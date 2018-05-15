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Florida, Bitcoin ile yapılan vergi ödemelerini kabul edecek

ABD’nin Florida eyaletinin içinde bulunan Seminole bölgesinin vergi tahsildarı, BitPay ile anlaştı. Bu sayede, vergi ödemeleri kripto para ile gerçekleştirilebilecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Florida’nın içerisinde bulunan Seminole bölgesinin vergi tahsildarı Joel Greenberg, yaptığı bir açıklamada; sürücü ehliyeti, kimlik kartları, plaka ve emlak vergisi için yapılacak vergi ödemelerinin Bitcoin ve Bitcoin Cash ile yapılabilineceğini duyurdu. 
Vergi bürosu,ödemeler için kripto para kabul etme fikrinin, vergi akışını hızlandırmak, dolandırıcılık ve hırsızlık ihtimallerini düşürmek ve ödemelerin şeffaflığı sayesinde kesinliği arttırmak için olduğunu açıkladı. Büro,dijital para kabul etmelerinin herhangi bir fiyat değişkenliğine veya herhangi bir riske yol açmadığını da belirtti. 
Greenberg:” Benim görevim, müşterilerimize daha hızlı, daha akıllı ve daha etkili hizmet verip hizmetlerimizi bulunduğumuz yüzyılın koşullarına yükseltmektir. Görevimi iyi bir şekilde yapmamın bir yolu da kripto paralar ile ödeme almaktan geçiyor.” dedi. 
BitPay’in kurduğu bu ortaklık, bir devlet dairesiyle kurduğu ilk ortaklık oldu. BitPay Uygunluk Birimi başkanı Jeremie Beaudyr:” Blockchain teknolojisi ile finans sektöründeki işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha hesaplı hale getirerek, bir devrim yapabiliriz.” dedi.
Beaudyr:” Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemelerini kabul ederek, işlerini daha kolay biçimde kusursuz hale getirme amacında anlaştığımı Seminole Bölgesi Vergi Tahsil Bürosu’nun ortaklığı, bir devlet kurumu ile kurduğumuz ilk ortaklık.” dedi. 
Daha önce ABD'de Arizona ve Georgia eyaletleri de bu tür girişimlerde bulunmuşlar fakat olumsuz bir sonuçla karşılaşmışlardı. 

https://www.coindesk.com/florida-tax-collector-accept-bitcoin-bitcoin-cash-payments/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stalker(1979) 1 yıl
Türkiye de olmaz bence. Aynı gün yüzde 20 düştüğünü düşünsenize aradaki farkı yine vatandaştan isterlerdi. :) Çıksa geri vermezler ama :)
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nefendim 1 yıl
Neyle yapalım? 2009da başlayanlar topladı
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