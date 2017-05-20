Lightning Motorcycles elektrikli motor dünya menzil rekorunu kırmayı planlıyor

Amerikalı elektrikli motosiklet üreticisi Lightning Motorcycles, tek bir şarjla Los Angeles'dan San Francisco'ya gidebilecek bir eMoto test etmeyi düşünüyor. Testin yaz sonu, sonbahar başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Dört yıl önce en hızlı seri üretim elektrikli motosiklet rekorunu kıran Lightning Motorcycles, bu rekoru 350 km/h hızla kırmıştı. Şu anda menzil rekorunu elinde bulunduran Terry Hershner, Zero S motosikletiyle 2015 yılında 482 km yol kat etmeyi başarmıştı. Lightning CEO'su Richard Hatfield bu rekoru seri üretime hazırlanan prototip bir batarya ünitesi ile geçmeyi hedefliyor.

Prototip batarya Indiana'lı Battery Innovation Center, Inc. tarafından geliştirilirken, iki şirketin kombine teknolojisi henüz showroom seviyesinden bir miktar uzakta. Ancak Hatfield rekoru kırarak, projenin araştırma ve geliştirme safhasından gerçek üretim modellerine geçişini hızlandıracak bir kanıt oluşturmayı planlıyor.

San Carlos, California'da bulunan Lightning Motorcycles on yıl önce bir Yamaha R1'in elektrikliye dönüştürülmesi ile yoluna başladı. Şu anda LS-218 isimli bir elektrikli motosiklet satan firma, ilerleyen dönemde daha ufak ve uygun fiyatlı başka bir motosikleti daha portföyüne katmayı planlıyor.