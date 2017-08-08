Flashpoint filminde Wonder Woman da yer alacak

Geçtiğimiz ay San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da yeni projelerini tanıtan Warner Bros, DC sinematik evreninin geleceğine dair önemli detaylar paylaştı. Bu açıklamalardan belki de en dikkat çekici olanı Flash filmi ile ilgiliydi. Bir süredir gündemde olan bireysel Flash filminin Flashpoint ismini taşıyacağı açıklandı.

Warner Bros'un bu açıklaması DC hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı. Zira Flashpoint serisi DC çizgi romanlarının en sevilen hikayeleri arasında yer alıyor ve sadece Flash'ı değil tüm Justice League üyelerini ilgilendiriyor. Forbes tarafından yayınlanan yeni bir makale, Flashpoint filminin de sadece Flash ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Forbes'in haberine göre; bu yıl vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerin gönlünü kazanan Wonder Woman da Flashpoint filminde yer alacak. Her ne kadar film Flash'ın bireysel filmi olarak planlansa da diğer DC kahramanlarının da filmde boy göstereceği söyleniyor.

Flashpoint'in bu yönden Captain America: Civil War'a benzeyeceği ifade ediliyor. Civil War her ne kadar bir Captain America filmi olsa da neredeyse tüm Avengers üyelerini bir araya getirmişti.

Forbes'in haberinde dikkat çeken bir diğer detay da Flashpoint'in vizyon tarihi oldu. Warner Bros film için resmi bir vizyon tarihi açıklamamış olsa da Forbes'un makalesi filmin 2020 yılında sinemaseverler ile buluşacağını gösteriyor.

http://www.slashfilm.com/flashpoint-movie-wonder-woman/