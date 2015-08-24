Kişilere mobil cihazları üzerinde dergi tarzında haber okuma imkanı sağlayan ve dünya çapında popüler oranda kullanılan Flipboard, Cinema Loop adını verdiği reklamlar göstermeye başladı.

Kullanıcılarına ücretsiz olarak hizmet veren servislerden Flipboard, daha fazla gelir elde edebilmek adına birçok farklı çalışma içerisinde bulunuyor. Bunun son örneklerinden Cinema Loop, servis içerisinde kişilerin karşısına 3 ile 8 saniyelik sonsuz döngüde video reklamlar çıkartıyor. Bu reklamlar üzerine basılarak konu ile alakalı sayfaya gidilebiliyor veya reklamın tam versiyonu izleyebiliyor.

Cinema Loop reklamlarının rahatsız edici yanı ise otomatik olarak başlıyor olması. Ancak şirket burada reklamları sessiz yaparak şikayetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. İlk müşteriler arasındaysa oyun şirketi Machine Zone "Game of Wa" reklamıyla yer alıyor.

http://venturebeat.com/2015/08/24/flipboard-launches-short-silent-cinema-loop-video-ads/