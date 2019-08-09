Meizu’nun Flyme 8 arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtılacak

Android akıllı telefon üreticileri, kendi geliştirdikleri arayüzlerle farklılaşmayı amaçlıyorlar. Hem cihazlara özel yetenekler katan, hem de farklı tasarımlara imkan tanıyan bu arayüzlere, Huawei EMUI, Samsung One UI vb. örnek olarak verilebilir. Meizu tarafından geliştirilen Flyme arayüzü de yakın zamanda güncellenmeye hazırlanıyor.

Flyme 8

Flyme uzun zamandır firma tarafından kullanılıyor. Yeni çıkacak sürüm Flyme 8 ismiyle kullanıcılara sunulacak. Her ne kadar Android işletim sistemi güncellemesi konusunda Meizu firması pek iyi anılmasa da, arayüz güncellemerini tüm cihazlara çıkarabiliyor. Dolayısıyla Flyme 8 arayüzü, birçok Meizu modelinde kendine hızla yer bulacak.

Bugün ortaya çıkan bir poster ise Flyme 8’in çıkış tarihini bizlere gösterdi. Posterdeki bilgiler doğruysa firmanın yeni arayüzü 13 Ağustos tarihinde tanıtılacak.

Ayrıca Bkz.

"Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?"

Yeni arayüz hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Flyme 7’den çok da ayrışmayan bir arayüz görme ihtimalimiz mümkün. Ancak son dönemde sıkça karşımıza çıkan, sistem çapında karanlık mod ve işlemci/GPU güçlendirmeye yönelik ek yazılımları görebiliriz. Detaylar için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/meizus_flyme_8_os_is_launching_on_august_13-news-38591.php