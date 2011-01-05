Ford, 3. nesil Focus'un da elektrikli versiyonunu geliştirdi

Amerika'nın en büyük otomobil üreticilerinden Ford, yeni elektrikli otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Markanın kompakt sınıf otomobili Focus'un 2. nesildeki elektrikli versiyonunu daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Amerikan otomobil üreticisi global bir model olarak satılacak 3.nesil Focus'un da elektrikli versiyonunu geliştirdi.

Bu yeni elektrikli otomobiliyle ilgili daha önce pek açıklama yapmamayı tercih eden Ford, modeli tanıtacağı Consumer Electronics Show (6-9 Ocak 2011) öncesi bir resim yayınladı. Büyük bir gizlilikle yürütülen çalışmaların sonuna gelen Ford, yayınladığı resimde otomobilin tasarımıyla ilgili çok detay vermek istememiş. Modelin satışları başladığında sadece 14 ülkede satılacağı belirtiliyor. LG Chem tarafından geliştirilen lityum polimer bataryalara sahip otomobilin 160 kilometrelik bir menzile sahip olacağı düşünülüyor.

Bir önceki versiyon olan ve Focus II Hatchback karoserine sahip olup Focus BEV adı verilen model, 23 kilowatt-saat enerjili lityum iyon batarya paketi ve 136 beygirlik elektrik motoruyla donatılmıştı. Maksimum olarak 128 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin, maksimum alabileceği yol 120 kilometre idi. Focus BEV'nin elektrik tüketimi ise : 0,128 kilowat-saat/ kilometre olarak belirtilmişti.