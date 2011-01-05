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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, 3. nesil Focus'un da elektrikli versiyonunu geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Amerika'nın en büyük otomobil üreticilerinden Ford, yeni elektrikli otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Markanın kompakt sınıf otomobili Focus'un 2. nesildeki elektrikli versiyonunu daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Amerikan otomobil üreticisi global bir model olarak satılacak 3.nesil Focus'un da elektrikli versiyonunu geliştirdi.

Bu yeni elektrikli otomobiliyle ilgili daha önce pek açıklama yapmamayı tercih eden Ford, modeli tanıtacağı Consumer Electronics Show (6-9 Ocak 2011) öncesi bir resim yayınladı. Büyük bir gizlilikle yürütülen çalışmaların sonuna gelen Ford, yayınladığı resimde otomobilin tasarımıyla ilgili çok detay vermek istememiş. Modelin satışları başladığında sadece 14 ülkede satılacağı belirtiliyor. LG Chem tarafından geliştirilen lityum polimer bataryalara sahip otomobilin 160 kilometrelik bir menzile sahip olacağı düşünülüyor.

Bir önceki versiyon olan ve Focus II Hatchback karoserine sahip olup Focus BEV adı verilen model, 23 kilowatt-saat enerjili lityum iyon batarya paketi ve 136 beygirlik elektrik motoruyla donatılmıştı. Maksimum olarak 128 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin, maksimum alabileceği yol 120 kilometre idi. Focus BEV'nin elektrik tüketimi ise : 0,128 kilowat-saat/ kilometre olarak belirtilmişti.


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Towarscke 8 yıl
Ahanda Sedan

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Ahanda Hatchback

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x-rayted 8 yıl
FORDun BEV focus modeli 7 ocakta las vegasta olması lazım elektrik bilmemne fuarında Alan Mullaly tarafından ve aynı anda NewYorkta FORD firma sahibi Bill FORD III tarafından gösterilecek. Amaç elektirkli araçlara çok önem veriyor olduklarını göstermek. Kulislerde konuşulunlar Nissan ve Chevy Volta alelalece cevap niteliğinde olduğu.

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Reddemon35 8 yıl
Depo Kapağı Baya Şık Durmuş :P
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x-rayted 8 yıl
resimler eksik verilmiş:
Şarj durumuna göre o halka ışıkla tamamlanıyor. Ve şarj durumu dışarıdan görülebiliyor.

Batarya 1/4 dolu
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Batarya 1/2 dolu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Batarya 3/4 dolu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ve en son olarak tam dolu ilk mesajdaki resim
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