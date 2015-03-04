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Flipboard'un Windows Phone uygulaması güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
696
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flipboard'un Windows Phone uygulaması güncellendi
Kişilerin mobil cihazları üzerinden dergi tarzında haber okumasına imkanı sağlayan popüler uygulama Flipboard, Windows Phone tarafında güncellendi.
Geçtiğimiz haftalarda standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümü de kullanıma sunulan Flipboard, sürekli olarak yenilediği mobil uygulamalarında Windows Phone versiyonuna aşağıda yer alan yenilikleri eklemiş durumda;
  • Windows Phone için Flipboard'da artık en çok ilgi duyduğun 34.000'in üzerinde takip edebileceğin konu var 
  • Konular sadece ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan'da desteklenmektedir. İleride daha fazla bölge eklenecektir
  • Dergilerini yönetebilirsin. Kapağını değiştirebilir, dergiyi silebilir ve daha fazlasını yapabilirsin
  • Başka hatalar giderildi ve performans iyileştirildi
Ücretsiz olarak kullanılabilen Flipboard'un WindowsPhone sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın 512MB RAM miktarına sahip cihazlarda da çalışabildiğini belirtmekte fayda var.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/flipboard/e5723a43-42c8-4e25-b322-115f07bd44f1 Yorum Yaz
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