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Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun

Flappy Bird oyunuyla geniş kitlelere adını duyuran geliştirici Dong Nguyen, Ninja Spinki Challenges adı verilen yeni bir zorlayıcı platform oyunuyla karşımızda.
2 yıl
5,8b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Flappy Bird oyunuyla bir anda gündeme oturan ve oyun silinmiş olsa da halen adını unutmadığımız Dong Nguyen, geliştiricilik faaliyetlerine devam ediyor. Dong şimdi yeni bir zorlayıcı oyunla karşımızda.

Yine Sinir Bozucu

Ninja Spinki Challenges adı verilen oyun piksel tabanlı grafiklere sahip ve birden fazla oynanış barındıran mini oyunlardan oluşuyor. 6 farklı oyunda oyuncular belirli süre içerisinde düşmanlara karşı dayanmak zorunda. Tüm oyunlar aynı alanda oynanıyor. Sadece oynanış ve düşmanlar farklı.

Üzerinize doğru gelen meyveler, bombalar veya yukarıdan ateşlenen toplar düşmanlarınız arasında. Sağa-sola veya tüm yönlere doğru koşarak düşmanlardan kaçıyorsunuz. Kontroller ise sürükleme ile oluyor.

Ayrıca Bkz. "Türk geliştiricilerden özgün bir deneme"

Oyunların ilk bölümlerini başarı ile geçerseniz sonsuz süreli bölümlerin kilidi açılıyor. Uzun oynama süresi sunan oyun bununla birlikte sinirlerinizi zorlayacağını en başından ifade ediyor. Sinirlerine güvenenler için oyun ücretsiz.


 

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crazyowl 2 yıl en beğenilen
benim oyunları indirin destek olun :)
google playde "terbiyeli pikseller" diye aratın 3 oyunum var deneyin. Destek verenlere selamlar :)
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xmen121 2 yıl
Beğenmedim ya
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kadirirdem 2 yıl
Geliştirici ruh hastası galiba sinir eden oyun mu olur ? oyunlar rahatlamak zaman kaybetmek için oynanır sinirlenmek için değil.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Tutmaz
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crazyowl 2 yıl en beğenilen
benim oyunları indirin destek olun :)
google playde "terbiyeli pikseller" diye aratın 3 oyunum var deneyin. Destek verenlere selamlar :)
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alisgumush 2 yıl
Hocam yazarının o adam olduğunu sadece isminden mi anladın yoksa başka ne gibi bir kaynağın var?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
nes teki mario olsa keşke !
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vjdrsjejv 2 yıl
Oyun Androidde şuan problemli, fizik doğru çalışmıyor.
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Zevkli degil beyler indirmeyin. Baska boyle basit kucuk boyutlu oyun biliyorsaniz soyleyin.
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enemywalker 2 yıl
Her gün 50.000$ kazanç bitti sanırım yeni oyun yapıyor.
Bizde oynarız yeni akım gelebilir.
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