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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lightning Motorcycles elektrikli motor dünya menzil rekorunu kırmayı planlıyor

Amerika'lı elektrikli motosiklet üreticisi Lightning Motorcycles, dünya elektrikli motosiklet menzil rekorunu kırmayı hedefliyor. Şirket bunun için tek şarjla Los Angeles'dan San Francisco'ya gidecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Amerikalı elektrikli motosiklet üreticisi Lightning Motorcycles, tek bir şarjla Los Angeles'dan San Francisco'ya gidebilecek bir eMoto test etmeyi düşünüyor. Testin yaz sonu, sonbahar başında gerçekleşmesi bekleniyor.
Dört yıl önce en hızlı seri üretim elektrikli motosiklet rekorunu kıran Lightning Motorcycles, bu rekoru 350 km/h hızla kırmıştı. Şu anda menzil rekorunu elinde bulunduran Terry Hershner, Zero S motosikletiyle 2015 yılında 482 km yol kat etmeyi başarmıştı. Lightning CEO'su Richard Hatfield bu rekoru seri üretime hazırlanan prototip bir batarya ünitesi ile geçmeyi hedefliyor.
Prototip batarya Indiana'lı Battery Innovation Center, Inc. tarafından geliştirilirken, iki şirketin kombine teknolojisi henüz showroom seviyesinden bir miktar uzakta. Ancak Hatfield rekoru kırarak, projenin araştırma ve geliştirme safhasından gerçek üretim modellerine geçişini hızlandıracak bir kanıt oluşturmayı planlıyor.
San Carlos, California'da bulunan Lightning Motorcycles on yıl önce bir Yamaha R1'in elektrikliye dönüştürülmesi ile yoluna başladı. Şu anda LS-218 isimli bir elektrikli motosiklet satan firma, ilerleyen dönemde daha ufak ve uygun fiyatlı başka bir motosikleti daha portföyüne katmayı planlıyor.

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dobrasam 2 yıl
zero motosiklet ler çok güzel gerçekten lakin hakkı olarak biraz tuzlu şuan fiyatları ancak ilerleyen zamanlarda çeşitleri yaygınlaşacaktır
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TheLastNinja 2 yıl
google.com.tr/...,+Kaliforniya,+Birle%C5%9Fik+Devletler/San+Francisco,+Kaliforniya,+Birle%C5%9Fik+Devletler/@35.9192926,-122.5757756,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x80c2c75ddc27da13:0xe22fdf6f254608f4!2m2!1d-118.2436849!2d34.0522342!1m5!1m1!1s0x80859a6d00690021:0x4a501367f076adff!2m2!1d-122.4194155!2d37.7749295!3e0
382 mil
614,5 km
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tufanumur12 2 yıl
Elektirikli motorlara bence daha fazla eğilim olmalı. Araçlar oluyorda motorlar daha bir kaç model haricinde daha iyi değil
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12 Angry Men 2 yıl
Menzili çok iyi be.
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savasserter 2 yıl
Arka lastiğin havası inmiş gibi geldi
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