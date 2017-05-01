Fitbit’in yeni akıllı saatinin görseli sızdırıldı

Fitbit’in yeni akıllı saatinin (kod adı “Project Higgs”) ilk görseli paylaşıldı. Yahoo Finance tarafından paylaşılan görselde henüz adını tam olarak bilmediğimiz bir saat yer alıyor ve cihaz, tasarım bakımından 2016 senesinde Fitbit’in satışa sunduğu Blaze isimli fitness saatini andırıyor. Her iki saat de fiziksel tuşlara, kare ekrana ve fotoğraftan anlaşılabildiği kadarıyla esnek elastomer kayışa sahip.

Şimdilik gizemini koruyan akıllı saatle birlikte yine Fitbit’e ait olan bir Bluetooth kulaklığın da görseli sızdırıldı. Akıllı saatle aynı şekilde kulaklığın da ismini ve özelliklerini henüz bilmiyoruz.

Fotoğrafların doğruluğunu teyit etmek şimdilik mümkün değil ancak yakın zamanda Fitbit’ten açıklamanın geleceği düşünülüyor. Akıllı saatin Blaze’in tasarımını andırması fotoğrafların gerçek olma ihtimalini artırıyor, çünkü bir süre şirket dışı tasarımcılarla çalışmış olan Fitbit geçtiğimiz seneden beri cihazlarını şirket içerisinde tasarlıyor. Bundan ötürü şirketin kendi tasarımını kullanabilme ihtimali mevcut.

Fitbit’in yeni saatinin Apple Watch 2’ye rakip olup olamayacağı konusu da şimdiden tartışılmaya başlandı. Dünyanın en büyük akıllı saat pazarlarından birisi olan ABD’de sektörün en büyük fitness saati üreticisi olma unvanını elinde bulunduran Fitbit, Apple’ın pazar payıyla baş edebilir mi bilinmiyor. Apple Watch 2’nin suya karşı dayanıklı olması ve kendi uygulamalarına sahip olması Apple için büyük avantaj çünkü Fitbit’in kendi saatlerine bu iki özelliği ekleme konusunda sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Bu kıyaslamada Fitbit’in öne çıkmasını sağlayan etkenlerden birisi ise cihazlarının şarj ömrü.