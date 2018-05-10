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Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz

İki yıl öncesinin olumlu yorumlar alan bağımsız yapımlarından Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz hale geldi. Humble Bundle ve Steam hesabınız varsa haberimize buyrun.
1 yıl
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Humble Bundle kampanyasında bu hafta popüler hayatta kalma oyunlarından The Flame in the Flood ücretsiz olarak sunuluyor. Steam hesabı olanlar bu haftaki kampanyayı kaçırmasın.

Flame in the Flood neler sunuyor?

İki yıl önce piyasaya çıkan The Flame in the Flood; BioShock, Halo, Guitar Hero ve Rock Band gibi önemli yapımlarda imzası olan The Molasses Flood adındaki bağımsız bir ekibin elinden çıktı.

Ayrıca Bkz. "Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir"

The Flame in the Flood oyununda bir kız ile köpeğinin yürüyerek ve yöntemsel bir şekilde oluşturulmuş bir nehirde sal ile yol aldığı bir maceraya konuk oluyoruz.

Flame in the Flood'da ayrıca sevilen Alt-Country rock müzisyeni Chuck Ragan ile Camaraderie, Fearless Kin ve diğer özel konukların yer aldığı orijinal bir müzik albümü bulunuyor.


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gs09gs09 1 yıl
Humble adamsan wrc,gta5,cod serisinden biri olabilir bu tarz bi oyunu hediye et bi kere be paso hayatta kalma oyunu bitirdin bizi engiliccemiz o kadar iyi degil ki oyundan zevk alalim arada bisi nirildaniyo o dedigini yapana kadar 2 saat ugrasioz
1 Yanıt Yanıtla
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KuvvetMira27 1 yıl gs09gs09
geçende speck ops lıne oyununu verdi bu oyunda gayet güzel bence Türkçe yaması falanda var
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XFalconX 1 yıl
oyunlar nerelere geldi mobil yerin de sayıyor tam tersi
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