Flappy Bird geliştiricisinden yeni bir oyun

Flappy Bird oyunuyla bir anda gündeme oturan ve oyun silinmiş olsa da halen adını unutmadığımız Dong Nguyen, geliştiricilik faaliyetlerine devam ediyor. Dong şimdi yeni bir zorlayıcı oyunla karşımızda.

Yine Sinir Bozucu

Ninja Spinki Challenges adı verilen oyun piksel tabanlı grafiklere sahip ve birden fazla oynanış barındıran mini oyunlardan oluşuyor. 6 farklı oyunda oyuncular belirli süre içerisinde düşmanlara karşı dayanmak zorunda. Tüm oyunlar aynı alanda oynanıyor. Sadece oynanış ve düşmanlar farklı.

Üzerinize doğru gelen meyveler, bombalar veya yukarıdan ateşlenen toplar düşmanlarınız arasında. Sağa-sola veya tüm yönlere doğru koşarak düşmanlardan kaçıyorsunuz. Kontroller ise sürükleme ile oluyor.

Ayrıca Bkz.

"Türk geliştiricilerden özgün bir deneme"

Oyunların ilk bölümlerini başarı ile geçerseniz sonsuz süreli bölümlerin kilidi açılıyor. Uzun oynama süresi sunan oyun bununla birlikte sinirlerinizi zorlayacağını en başından ifade ediyor. Sinirlerine güvenenler için oyun ücretsiz.



