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Forbes : Apple akıllı telefon pazarında kaybediyor, mahkemede kazanmaya çalışıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında belki de akıllı telefon pazarının büyük bölümünü ilgilendiren patent davalarıyla ilgili en ilginç analiz Forbes dergisinden geldi.

Dergi, Apple'ın Steve Jobs sonrası yenilik üreterek akıllı telefon pazarında pay artırmak yerine, mahkemede kazanmaya çalıştığını iddia ediyor. 

Samsung'un Apple'a 1 milyar dolar tazminat ödemesi kararı çıkan dava sonrası, Samsung'un 8 cihazı için de yasaklama talebi 6 Aralık'ta görülmeye başlanacak.

Apple'ın karar sonrası Google ile CEO seviyesinde patent görüşmeleri yaptığı biliniyor. Apple, Android işletim sisteminin kendisine ait 8 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor. İhlal konusu uygulamalar ise YouTube, Google Maps, Gmail, Hızlı Arama Kutusu şeklinde sıralanıyor. 

Şubat ayında Apple, bu ihlalleri de içeren bir dava başvurusuyla Galaxy Nexus modelinin yasaklanması için talepte bulunsa da, Samsung'un temyizi nedeniyle 2 ay içinde bir ara karar çıkacak ve davanın duruşmaları da Mart 2014'te başlayacak. 

Tim Cook ve Lary Page'in patent konularını masaya yatırdığı ve bir anlaşmaya varabileceği belirtiliyor. 
Apple ve Google'ın farklı kulvarlarda gelir elde etme yarışı da en çok dikkat çeken konulardan. Apple, gelirinin büyük bir kısmını iPhone satışlarından elde ediyor. 2012 mali yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 35 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. 

Google ise Android üzerinden sadece reklam yoluyla gelir elde ediyor. Tahminler Google'ın bu yıl Android'den 550 milyon dolar, iOS'dan ise 2.5 milyar dolar reklam geliri elde edeceği yönünde. 

Yılın ikinci yarısında yüzde 70 gibi global bir akıllı telefon pazar payına ulaşacak Android işletim sistemi karşısında iPhone'un yüzde 15-20 seviyesi arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Android platformunun iPhone karşısında yükselişi ise 5 temel nedene bağlanıyor.

Bunlardan ilki 4G hızları. Pek çok Android akıllı telefonunda 4G/LTE desteği var ve 10-20Mbps hızlarına kadar bağlantı sunabiliyor. iPhone 4S'te ise 1.5-2Mbps arasında hıza ulaşılabiliyor. 

İkincisi ise uygulama mağazası çeşitliliği. Google Play mağazası dışında Amazon ve benzeri pek çok uygulama marketi kurulmuş durumda. Çoğu birbirinden farklı promosyon ve özel uygulama sunabiliyor. Bu çeşitlilik karşısında Apple sadece tek bir yerden uygulama indirme imkanı tanıyor.

Üçüncüsü klavye esnekliği. Apple iOS cihazlarında klavye düzenine müdahaleye imkan vermezken, Android üzerinde ücretli ve ücretsiz sayısız klavye uygulaması kullanılabiliyor. iOS cihazlarında JB yöntemiyle sadece alternatif klavyeler kullanılabiliyor. 

Dördünüsü ekran boyutları. iPhone yıllardır tek bir ekran boyutu sunarken, Android tarafında 5.5 inçe kadar çıkan ekran boyutları bulmak mümkün. 

Son olarak yakın alan iletişimi NFC yongası Android cihazlarında daha fazla yer bulmaya başladı ve perakende kanalları temassız mobil ödeme sistemlerini giderek daha fazla benimsiyor. Ancak iOS cihazlarında şu an böyle bir imkan mümkün görünmüyor.

Yeni tanıtılacak iPhone modelinde bu eksik özelliklerden ne kadarı bulunacak şimdilik kesin bir bilgi yok. Ancak yeni özelliklere akıllı telefon pazarının nasıl tepki vereceğini kısa bir süre sonra görebileceğiz.

Farklı çevrelerden olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri alan yukarıdaki yazı için yorumları değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.

http://www.forbes.com/sites/petercohan/2012/08/31/apple-losing-in-the-smart-phone-market-tries-to-win-in-court/ Yorum Yaz
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r.m.y. 6 yıl en beğenilen
Kullanıcı öfkesini arkasına alan her firma er-geç batmaya mahkumdur. Sen teknolojiyi kendi tekeline almak ister ve bunu sağlamak adına devamlı "rakiplerini yok etme ve kendi kullanıcılarının özgürlüklerini kısıtlama" adına stratejiler geliştirirsen, kullanıcılarda; tekelci ve kısıtlayıcının tarafında değil, "kendisinin yanında olan, daha fazla özgürlük sunan, madur olanın" tarafında olurlar.
Kullanıcı öfkesini arkasına alan her firma er-geç batmaya mahkumdur. Sen teknolojiyi kendi tekeline almak ister ve bunu sağlamak adına devamlı "rakiplerini yok...
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This Time 6 yıl
Bir iphone kullanicisi olarak diyorum.Kesinlikle haklilar.

Apple ya bu kisitlamalari kaldiracak satislari artacak lider olacak.

Yada kisitlamalari kaldirmayip android altinda ezilecek.

Apple karar senin
Bir iphone kullanicisi olarak diyorum.Kesinlikle haklilar.Apple ya bu kisitlamalari kaldiracak satislari artacak lider olacak.Yada kisit...
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mateacher 6 yıl
Eleştirilerin çoğu yanlış Apple'in telefon konusunda eleştirilcek çok noktası varken bunlar sebep değil bence.

1) 4S nasıl 1-2 mbps hıza ulaşıyormuş ben kendim 7.5 mbps gördüm 3G ile ayrıca telefonun 14.4 mbps kadar desteği mevcut.
2) Tek mağaza olması daha iyi daha kontrollü ve daha iyi sonuç verir bence.
3) Klavye gayet güzel bence, hatta bir çok android telefon bile iphone'a benzer klavye koyuyor.
4) Ekran boyutunda haklısınız, kesinlikle artabilir.
5) NFS 'yi kullanan kaç yer var ki kaç kere NFC ile ödeme yaptınız ? Ki iOS 6'da Passbook olması yeni iphone'da NFC desteği olacağını akıllara getiriyor çokda geç kalınmış değil, zaten bir çok furya Appledan sonra başlıyor, açıkcası iPhonedan önce ki telefonlarda internete bile girmek işkenceydi, ilk kez düzgün bir tarayıcı ile iPhoneda karşılaştım daha sonra Android telefonlardada çok rahat bir internet deneyimi hatta flash desteği bile geldi.

Bence asıl eleştiri getirilmesi gereken noktalar.

1) Tema desteği olmaması klasik arayüz insanları sıkıyor Jailbreak olmadan farklı temalar kullanılabilmeli satışa sunulmalı.
2) Mesajlar için iletim raporu. Çok basit bir özellik olmasına rağmen olmaması can sıkıcı.
3) Gelişmiş bir Kamera Uygulaması, Nokianın 2005'de çıkarttığı telefonlarda ki kamera uygulaması bile çok gelişmiş hiçbir ayar yok. Gece modu, renk ayarı gibi özellikler olmalı mutlaka.
4) Daha gelişmiş bir batarya yoğun bir kullanımda 1.5 gün çıkartabilecek. 2000 mAh üzeri bir batarya kullanılabilir.
5) Bluetooth dosya paylaşımıresim, Vcard gibi paylaşımlar için açılabilir.
6) Bildirim merkezi, çok sıkıcı ve basit, SB Settings tarzı gelişmiş bir bildirim merkezi olmalı mutlaka.
Eleştirilerin çoğu yanlış Apple'in telefon konusunda eleştirilcek çok noktası varken bunlar sebep değil bence.1) 4S nasıl 1-2 mbps hıza ulaşıyormuş...
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Amedra 6 yıl
bu aralar eski haberler uplaniyor nedir bu iphone samsung savaşı
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DH Misafiri 6 yıl
appleın 2-3 senede batacagına eminim
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'ın teknoloji alt başlığında yer alan ürünleri parçala sat metodu müşteri için maalesef kazık atmaktan öteye gitmiyor. Mesela 4G bağlantıyı kullanabilecekken neden 3G ile yetineyim? Tabi bunu sorarken 4G teknolojisi var iken hala 3G almayı kastediyorum. Elbette olmayan veya üretim esnasında ortaya çıkan teknolojileri üretime katmak mümkün olamayabileceği gibi, mkümkünken maliyet arttırıcı olabilir bunu anlayışla karşılıyorum ama Apple'ın yaptığı bu değil, var olan bir teknolojiyi parçalayarak satmaya (bence kakalamaya) çalışıyor.
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adını nick koydum 6 yıl
Bazı arkadaşlar çok güzel fikir sunmuş hemen apple ve samsunga mail atıyorum






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SerhanUygur 6 yıl
Steve Jobs'un yenilikçi kişiliği her alanda APPLE a kazandıyırıyordu fakat kendisini kaybettiğimizden beri, Apple ne yazık ki yerinde sayıyor :(
Hala en stabil ve en hızlı akıllı telefon... ama bu gidişle yerinden olacak gibi..
Bu arada Android vs iOS karşılaştırması yapmak zor, çunku Android i 500 marka sunuyor, iOs u sadece Apple.
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magicrea 6 yıl
elma donanım firması değil en buyuk rakiplerinden biri samsung ken tedarikçilerinden biri de samsung.
elmanın yazılımı JB ile gerçekten çok iyi. JB olmadan da parası çok(!) olana iyi.,
uzunh süredir elma bu sektörde yazılım geliştiriyor. daha stabil(ve sınırlı) bir bir işletim sistemine sahip. donanım piyasasındaki yenilikleri elma cephesi de takip ediyor geri kalmayacaktır. rakipleri kadar hızlı model çıkaramadığından (hem stratejik olarak hemde imkansızlıktan(samsung, htc, sony, motorola,nokia!haha!..)). 2-3 model telefonunun karşısında 200-300 model rakibi ile (eş değerde veya daha yüksek en az 10 rakibi ile) yarışması da mümkün değil.
android hala geliştirilmekte olan bir sistem illaki stabilize olacaktır. temel sorun sistem kaynaklarını ise tüketmesi. sebebi ise android gerçek anlamda bir işletim sistemi.(bunun avantajlarını da çok fazla) ki androidin arkasında yazılımsal olarak google gibi bir dev bulunmakta. bu buyuklüğü androdin şuanda piyasaki hakimiyetinden anlamak mümkün.
teknolojiye çok hızlı adapte olan ve günbegün daha da gelişen androidin karşısında stabil bir işletim sistemi olan ama eskitmeden yenisini çıkarmayan, (tabiri caizse kurulu düzeni olan) tok satıcı elma duruyor.
sonuç olarak hırçın çocuk android yükselmeye devam edecek. ağır abi elma bu durgun ve ben bunu yaptım bu budur tavırlarıyla da devam ederse sonu nokia ya dönecek. çünkü telefon çok hızlı eskiyen yenilenen bir pazar. (tv değilki al 10 sene kullan)
her şekilde şuan elma vs dünyaya karşı. gönül ister ki stratejisini gözden geçirsinler (belki de geçiriyorlardır kim bilir), bu yarışta daha fazla kullanıcının tarafında olsunlar.
bakalım zaman ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz.
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jovanovic 6 yıl


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truvazotti 6 yıl
yiyin birbirinizi. ne biçim tavırlar bunlar anlamııyorum. tüm şirketler kendileriniz düşünür ve kazandığı paraya bakar.
tüm milletler ihtiyaçlarına göre telefon seçer.
tüm türkler de hangi cihazı kullanıyorsa onu över diğerlerine de b.o.k. atar. nasıl iş bu anlamıyorum. utanmasanız samsung vs apple diyip sokak ortasında birbirinize gireceksiniz.

tabi kazanan yine hem apple hemde samsung olacak.
iki firmanında bir sürü yanlışı var iken neden bu kadar savunucusu var onu da anlamıyorum .
ayrıca bu haberinde taraflı bir haber olduğunu düşünüyorum. çünkü bir yıldan beri çıkan hiç bir akıllı telefonun hızının 1-1.5 mbps de kalmadığından eminim arıca iphone 4s inde hızının 14.4 Mbps olduğunu biliyorum ahanda link www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=4212

ha burada iphone taraftarı değilim ama hem ios hemde android kullanmış biri olarak androidin daha çok ekmek yemesi gerektiğini de biliyorum. ama samsung firmasından da buradaki fanboylar yüzünden uzak duruyorum .
sözde donanım koyuyor ama 3. sınıf plastikten başka kasa üretemiyor nedense.

ama sizler birbirinizi yemeye devam edin belki sizler konuşuyorsunuz diye apple batar ya da samsung .
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JackaLxXx 6 yıl
Steve Jobs'la birlikte apple'ı kalbime gömdüm!
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AhmtMlh 6 yıl
Ben android kullaniyorum ama Apple cok kotu yola gidiyor . YoutubeGoogle hizmetidir Google dese Youtube kullanmana izin vermiyorum diye sadece bakacaktir patent matent kalmayacaktir . ben 7.5 hiza ulasiyom ama İphone da 14 e kadar gelebiliyor yani yalan yanlis yazmisiniz bence duzeltin . Uygulama magazasi olarak tek magaza aslinda daha disiplinli olur ama ben Google Play den daha ucuza satin alabiliyorum bazi seyleri . Klavye evet harika bisey esnekligin olmasi Samsung klavyesi kasarken Swiftkey tikir tikir isliyor . Ayrica ben sunu cok seviyorum gorunumden performanstan sikiliyorum kuruyorum Custom rom adam gibi bazi seyleri kesfediyorum . Ama Apple kazanamayicak bu yarisi sadece patent ile . Yeni iphone de oyun aciyor İphone 3GS de o zaman yeni modele ne gerek var . İphone sadece uygulamadan ibaret . bence oyle olmamali :)
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bellair 6 yıl
hiç üşenmeden yorumların çouğunu okudum. yahu öyle bir savunuyorsunuz ki sanki şirket sizin. bırakın ne halleri varsa görsünler. batsınlar çıksınlar
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