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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fitness takip uygulamaları birer birer satılıyor

Mobil dünyada popüler olan ve göze batan fitness takip uygulamaları birer birer satılıyor. Endomondo, MyFitnessPal ve Runtastic'ten sonra şimdi sıra Runkeeper'da.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitness takip uygulamaları birer birer satılıyor


Giyilebilir cihaz pazarında etkili olabilmek için, donanımın yanında iyi bir yazılım platformuna da sahip olmak gerekiyor. Samsung, Apple gibi firmalar geliştirdikleri uygulamalarla, giyilebilir cihazlarını en iyi şekilde desteklemeye çalışıyor. Geniş bir tecrübesi olmayan firmalar ise, satın alma yolunu seçiyor. 

Global spor giyim firmalarından birisi olan Asics, mobil dünyanın popüler fitness takip ve koçluk uygulamalarından Runkeeper'ın geliştiricisi Fitness Keeper'ı satın aldığını duyurdu. Daha önce de Endomondo, MyFitnessPal ve Runtastic gibi popüler uygulamaların geliştiricilerinin satın alındığını duymuştuk. Mobil dünyada kendisini gösteren fitness takip yazılımlarının, el değiştirmesi de kaçınılmaz oluyor. 


Asics, hali hazırda giyilebilir cihaz pazarında vites artırmak isteyen bir firma. Bir süre önce akıllı bir tişört piyasaya süren firma, daha fazla ürün ile boy göstermenin peşinde. Elbette bunun için sağlam bir fitness takip platformuna ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı da, Runkeeper teknolojileri ile sağlayacak. 

Asics'in satın alma için ne kadar bir bedel ödediği bilinmiyor. Ayrıca Runkeeper platformunun devam edip etmeyeceği de meçhul. Bununla birlikte firmanın, satın alma sonrasında yeni bir marka altında giyilebilir cihazlarını pazarlamaya başlayacağı ifade ediliyor. 

http://www.androidcentral.com/workout-tracking-runkeeper-app-acquired-athletics-shoe-company-asics Yorum Yaz
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face1tr 3 yıl
strava ya dokunmasınlar da.
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