Forbes : Apple akıllı telefon pazarında kaybediyor, mahkemede kazanmaya çalışıyor

Apple ile Samsung arasında belki de akıllı telefon pazarının büyük bölümünü ilgilendiren patent davalarıyla ilgili en ilginç analiz Forbes dergisinden geldi.





Dergi, Apple'ın Steve Jobs sonrası yenilik üreterek akıllı telefon pazarında pay artırmak yerine, mahkemede kazanmaya çalıştığını iddia ediyor.





Samsung'un Apple'a 1 milyar dolar tazminat ödemesi kararı çıkan dava sonrası, Samsung'un 8 cihazı için de yasaklama talebi 6 Aralık'ta görülmeye başlanacak.





Apple'ın karar sonrası Google ile CEO seviyesinde patent görüşmeleri yaptığı biliniyor. Apple, Android işletim sisteminin kendisine ait 8 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor. İhlal konusu uygulamalar ise YouTube, Google Maps, Gmail, Hızlı Arama Kutusu şeklinde sıralanıyor.





Şubat ayında Apple, bu ihlalleri de içeren bir dava başvurusuyla Galaxy Nexus modelinin yasaklanması için talepte bulunsa da, Samsung'un temyizi nedeniyle 2 ay içinde bir ara karar çıkacak ve davanın duruşmaları da Mart 2014'te başlayacak.





Tim Cook ve Lary Page'in patent konularını masaya yatırdığı ve bir anlaşmaya varabileceği belirtiliyor.

Apple ve Google'ın farklı kulvarlarda gelir elde etme yarışı da en çok dikkat çeken konulardan. Apple, gelirinin büyük bir kısmını iPhone satışlarından elde ediyor. 2012 mali yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 35 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi.





Google ise Android üzerinden sadece reklam yoluyla gelir elde ediyor. Tahminler Google'ın bu yıl Android'den 550 milyon dolar, iOS'dan ise 2.5 milyar dolar reklam geliri elde edeceği yönünde.





Yılın ikinci yarısında yüzde 70 gibi global bir akıllı telefon pazar payına ulaşacak Android işletim sistemi karşısında iPhone'un yüzde 15-20 seviyesi arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Android platformunun iPhone karşısında yükselişi ise 5 temel nedene bağlanıyor.





Bunlardan ilki 4G hızları. Pek çok Android akıllı telefonunda 4G/LTE desteği var ve 10-20Mbps hızlarına kadar bağlantı sunabiliyor. iPhone 4S'te ise 1.5-2Mbps arasında hıza ulaşılabiliyor.





İkincisi ise uygulama mağazası çeşitliliği. Google Play mağazası dışında Amazon ve benzeri pek çok uygulama marketi kurulmuş durumda. Çoğu birbirinden farklı promosyon ve özel uygulama sunabiliyor. Bu çeşitlilik karşısında Apple sadece tek bir yerden uygulama indirme imkanı tanıyor.





Üçüncüsü klavye esnekliği. Apple iOS cihazlarında klavye düzenine müdahaleye imkan vermezken, Android üzerinde ücretli ve ücretsiz sayısız klavye uygulaması kullanılabiliyor. iOS cihazlarında JB yöntemiyle sadece alternatif klavyeler kullanılabiliyor.





Dördünüsü ekran boyutları. iPhone yıllardır tek bir ekran boyutu sunarken, Android tarafında 5.5 inçe kadar çıkan ekran boyutları bulmak mümkün.





Son olarak yakın alan iletişimi NFC yongası Android cihazlarında daha fazla yer bulmaya başladı ve perakende kanalları temassız mobil ödeme sistemlerini giderek daha fazla benimsiyor. Ancak iOS cihazlarında şu an böyle bir imkan mümkün görünmüyor.





Yeni tanıtılacak iPhone modelinde bu eksik özelliklerden ne kadarı bulunacak şimdilik kesin bir bilgi yok. Ancak yeni özelliklere akıllı telefon pazarının nasıl tepki vereceğini kısa bir süre sonra görebileceğiz.





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