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Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir

Bu yıl daha iddialı bir şekilde karşımıza çıkacak olan Kirin 980 yonga seti ile ilgili detaylar netleşiyor. Önceki nesle göre önemli farklar yonga setinde yer alacak.
1 yıl
2,5b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tanıtıldığı her dönemde ses getirmeyi başaran Huawei’nin Kirin yonga setleri bu yıl sonunda en güçlü haline ulaşacak. Firmanın her açıdan mükemmel olmasını istediği Kirin 980 yonga seti ile ilgili detaylar netleşiyor.

Kirin 980 özellikleri

Daha önce bazı benchmark skorlarına da yansıyan yonga setinin 7nm süreci ile üretileceğine dair iddialar oldukça güçlü. Pek çok kaynak TSMC ile Huawei’nin 7nm sürecine geçiş konusunda çalışmalar yaptığını ifade ediyor. Sürecin Apple A12 yonga seti ile aynı teknolojileri kullanacağı da vurgulanıyor.

7nm süreci ile birlikte daha az enerji tüketiminde daha yüksek performans elde edilebilecek. Ayrıca zar alanı da küçüldüğü için anakartta kapladığı yer de azalacak. Böylece diğer bileşenler için daha çok hareket alanı ortaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Redmi S2 resmi görselleri geldi"

Diğer taraftan Huawei’nin Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdeklerine geçiş yapacağı belirtiliyor. Böylece önceki nesle göre çok daha güçlü bir yonga seti bizi bekliyor olacak. Grafik tarafında ise Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı kendi birimini yonga setine ekleyeceği iddiaları var. Grafik birimi geliştirmek oldukça masraflı ve riskli olduğu için Huawei’nin hemen amiral gemisinde bunu kullanması biraz zor gibi. Sonraki bir orta seviye yonga setinde yeni grafik birimini test edebilir.

Yapay zekâ tarafında ise yeni Cambrian yongası yer alıyor. Firmanın iş birliği yaptığı Çinli Cambricon imzasını taşıyan yeni yonga watt başına 5 trilyon hesaplama yapabiliyor. Yapay zekâ yüklerine göre yonganın 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Yani muhtemelen başka yonga setlerinde de yapay zekâ birimini görebileceğiz.

Henüz Kirin 980 ne zaman tanıtılacak belli değil ancak ilk 7nm yongayı ise lansmana göre Huawei veya Apple’dan birisi tanıtmış olacak. Bu bakımdan sonbahar ayları oldukça hareketli geçecek diyebiliriz.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/08/kirin-980-details-surface-to-use-same-7nm-technology-as-apple-a12-have-a-new-npu/ Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
çinlilere helal olsun abd tekelinden kurtarıyor dünyayı
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V4LKyR 1 yıl
Huawei şakaya gelmez, adamı madam yapar.
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Taha0194 1 yıl
Huawei Abd'nin Satış Yasağına İyi bir misilleme Yapmış gibi Görünüyor
Devamı Gelir umarım
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LGatakan 9 ay
Iphone 8 Plus kullanıcısı olarak Huawei'yi yakından takip ediyorum. Bana kalırsa 4.000mAH'lık ürünler çıkararak rakiplerine zaten büyük fark attılar. (Benim telefonumda 2691mAH'lık bir batarya var ve akıllı telefonların en büyük sorunu pil) Bir de kendi donanımı ve görüntü işlemcisiyle çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Çıtayı ciddi yükselttiler. Şu Apple'ı ezecek bir telefon yapsalar da kullansak..
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Ekrem71.5 1 yıl
Samsung'u ezdi geçti satışlarda sıra Apple'da !
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a_y_k_u_t 1 yıl
Keşke her firma kendi yonga setini kendi grafik birimini geliştirse, huawei'i tebrik ederim adamlar boşuna 3. olmuyor.
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Taha0194 1 yıl
Huawei Abd'nin Satış Yasağına İyi bir misilleme Yapmış gibi Görünüyor
Devamı Gelir umarım
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Anti Fanboy 1 yıl
Hadi koçum göreyim seni


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clb12 1 yıl
Çinlilerin de ileride ABD gibi tekel olmayacağı ne malum peki?
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Bloodin 1 yıl
Huawei eskiden beri Ar-Ge birimine çok ciddi yatırımlar yapıyor, özellikle kasa kalitesi ve şıklığı, kamera ve işlem birimlerinde bunun meyvelerini alıyor, P20 Pro'nun kamerası rakipsiz, özellikle gece çekimlerinde en yakınını bile ezip geçiyor...
Fakat Huawei kendisini artık Çinli olarak görmüyor, dünyanın en iyi markalarından biri olarak görüyor, bunda biraz haklı olsa da bunun sonucu olarak fiyatları fazla abartmaya başladığını rahatça görebiliriz.
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V4LKyR 1 yıl
Huawei şakaya gelmez, adamı madam yapar.
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
çinlilere helal olsun abd tekelinden kurtarıyor dünyayı
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Whippoorwill 1 yıl
Güzel haber. Umarım gerçek olur zira Huawei'nin zayıf yönlerinden biriydi bu.
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