulaklığın da ismini ve özelliklerini henüz bilmiyoruz.

Fotoğrafların doğruluğunu teyit etmek şimdilik mümkün değil ancak yakın zamanda Fitbit’ten açıklamanın geleceği düşünülüyor. Akıllı saatin Blaze’in tasarımını andırması fotoğrafların gerçek olma ihtimalini artırıyor, çünkü bir süre şirket dışı tasarımcılarla çalışmış olan Fitbit geçtiğimiz seneden beri cihazlarını şirket içerisinde tasarlıyor. Bundan ötürü şirketin kendi tasarımını kullanabilme ihtimali mevcut.

Fitbit’in yeni saatinin Apple Watch 2’ye rakip olup olamayacağı konusu da şimdiden tartışılmaya başlandı. Dünyanın en büyük akıllı saat pazarlarından birisi olan ABD’de sektörün en büyük fitness saati üreticisi olma unvanını elinde bulunduran Fitbit, Apple’ın pazar payıyla baş edebilir mi bilinmiyor. Apple Watch 2’nin suya karşı dayanıklı olması ve kendi uygulamalarına sahip olması Apple için büyük avantaj çünkü Fitbit’in kendi saatlerine bu iki özelliği ekleme konusunda sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Bu kıyaslamada Fitbit’in öne çıkmasını sağlayan etkenlerden birisi ise cihazlarının şarj ömrü.


https://finance.yahoo.com/news/leaked-photos-fitbits-new-headphones-troubled-smartwatch-140436483.html Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Tasarımı beğenmedim açıkcası.
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Grkwnxs 2 yıl
Pebble ı aldıktan sonra pil süresi odaklı saat çıkarmasını bekliyordum.
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Fenomenon 2 yıl
tasarım berbat + muhtemelen çok pahalı olacaktır. alta hr modeli 130$ aynı özelliklere sahip xiaomi miband2 20-25$ civarı.varın gerisini siz düşünün.
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tutankenshta 2 yıl Fenomenon
Fenomenon

tasarım berbat + muhtemelen çok pahalı olacaktır. alta hr modeli 130$ aynı özelliklere sahip xiaomi miband2 20-25$ civarı.varın gerisini siz düşünün.

nesi berbak efsane bir tasarım olmuş... mükemmel...
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oray 2 yıl
Fitbit charge 2 kullanıyorum. Fitbit bu işi gerçekten çok iyi biliyor... Apple Watch'ten hem daha ucuz hem de çok daha uzun pili gidiyor. Umarım kendini daha da geliştirir.
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Cosster 2 yıl
Tasarım 10 adım geri gitmiş Apple Watch'tan bile çirkin.
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mehmedaltair 2 yıl
Alta markayı koymak neyin kafası acaba zaten cücük kadar ekranları var
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