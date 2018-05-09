Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir

Tanıtıldığı her dönemde ses getirmeyi başaran Huawei’nin Kirin yonga setleri bu yıl sonunda en güçlü haline ulaşacak. Firmanın her açıdan mükemmel olmasını istediği Kirin 980 yonga seti ile ilgili detaylar netleşiyor.

Kirin 980 özellikleri

Daha önce bazı benchmark skorlarına da yansıyan yonga setinin 7nm süreci ile üretileceğine dair iddialar oldukça güçlü. Pek çok kaynak TSMC ile Huawei’nin 7nm sürecine geçiş konusunda çalışmalar yaptığını ifade ediyor. Sürecin Apple A12 yonga seti ile aynı teknolojileri kullanacağı da vurgulanıyor.

7nm süreci ile birlikte daha az enerji tüketiminde daha yüksek performans elde edilebilecek. Ayrıca zar alanı da küçüldüğü için anakartta kapladığı yer de azalacak. Böylece diğer bileşenler için daha çok hareket alanı ortaya çıkacak.

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Diğer taraftan Huawei’nin Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdeklerine geçiş yapacağı belirtiliyor. Böylece önceki nesle göre çok daha güçlü bir yonga seti bizi bekliyor olacak. Grafik tarafında ise Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı kendi birimini yonga setine ekleyeceği iddiaları var. Grafik birimi geliştirmek oldukça masraflı ve riskli olduğu için Huawei’nin hemen amiral gemisinde bunu kullanması biraz zor gibi. Sonraki bir orta seviye yonga setinde yeni grafik birimini test edebilir.

Yapay zekâ tarafında ise yeni Cambrian yongası yer alıyor. Firmanın iş birliği yaptığı Çinli Cambricon imzasını taşıyan yeni yonga watt başına 5 trilyon hesaplama yapabiliyor. Yapay zekâ yüklerine göre yonganın 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebileceği belirtiliyor. Yani muhtemelen başka yonga setlerinde de yapay zekâ birimini görebileceğiz.

Henüz Kirin 980 ne zaman tanıtılacak belli değil ancak ilk 7nm yongayı ise lansmana göre Huawei veya Apple’dan birisi tanıtmış olacak. Bu bakımdan sonbahar ayları oldukça hareketli geçecek diyebiliriz.