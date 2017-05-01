Fitbit’in yeni akıllı saatinin görseli sızdırıldı

Şimdilik gizemini koruyan akıllı saatle birlikte yine Fitbit’e ait olan bir Bluetooth kulaklığın da görseli sızdırıldı. Akıllı saatle aynı şekilde kulaklığın da ismini ve özelliklerini henüz bilmiyoruz.
Fotoğrafların doğruluğunu teyit etmek şimdilik mümkün değil ancak yakın zamanda Fitbit’ten açıklamanın geleceği düşünülüyor. Akıllı saatin Blaze’in tasarımını andırması fotoğrafların gerçek olma ihtimalini artırıyor, çünkü bir süre şirket dışı tasarımcılarla çalışmış olan Fitbit geçtiğimiz seneden beri cihazlarını şirket içerisinde tasarlıyor. Bundan ötürü şirketin kendi tasarımını kullanabilme ihtimali mevcut.
Fitbit’in yeni saatinin Apple Watch 2’ye rakip olup olamayacağı konusu da şimdiden tartışılmaya başlandı. Dünyanın en büyük akıllı saat pazarlarından birisi olan ABD’de sektörün en büyük fitness saati üreticisi olma unvanını elinde bulunduran Fitbit, Apple’ın pazar payıyla baş edebilir mi bilinmiyor. Apple Watch 2’nin suya karşı dayanıklı olması ve kendi uygulamalarına sahip olması Apple için büyük avantaj çünkü Fitbit’in kendi saatlerine bu iki özelliği ekleme konusunda sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Bu kıyaslamada Fitbit’in öne çıkmasını sağlayan etkenlerden birisi ise cihazlarının şarj ömrü.
https://finance.yahoo.com/news/leaked-photos-fitbits-new-headphones-troubled-smartwatch-140436483.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nesi berbak efsane bir tasarım olmuş... mükemmel...