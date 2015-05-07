Flickr'ın tasarımı yenilendi

Yahoo'nun satın aldığı dünyanın en çok kullanılan fotoğraf platformlarından Flickr, bütün platformlarda tasarımsal olarak yenilendi ve hazırlanan gelişmiş özelliklerini kullanıma sundu.

Oldukça sade tercih edilen ve kısa süre içerisinde herkes için kullanıma sunulacak olan yeni tasarım, genel olarak fotoğraf ile video görüntüleme, organizasyon ve aramayı çok daha kolay hale getiriyor. Aynı zamanda Mac ile Windows uyumlu yeni "Uploadr" uygulamasıyla da fotoğraf yüklemeyi daha efektif hale getiren Flickr, geçtiğimiz dönemde ilk bilgiler gelen yeni arama sayfasını da sonunda hayat geçiriyor.

Bu yeni arama sayfası ile kişiler Flickr içerisinde yer alan milyarlarca fotoğraf arasında yerler, tarih, tatil, konum, renk ve boyut gibi filtrelemeler ile arama yapabiliyor ve belirtildiği kadarıyla yazılmaya çalışılan cümleleri de anlayabiliyor. Magic view yani büyülü görüntüleme adı verilen yeni süreciyle de kişisel arşivleri siyah - beyaz, hayvanlar ya da manzara gibi kategorilere ayıran ve bunu ilginç olarak gelişmiş görüntü algılama teknolojisi üzerinden etkili bir şekide gerçekleştiren Flickr, böylelikle büyük arşivler içerisinde kaybolma sorunun da önüne geçiyor.

Kullanıcılarına 1TB'lık depolama alanını ücretsiz veren Flickr, Yahoo'nun verdiği bilgilere göre şuan 112 milyon kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyor ve yaklaşık 11 milyar fotoğraf barındırıyor. Servisin bu yeni hali mobil uygulamalarda da kendine yer buluyor.

http://blog.flickr.net/en/2015/05/07/flickr-camera-roll/