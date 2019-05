Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz

Humble Bundle kampanyasında bu hafta popüler hayatta kalma oyunlarından The Flame in the Flood ücretsiz olarak sunuluyor. Steam hesabı olanlar bu haftaki kampanyayı kaçırmasın.

Flame in the Flood neler sunuyor?

İki yıl önce piyasaya çıkan The Flame in the Flood; BioShock, Halo, Guitar Hero ve Rock Band gibi önemli yapımlarda imzası olan The Molasses Flood adındaki bağımsız bir ekibin elinden çıktı.

The Flame in the Flood oyununda bir kız ile köpeğinin yürüyerek ve yöntemsel bir şekilde oluşturulmuş bir nehirde sal ile yol aldığı bir maceraya konuk oluyoruz.

Flame in the Flood'da ayrıca sevilen Alt-Country rock müzisyeni Chuck Ragan ile Camaraderie, Fearless Kin ve diğer özel konukların yer aldığı orijinal bir müzik albümü bulunuyor.