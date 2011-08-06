Flickr 6 milyar fotoğrafa ulaştı

2003 yılının son aylarında yayın hayatına başlayan Flickr sosyal ağların henüz çok popüler olmadığı bir dönemde kullanıcılarına fotoğraflarını yükleyerek arkadaşlarıyla paylaşma imkanı sunuyordu.

Aradan geçen 7.5 yılda popülerliğini artıran Flickr geçtiğimiz Salı günü kullanıcıların 6 milyarıncı fotoğrafı yüklediğini duyurdu.

Flickr son beş yıldır yıl bazında %20 büyüme sağlıyor. Etiketleme, kamera verilerini gösterme, gruplar, yorumlar ve favoriler gibi sunduğu fonksiyonlarla rakiplerinden kendini ayırmayı başardı.

Ancak rakipleriyle karşılaştırma yapmak gerekirse Facebook kullanıcıları Şubat 2011 itibariyle 60 milyar fotoğraf yüklemişken günde eklenen fotoğraf sayısı 100 milyon civarında. Aynı dönemde Photobucket 8 milyar, Picasa ise 7 milyar fotoğrafa ulaşmıştı. Flickr ise 5 milyar fotoğrafta kalmıştı.

Rakiplerine göre geride kalan Flickr özellikle sosyal ağlara fazla destek vermediği için eleştiriliyor. Buna rağmen fotoğrafçıların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Flickr’ın en büyük destekçisi ise arama devi Yahoo firması. Yahoo uzun vadede Flickr’ı desteklemeye ve pazar payının büyümesi için yardım etmeye devam edeceğini belirtiyor.

Flickr'a yüklenen 6 milyarıncı fotoğraf: